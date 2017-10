"Faraonii", calificați la Campionatul Mondial (Video)

Egipt a învins, duminică, Congo, scor 2-1, și și-a asigurat calificarea matematică la Campionatul Mondial din Rusia de anul viitor, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor africane. Este prima Cupă Mondială la care ”faraonii” vor participa după cea din Italia, din 1990, transmite Digi Sport.

Calificarea la turneul din Rusia îi poate permite legendarului portar al egiptenilor, Essam El Hadary să bată recordul lui Faryd Mondagron de cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat vreodată la o Cupă Mondială.

El Hadary, căpitanul naționalei Egiptului și cel care a apărat poarta ”faraonilor” atât la Cupa Africii din iarnă (când echipa sa a pierdut finala cu Camerun), cât și în acest meci cu Congo, va avea 45 de ani vara viitoare și, dacă va fi apt de joc, poate stabili un nou record de vârstă.

Deținătorul recordului este Faryd Mondragon, cel care, la 43 de ani, a intrat în poarta Columbiei, pentru câteva minute, în finalul meciului cu Japoniei din faza grupelor de la Cupa Mondială din 2014.

The moment Egypt ended a 28 year wait to reach the World Cup. pic.twitter.com/cscCd3I8yj

The flares and chants are in full effect. Police everywhere but everyone is in a joyous mood #Tahrir #Egypt #مصر_الي_كاس_العالم pic.twitter.com/VfaRKRscI7