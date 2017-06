Halep, victorie în stil de campioană

Simona Halep s-a calificat luni în sferturile Roland Garros după ce a învins-o fără drept de apel pe spaniola Carla Suarez Navarro (23 WTA) în două seturi: 6-1, 6-1.

Partida a durat doar o oră.

Halep a declarat că meciurile cu Navarro au fost mereu grele, dar a subliniat că luni totul a decurs minunat pentru ea.

"De fiecare dată au fost meciuri grele contra ei, nu câştigasem niciodată pe zgură. Nu am lăsat-o să intre în teren, am dominat, totul a fost minunat pentru mine. E jucătoare talentată, deschide unghiurile, azi am făcut-o să se grăbească şi lucrurile au mers din plin pentru mine. Cred că mă voi mai antrena puţin, am jucat bine, dar vreau să alerg mai mult. O să-l întreb pe antrenorul meu ce am de făcut", a spus românca după meci.

În faza următoare, Simona o va întâlni Elina Svitolina (Ucraina), locul 6 WTA.

Calificarea în sferturi este recompensată la Roland Garros cu 340.000 de euro şi cu 430 de puncte WTA.