Ienei, reacție după scandalul de la Odorheiu Secuiesc

Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei București, probabil unul dintre cei mai cunoscuți cetățeni români de etnie maghiară, a vorbit despre scandalul în care un bărbat a susținut că nu a fost servit de o angajată a unui hyper-market din Odorheiu Secuiesc pentru că nu i s-a adresat în limba maghiară.

”Mai sunt și astfel de cazuri. Dar nu e o regulă generală că ungurii nu vor să vorbească românește. Sau că nu știu să vorbească românește. Mulți știu. Poate că ambele tabere greșesc”, a spus Emeric Ienei pentru Libertatea.

”N-am avut niciodată probleme fiindcă sunt maghiar. Eu am făcut liceul în limba maghiară, la Arad, iar facultatea, ICEF-ul, la București, în limba română. E mai mult o problemă de civilizație. Trebuie să faci un efort să te înțelegi cu cel care ți se adresează. Acea vânzătoare trebuia să știe că regula principală e să-și atragă clienții, nu să-i alunge astfel”, a mai precizat fostul antrenor pentru aceeași sursă.

Ienei a evocat și un episod petrecut în toamna anului 1985 când Steaua București a jucat cu Honved și nu a dorit să dialogheze cu jurnaliștii maghiari decât în limba română:

”Atunci când am ajuns pe aeroportul din Budapesta, ne-au întâmpinat jurnaliștii maghiari, care, știind că eu vorbesc maghiara, au tăbărât pe mine. Le-am zis așa: "Măi, băieți, fiți atenți. Dacă o să vreți să vorbesc fără traducere, nu se poate. Toți trebuie să înțeleagă ce spun eu". Și am considerat că, dat fiind faptul că reprezentam o echipă din România, era normal să vorbesc doar în limba română. Altcineva a făcut traducerea. Dacă vrea cineva să vină să vorbească în particular cu mine, voi vorbi în maghiară. Dar atunci erau acțiuni oficiale ale unei echipe din România și de aceea am crezut normal să vorbesc doar în limba română”.