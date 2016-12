Gadgeturile care ne-au distrat în 2016

Câteva momente ne mai despart de începutul lui 2017, astfel că ne-am gândit să prezentăm o listă ce conține cele mai bune dispozitive electronice disponibile în prezent în România, de la cei mai importanți producători, printre care se numără Apple, Samsung, HTC, Sony sau Microsoft (ex-Nokia). Aproape fiecare producător de telefoane mobile deține în portofoliul său un smartphone cu dotări tehnice de top, considerat reprezentativ pentru brand. Un astfel de model este esenţial pentru popularitate și generează vânzări inclusiv pentru celelalte modele mai puţin pretenţioase din gamă, fiind, de multe ori, telefonul cu care se identifică respectiva companie pe piaţă.

Oferta anului 2016 a fost extrem de generoasă, atât în privința producătorilor, cât și a sistemelor de operare, care variază de la iOS la Android și Windows Phone. De la giganții Apple și Samsung la celelalte companii care vin cu pași repezi din urmă, toți au reușit cu succes să satisfacă gusturile fiecărui iubitor de gadgeturi. Astfel, începem topul cu cel mai popular model de telefon din prezent: Samsung Galaxy S7. Acesta păstrează designul predecesorului său și mizează pe un ecran cu diagonala de 5.1 inch, rezoluție QHD și beneficiază de funcția Always On, ce permite afișarea orei în permanență. Telefonul este rezistent la apă și praf și suportă viteze de 4G de până la 450 Mbps. Dacă doriți să faceți fotografii ideale, acest telefon vine cu o cameră de 12 MP, una dintre cele mai bune de pe smartphone-uri. „Fratele său“, Samsung Galaxy S7 Edge, are ecranul curbat pe laterale și aceleași funcții.

Principalul rival nu s-a lăsat mai prejos

IPHONE 7. Telefonul este rezistent la apă și praf, are o diagonală de 4.7 inch și este mult mai luminos. Camera foto a fost îmbunătățită cu un nou senzor de 12 MP, care beneficiază de stabilizare optică a imaginii. Dacă îți dorești un Iphone cu un ecran mai mare, ar trebui să-ți îndrepți atenția către Iphone 7 Plus, care are cameră foto duală, pentru o calitate superioară a imaginilor.

HTC 10. Compania taiwaneză a traversat o perioadă dificilă, dar este în continuare prezentă pe piața smartphone-urilor. Telefonul are un ecran LCD cu diagonală 5.2 inch și mizează pe un senzor al camerei foto de 12 MP cu dual LED flash. Bateria ține 24 de ore până la următoarea încărcare.

MICROSOFT LUMIA 950. Microsoft nu mai acordă o atenție sporită ecosistemului Windows 10 pentru smartphone-uri, însă are în continuare un flagship în ofertă sub numele Lumia 950. Telefonul beneficiază de un ecran de 5.2 inch cu rezoluție QHD. Camera foto are 20 MP și beneficiază inclusiv de stabilizare optică a imaginii și lentile Carl Zeiss, în timp ce acumulatorul de 3.000 mAh poate fi înlocuit. Sistemul de operare Windows 10 suportă funcția Continuum.

An bun nu doar în privința telefoanelor

Tehnologia 360 pentru foto și video este cea mai inovativă invenție a anului. Samsung, LG și Rocoh au fost printre primii producători care au adus pe piață astfel de produse la prețuri decente. Cu aceste gadgeturi poți să faci fotografii panoramice sau videoclipuri, pe care le poți vedea apoi pe telefonul mobil. Aceste camere pot face live pe YouTube, iar în curând vor funcționa și cu rețeaua de socializare Facebook. Astfel, oricine, din orice loc, poate să vadă tot ce vede o cameră, de jur împrejur. Este soluția cea mai apropiată de „teleportare“. De asemenea, a fost anul în care am văzut și o mulțime de ceasuri inteligente. Vector Watch, produs în România, rămâne în continuare o soluție accesibilă care oferă și o autonomie bună. Și Suunto intră puternic pe piața ceasurilor digitale. Au luat obiectele lor, cunoscute printre practicanții de sporturi în natură, și le-au adaptat, adăugându-le un procesor și un sistem de operare. Anul 2016 a fost și anul filmărilor 4 K, împins tot mai mult ca standard de producătorii de televizoare și camere de filmat. Panasonic GH4 e un aparat popular printre videografi