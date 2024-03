Un scandal „în interesul partidului”

Conducerea PNL a decis, marţi, demiterea lui Alin Nica din funcţia de preşedinte al organizaţiei Timiş, „în interesul PNL, al electoratului, al celor care îşi asumă maximizarea scorurilor electorale ale alianţei, care îşi doreşte stabilitate şi continuitate şi în judeţ”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, menţionând că orice fel de altă decizie ar fi generat situaţii nedorite.

„În ceea ce priveşte organizaţia Timiş, Biroul Politic Naţional a stabilit demiterea domnului Alin Nica din funcţia de preşedinte al organizaţiei şi numirea unui preşedinte interimar al acestei organizaţii în persoana domnului Vasile Blaga. Totodată, s-a stabilit dizolvarea Biroului Judeţean de conducere al organizaţiei Timiş, structura interimară numită în această seară cuprinzându-i pe cei 43 de primari ai organizaţiei PNL Timiş, alături de primarul Nicolae Robu, evident preşedintele organizaţiei, domnul Vasile Blaga, cei doi deputaţi de Timiş şi toţi ceilalţi membri ai organizaţiei PNL Timiş desemnaţi în această structură de conducere”, a precizat Stroe, după şedinţa conducerii partidului.

Întrebat în legătură cu faptul că Alin Nica a susţinut că este un troc cu PSD, Stroe a spus: „Cel mai mare păcat ar fi să personalizăm situaţia de la Timiş, rezumându-ne doar la domnul Alin Nica”.

„După cum vedeţi, Alin Nica se situează pe o anumită poziţie, restul organizaţiei, alături de preşedintele Blaga, primarul Robu, cei 43 de primari se găsesc în structura de conducere interimară a organizaţiei PNL Timiş. În mod evident că nu e uşor pentru nimeni să demiţi un preşedinte de organizaţie, dar acest lucru l-am făcut în interesul PNL, în interesul electoratului, în interesul celor care îşi asumă maximizarea scorurilor electorale ale acestei alianţe, care îşi doreşte stabilitate şi continuitate şi în judeţul Timiş şi, bineînţeles, pentru a avea o organizaţie solidă şi stabilă. Orice fel de altă decizie ar fi generat situaţii pe care cu siguranţă nu ni le dorim”, a adăugat Ionuţ Stroe.

El a menţionat că reprezentantul PSD în acest moment este decis să fie candidatul comun la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

Întrebat de ce nu s-a procedat în cazul judeţului Timiş la fel ca la Braşov şi Bacău unde PNL a decis candidaturi separate faţă de PSD, Stroe a spus: „Există o diferenţă. Organizaţiile Braşov şi Bacău au avut puterea şi înţelepciunea de a se înţelege, la Timişoara n-a fost posibil acest lucru şi, din păcate, a fost vorba doar de voinţa unilaterală a domnului Alin Nica, care, de altfel, a fost şi eliberat din această funcţie”.

„Vedeţi foarte bine toată organizaţia PNL Timiş: cei 43 de primari, parlamentarii, domnul Blaga şi primarul Robu sunt în structura de conducere. (…) Decizia de astăzi confirmă acest lucru – întreaga organizaţie se găseşte în cealaltă zonă de decizie şi opţiune politică. Mai mult decât atât, cu siguranţă, ne dorim şi vom avea un scor mult îmbunătăţit urmare acestei decizii”, a adăugat Ionuţ Stroe.

Conform acestuia, s-a stabilit în cadrul coaliţiei candidat comun pentru Consiliul Judeţean Timiş din partea PSD, iar municipiul Timişoara va avea candidat pentru funcţia de primar din partea PNL.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a declarat, marţi, că demiterea lui, de către Biroul Politic Naţional al PNL, de la şefia organizaţiei liberale Timiş echivalează practic cu „o excludere” din partid.

„Am aflat cu neplăcere că Timişul şi timişorenii au fost vânduţi, ca la piaţă, pe o negociere strâmbă, în defavoarea Partidului Naţional Liberal din Timiş. Am aflat, aşa mi-au spus colegii, că PNL a cedat şantajului PSD cu anticipatele, cedând Timişul şi Timişoara către PSD şi evident că am fost sacrificat de dragul stabilităţii naţionale. Mă bucur dacă eu şi colegii mei de la Timiş suntem sacrificaţi pentru România. Fac cu drag acest sacrificiu, aşa cum l-au făcut miile de timişoreni, în 1989, dar nu pot să accept şi niciunul dintre colegii mei nu acceptă să fim sacrificaţi, aşa cum am fost de fapt, pentru şantajul PSD”, a afirmat Nica.