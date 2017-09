Filmul „Octav” va avea proiecții speciale în țară

Spectatorii din toată țara vor avea ocazia să cunoască povestea lui Octav, începând cu luna septembrie 2017, când vor fi organizate proiecții speciale în cinematografele și casele de cultură din România.

Astfel, spectatorii români vor avea șansa să cunoască, să empatizeze cu o povestea vie, cu implicații umane profunde, a lui Octav, personajul principal interpretat de actorul Marcel Iureș. „Octav” se bucură de o distribuție de excepție; alături de Marcel Iureș, în film apar și Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin, Ștefan Velniciuc, Mihai Dinvale, Roxana Guttman, Silviu Biriș, Dana Rogoz, Alexandru Mandu, Alex Bogdan, Eric Aradits, Alessia Tofan, etc..

Primele proiecții vor avea loc la Câmpulung Muscel (22 septembrie, Casa de cultură a sindicatelor C. D .Aricescu, ora 19:00), Craiova (23 septembrie, Cinema Patria, ora 19:00), Piatra Neamț (27 septembrie, Cinema Dacia, ora 19:00) și Roman, pe 28 septembrie, la Casa de Cultură, la ora 19:00.

Filmul „Octav”, în regia lui Serge Ioan Celebidachi, spune povestea lui Octav (Marcel Iureș), un bărbat în vârstă, care se reîntoarce la conacul copilăriei sale aflat undeva în zona rurală a României, cu dorința de a-l vinde. Ajuns aici, după o absență de zeci de ani, o fetiță ce-i pare cunoscută îl poartă într-o călătorie minunată în timp, înapoi la anii copilăriei sale pentru a-l ajuta să-și redescopere bucuria de a trăi.

Directorul de imagine al filmului este Blasco Giurato, cel care a semnat imaginea și pentru „Cinema Paradiso”, câștigător al Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Blasco Giurato are o experiență bogată cu un portofoliu cinematografic de peste 100 de producții.

Coloana sonoră îi aparține renumitului compozitor român, Vladimir Cosma care a semnat muzica a peste 400 de partituri pentru producţii cinematografice şi seriale TV. Vladimir Cosma este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori din Franța și este recompensat cu peste 20 de distincții internaționale.

Filmul „Octav” a fost selecționat în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film de la Montreal 2017, la secțiunea Focus on World Cinema, un festival de tradiție pentru cinematografia mondială aflat la cea de-a 41 ediție.

Lung-metrajul, regizat de Serge Ioan Celebidache, este o coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, iar producător este Adela Vrinceanu Celebidachi. Filmul „Octav”, ce va rula în cinematografele din țară începând cu 6 octombrie 2017, este clasificat cu AG (Audiență Generală).

Trailerul filmului, creat de Good Hands, poate fi urmărit aici: https://youtu.be/pJ5EoVp0okw

Mai multe detalii despre filmul OCTAV se găsesc și pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/filmul.octav

