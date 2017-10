Halep: "Nu l-am pierdut eu meciul" (Video)

Simona Halep a fost învinsă duminică în finala turneului de la Beijing de franțuzoaica Caroline Garcia, numărul 15 mondial în prezent.

Jucătoarea din Franţa, care a câştigat şi turneul de la Wuhan, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6 (3) în fața româncei. Garcia a fost mai agresivă decât Halep, iar de luni va intra în top 10 și păstrează șanse de calificare la Turneul Campioanelor.

Meciul a durat oră și 52 de minute. Pentru Simona, aceasta este a patra finală pierdută în acest an, după Roma, Roland Garros și Cincinnati.

În pofida acestui rezultat, Halep va deveni de luni noul număr 1 în clasamentul WTA, după ce a trecut în semifinalele turneului de Jelena Ostapenko. Luni, la publicarea clasamentului WTA, jucătoarea româncă va avea însă doar 40 de puncte avans față de spaniola Garbine Muguruza, fostul lider mondial.

"Consider că ea a câștigat meciul, nu l-am pierdut eu. Nu am putut fi la un nivel de sută la sută după ziua de ieri. A fost greu, m-am simțit obosită un pic. M-au durut un pic picioarele. Dar cred că am luptat până la final și sunt bucuroasă de lucrul acesta. Ea a jucat un tenis extraordinar, să câștigi două turnee la rând este mare lucru. A meritat să câștige azi, a fost mai bună", a declarat Halep, potrivit WTA Insider.

Și la finalul meciului cu Garcia, Halep a făcut o scurtă declarație: "Mâine, voi fi numărul 1 în lume, e un vis devenit realitate. Vreau să mă bucur de acest moment. Am vrut să câştig azi, titlul însemna mult. Mulţumesc tuturor pentru că au venit, sunt nişte suporteri extraordinari în China. Voi reveni aici, sper că voi juca cel puţin la fel de bine. Vă mulţumesc tuturor pentru spriijin, atât fanilor, cât şi WTA-ului şi familiei mele".

Pentru succesul de Beijing, Garcia va primi 1,27 milioane de dolari și 1.000 de puncte WTA, iar Halep - 636.300 de dolari și 650 de puncte WTA.

Pentru Simona Halep urmează Turneul Campioanelor, din 23-29 octombrie.