Flutur: PDL a fost cam singurel

Gheorghe Flutur, fost șef al campaniei PDL de la alegerile din 2009, a declarat marți că nu exista posibilitatea ca votul să fie fraudat, menționând că la vremea respectivă partidul era "cam singurel" din punctul de vedere al reprezentării în secțiile de vot și că sistemul de numărătoare paralelă a fost conform legii.

"Noi ne instruiam foarte atent oamenii din secția de votare să nu se întâmple votul multiplu. Am avut și am încredere în instituțiile statului care și-au făcut datoria și, dacă au existat astfel de tendințe (de vot multiplu — n.r.), s-au luat măsuri. Iar lupta într-o secție de votare era atât de strânsă și erau atât de vigilenți, erau și observatori, nu erau numai partidele politice. Și vă spun că PDL a fost cam singurel, în general erau alianțe ca atitudine. Eu nu cred acest lucru și era obligația celor din comisie să semnaleze aceste lucruri", a precizat Gheorghe Flutur, la audierile din Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009.

Întrebat dacă exista posibilitatea ca votul să fie fraudat, Flutur a răspuns: "Nu, categoric nu. Mai ales că ne-am desfășurat activitatea într-un câmp politic în care noi eram minoritari, ca număr de reprezentanți, care aveam un candidat, față de ceilalți reprezentanți într-o secție de votare".

El a explicat că s-au parcurs toate etapele și nu se puteau frauda alegerile.

"Și BEJ-urile sunt compuse din oameni ai justiției și BEC-urile și AEP. Toate etapele au avut niște termene care au venit apoi la Curtea Constituțională. Deci, nu cred așa ceva", a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a explicat procedura numărătorii paralele pe care o efectua PDL la alegeri. "PDL era organizat să centralizeze voturile, din punctul de vedere al reprezentanților partidului din secțiile de votare. Instituția numărării paralele așa a funcționat și funcționează și acum. Avem acest program foarte eficient, care oricum s-a apropiat foarte mult (de rezultatul oficial — n.r.), cu probabilitate de zero virgulă, față de ce a fost inițial", a arătat Flutur.

Potrivit acestuia, PDL a avut întotdeauna rezultatul numărătorii paralele din timp. "Noi colectam de la oamenii din secțiile de votare, oamenii partidului nostru, după ce se încheia procesul verbal legal, printr-un program, rezultatele pe fiecare secție de votare, peste 18.000 de secții de votare în România. Și centralizam la nivel de județe și trimiteam la București și, de aceea, în general, ați văzut că PDL a avut primul rezultatele. A fost o problemă de organizare internă și de mobilizare", a susținut Gheorghe Flutur.

El a mai spus că a venit la comisia parlamentară de anchetă relaxat, menționând că trebuie clarificate lucrurile pentru a nu plana suspiciuni.

"Am fost senator trei mandate. Am participat la astfel de comisii parlamentare de anchetă. Respect instituția Parlamentarului și aceste comisii. Tot ce am știut am spus. În 2009 am fost desemnat de conducerea PDL șeful de campanie. A fost mai greu pentru că eram și la Suceava, veneam și la București. Am răspuns la toate întrebările pe care le știam", a precizat Flutur.

Acesta a susținut că nu a avut cunoștință despre telefoane date de STS, menționând că s-a ocupat de calendarul din teritoriu, în primul rând de mitingurile candidatului.

"Eu mă bucur că a apărut această dezbatere în spațiul public despre alegerile din 2009, să se clarifice. (...) Cred că lucrurile, din punctul nostru de vedere, sunt clare. Sunt foarte relaxat și am venit aici, la această comisie, să lămuresc lucrurile. Noi am respectat strict legea, cum am făcut-o de fiecare dată. Vă dați seama că era o monitorizare reciprocă între adversari", a mai spus Gheorghe Flutur.