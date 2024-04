I-a înecat pe ruşi!

Proporţiile dezastrului din Rusia în cifre. Peste 10.000 de clădiri rezidenţiale au fost inundate în regiunile fluviilor Ural şi Volga şi în Siberia occidentală, au anunţat luni serviciile de urgenţă ruse, care au evacuat locuitorii din oraşele afectate de inundaţii, informează AFP.

„Peste 10.400 de clădiri rezidenţiale sunt inundate”, a precizat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, care se aşteaptă în continuare la creşterea temperaturilor, la mai multă zăpadă topită şi la spargerea gheţii care acoperă râurile şi fluviile.

Rusia a evacuat deja mii de persoane în ultimele zile din cauza inundaţiilor, în special în regiunea Orenburg, la graniţa cu Kazahstanul.

O mare parte din cel de-al doilea oraş ca mărime din regiune, Orsk (220.000 de locuitori), a fost inundată după spargerea unui dig vineri seara în apropierea fluviului Ural, care ieşise din matcă.

Potrivit autorităţilor locale, nivelul fluviului la Orsk scăzuse cu nouă centimetri până luni dimineaţă, însă continuă să crească la Orenburg (570.000 de locuitori), capitala regiunii.

Agenţia meteorologică oficială a Rusiei, Rosgidromet, a declarat că se aşteaptă ca inundaţiile din Orenburg şi din împrejurimi să atingă punctul maxim miercuri.

Primarul oraşului a declarat că regiunea nu a mai cunoscut inundaţii similare de o asemenea amploare de zeci de ani.

„Nu am mai văzut atâta apă în Orenburg de mult timp. Recordul a fost în 1942 (…) după aceea nu au mai fost inundaţii ca aceasta. Acum este fără precedent”, a declarat primarul.

Rusia este afectată în mod regulat de fenomene meteorologice extreme, adesea exacerbate de schimbările climatice.

Aceste inundaţii majore afectează şi Kazahstanul vecin, unde preşedintele Kasîm-Jomart Tokaev a deplâns sâmbătă „un dezastru natural”, „poate cel mai mare, în ceea ce priveşte amploarea şi consecinţele, din ultimii 80 de ani”.

Hey look, the second dam burst in Orsk: local refinery shut down, state of emergency declared.

Over 500 dead / injured being reported and 1.2bn rubles of damage at least.

On 06.06.23, Russia blew the Kakhovka Dam in 🇺🇦,flooding the Dnieper river causing death and destruction pic.twitter.com/AOxllUCidf

— Sytheruk (Ben) 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) April 7, 2024