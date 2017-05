Fauna, plantele și pauzele de masă țin în loc construcția de autostrăzi

Premierul Sorin Grindeanu a declarat că muncitorii companiilor care construiesc diverse tronsoane de autostradă din România sunt prea des în pauzele de masă, pe care și le iau după un program doar de ei știut.

De asemenea, le-a cerut angajaților Ministerului Transporturilor și celor de la Compania de Autostrăzi (CNAIR) că își schimbe modul de lucru căpătat în ani și s-a plâns că în zona deluroasă a autostrăzii Lugoj-Deva constructorii se lovesc de tot felul de obstacole precum peșteri cu lilieci, rezervații etc., ca și cum "toată fauna României s-a adunat în acel loc".

Șeful Guvernului s-a aflat în dimineața de joi, 25 mai, într-o vizită de lucru la Ministerul Transporturilor unde s-a întâlnit cu ministrul de resort, Răzvan Cuc, și cu directorul CNAIR, Ștefan Ioniță, iar la finalul discuțiilor Grindeanu a preluat discursul celor doi cum că pe multe șantiere evoluția lucrărilor lasă de dorit. "Pe lucrările deja existente, deja aflate în execuție, aș face un apel la constructori. Poate au fost învățați, în anii trecuți, cu un anumit mod de a face lucrările de infrastructură. Merg într-un ritm care ne nemulțumește. Apelul meu este să-și schimbe ritmul și abordarea legat de modul în care fac execuția lucrărilor. Să fie convinși că și abordarea Ministerului Transporturilor este alta. Dacă au fost învățați, în acești ani, într-un anumit mod, ar trebui să și-l schimbe pentru că vom urmări modul în care se execută lucrurilor. Să le intre bine în cap că modul în care vor înainte și ceea ce s-au angajat prin contract trebuie să respecte. Apelul meu este unul constructiv", a spus Grindeanu. Premierul a mai declarat că au apărut foarte multe probleme inventate de către constructori pentru a motiva extinderea termenelor. „Apelul meu de astăzi este către toată lumea, către parteneri, cei care au câştigat aceste contracte trebuie respecte termenele", a avertizat Grindeanu.

Șantierele de autostradă din zona Transilvaniei se confruntă de câteva luni cu diverse obstacole precum anumite peșteri, urme de urs, șerpi, reptile, stupine sau plantații de paulownia. Una dintre cele mai problematice situații se găsește în zona deluroasă a autostrăzii Lugoj-Deva, cuprinsă între Coşava (judeţul Timiş) şi Holdea (judeţul Hunedoara), acolo unde autoritățile au prevăzut două tuneluri de subtraversare pentru urși. Investiția a umflat factura autostrăzii și din această pricină cu aproximativ o lună în urmă ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, a declarat că va încerca să-i convingă pe oficialii Comisiei Europene că soluţia tunelurilor este prea scumpă şi să-i determine să accepte soluţia excavării, absolut respinsă de organizaţiile de mediu.

Tot pe autostrada Lugoj-Deva, dar pe lotul 4, șantierul a fost ținut în loc de peșteri cu lilieci incluse în situl Natura 2000. Ca și în primul caz, costurile ar fi crescut pentru că secțiunea respectivă ar fi trebuit relicitată, pentru protejarea siturilor. "Costurile pe kilometrul de autostradă sunt date în urma elaborării studiilor de fezabilitate. Acestea generează costul pe kilometru, dar dacă avem situri arheologice pe traseu, avem alte costuri. Deja avem o suplimentare a costurilor pentru un lot de autostradă, este secţia E din lotul 2 Lugoj-Deva unde trebuie să construim suplimentar viaducte pentru mamifere mari, valoarea proiectului crescând cu 180 de milioane de euro", a ministrul Cuc la TVR1. Acesta a declarat că a vrut să vadă cu ochii lui cum arată peșterile și a mers la fața locului și a rămas surprins de ce a găsit. "M-am dus şi eu să văd pe Lugoj-Deva, lotul 4, peştera cu lilieci. Mă aşteptam într-adevăr la o peşter, dar am găsit...o scorbură. Nu vreau să se înţeleagă că nu vreau să protejez mediul, dar mi se pare un pic deplasat să blocăm un obiectiv de infrastructură major, o autostradă în România şi să nu găsim o soluţie...Acesta este unul dintre motive pentru care costurile pentru construcţia de autostrăzi cresc exponenţial", a declarat Cuc. Acesta a adăugat că nu a găsit niciun liliac în peștera "scorubură". "Nu am găsit niciun liliac", a ținut să spună Cuc.

Construcția nodului între A10, A3 și DN1 de la Strejăriș este îngreunată de lipsa expropierii plantației de paulownia care se află fix pe breteaua A10-A3 din nodul Turda. În plus, există în continuare doi stâlpi de înaltă tensiune care trebuei relocați.

La începutul acesti luni, ministrul Cuc și directorul Ioniță au efectuat o vizită inopinată pe mai multe șantiere, inclusiv pe cel al autostrăzii A3 București - Ploiești, unde se construiește intrarea în Capitală, de 3,3 kilometri. Cei doi oficiali s-au arătat nemulțumiți de modul cum se lucrează, motiv pentru care i-au invitat pe constructori la minister. "Vă rog să luați foarte în serios ceea ce vă spun. Este un ultimatum. Statul român este un partener onest. Eu nu voi tolera nicio scuză în cazul în care nu vă faceți treaba. Dacă vă blocați undeva, vă rog să comunicați CNAIR, pentru rezolvarea situațiilor apărute. Eu am cerut și colegilor de CNAIR să fie eficienți. Aveți termene, vă rog faceți-vă treaba la timp. Eu personal voi inspecta derularea lucrărilor, pentru că infrastructura rutieră este un sector prioritar", a declarat șeful de la Transporturi.

La rândul său, directorul CNAIR le-a spus constructorilor că, "acolo unde există front de lucru, să se opereze la capacitate maximă". "Acolo unde există front de lucru, să se opereze la capacitate maximă! Iar unde sunt probleme, acestea să fie rezolvate într-un timp cât mai scurt, respectiv două săptămâni și nu în șase luni de zile. Important este ca proiectele să fie bine realizate, problemele tehnice să fie asumate ori rezolvate. Astfel, cine greșește, trebuie să și remedieze", a atras atenția Ștefan Ioniță.

Conform unui comunicat al Ministerului Transporturilor, ministrul și-a început vizita pe șantierul secțiunii București — Ploiești, parte din Autostrada A3 București — Brașov. "Pe acest tronson de autostradă, ministrul a constatat o mobilizare deficitară. Ca urmare, conducerea CNAIR a decis să îi trimită constructorului o înștiințare de remediere. Firma va fi penalizată pentru slaba mobilizare", se menționează în comunicat. Cuc a verificat și lucrările la Varianta de Ocolire Mihăilești, pentru care a fost semnat în aprilie 2016 contractul de execuție. Până la acest moment stadiul fizic este nesatisfăcător, de 7,2%. Pe șantierul Centurii rutiere a Bucureștiului, lot 1 — secțiunea DN7 — A1, la acest moment, stadiul fizic de execuție este de 57%.

Șantierul este monitorizat zilnic de specialiștii din cadrul CNAIR. O altă oprire a fost pe podul situat peste râul Vedea, Alexandria, unde ministrul Transporturilor a constatat eficiența ridicată a constructorului în execuția lucrărilor. Au fost finalizate lucrările de consolidare și protecția infrastructurilor, precum și cele de refacere a rampelor podului, pe calea amonte. În prezent, se fac reparații la suprastructura podului, se lucrează la montarea bordurilor, realizarea trotuarului și montarea parapetului de siguranță pe calea 1. Urmează finalizarea lucrărilor pe calea 1 prin așternerea sistemului rutier (două straturi de asfalt). Pe 9 mai 2017 vor începe lucrările la calea 2. Proiectul va fi finalizat complet până în iunie 2017.

Luna trecută, ministrul Cuc a fost pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda, unde de asemenea s-a întors nemulțumit. "Am fost în inspecţie pe loturile 1, 2 şi 3; am fost profund nemulţumit de ce am găsit pe lotul 1 şi aştept antreprenorul de pe lotul 1 (SC Impresa Pizzarotti & C SpA - SC Pomponio SRL, n.r.) la o întâlnire cu compania, la sediul ministerului, ca să ne spună exact ce planuri are, întrucât are o mobilizare destul de dezamăgitoare şi progresul fizic este destul de lent. Să ne spună dacă mai vrea să mai lucreze pentru companie şi pentru România în general, că în ritmul acesta nu vom mai tolera niciodată să avem astfel de întârzieri nejustificate din varii motive invocate de antreprenori”, a spus Cuc. Potrivit ministrului, pe lotul 1 progresul este de circa 20%, iar pe lotul 2, de 35%. “Antreprenorul şi-a asumat pe lotul 1 Sebeş -Turda că-l va finaliza, dacă nu mă înşel, undeva la sfârşitul primului semestru 2018, dar cu astfel de mobilizare, eu nu cred. Eu nu tolerez astfel de comportament”, a subliniat Cuc.