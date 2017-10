Dramatic: O întreagă familie răsturnată în Dunăre

O mașină în care se afla o familie - soț, soție și doi copii - a căzut în Dunăre, în dreptul localității Coronini din județul Caraș-Severin. În maşină se mai afla o persoană, care a reuşit să se salveze.

Update: Operaţiunile de căutare a maşinii au fost suspendate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, Elena Tarla, scafandrii nu mai fac sâmbătă căutări deoarece apa este foarte rece și au efectuat deja mai multe scufundări.

”Se vor relua căutările duminică de către scafandrii de la ISU Mehedinţi şi Argeş”, a spus sursa citată.

Tarla a declarat, anterior, corespondentului Mediafax, că mașina care a căzut sâmbătă în Dunăre se găsește la o adâncime de aproximativ nouă metri.

"În zona respectivă, apa ar avea o adâncime de nouă metri și o temperatură de patru, cinci grade. Niciuna dintre cele patru persoane nu au fost găsite. S-a găsit spoilerul cu numărul mașinii, dar mașina nu a fost găsită, doar elemente din ea", a afirmat Elena Tarta.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, Cecilia Dăneț, a declarat că un șofer a sunat la 112, la ora 11.44, anunțând că o mașină a căzut în Dunăre, în dreptul localității Coronini.

Șoferul mașinii, un bărbat de 44 de ani, a reușit să se salveze, fiind transportat la spitalul din orașul Moldova Nouă pentru îngrijiri medicale.

"La spital, șoferului i s-a recoltat o probă biologică de sânge pentru a stabili dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din declarațiile șoferului, se pare că în mașina condusă de el se mai aflau patru persoane. Este vorba de o familie din localitatea Sichevița, soț, soție și doi copii. Soțul are 48 de ani, soția are 40 de ani, copilul cel mare are 22 de ani și un minor de trei ani. Se fac cercetări", a afirmat Cecilia Dăneț.

Sursa video: News.ro