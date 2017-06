Îndoiala care l-a răpus pe Bădălău

Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat marți, referindu-se la abținerea sa în Comitetul Executiv al PSD în ce privește nominalizarea lui Mihai Tudose, că premierului desemnat îi lipsește "anvergura".

"Am avut o îndoială și o am încă, vizavi de anvergura domnului Tudose pentru a conduce un guvern. Vreau să vă spun că avem un program de guvernare extrem de bun pentru români și pentru România. Avem un președinte pe care îl susțin cu toată tăria în continuare și mă refer la domnul Dragnea, dar, în același timp, la premier am avut o îndoială", a spus Bădălău la Parlament, pus să explice votul său de luni din Comitetul Executiv al PSD.

Întrebat ce îi lipsește lui Tudose pentru a fi un bun premier, Bădălău a răspuns: "Anvergura de premier. (...) Sunt multe aspecte: colaborarea cu partidul, colaborarea în partea economică, în partea externă".

În ce privește afirmațiile privind ''dubla comandă'' în cazul lui Mihai Tudose, președintele executiv al PSD a susținut că el nu înțelege această noțiune și că suspiciunile sale sunt legate de guvernare iar "restul sunt pur și simplu povești".

Numărul doi în PSD a asigurat că la învestirea Guvernului în Parlament va vota ”pentru”.

”Cu ambele mâini un Guvern PSD şi cu două bile (…) La votul din plen votăm Guvernul PSD-ALDE. Eu sunt pesedist de 27 de ani şi de 16 ani preşedinte de organizaţie. Cu siguranță că votez guvernul”, a afirmat acesta.

În opinia acestuia, Liviu Dragnea ar fi fost cel mai competent premier pe care putea să-l aibă România în acest moment.

"Din păcate, nu a putut să meargă, dar cel mai competent premier pe care putea să-l aibă România în acest moment era Liviu Dragnea și v-o spun cu toată sinceritatea. România ar fi avut de câștigat", a spus Bădălău, la Parlament.

O nouă evaluare, peste șase luni, a noului guvern este normală, a mai anunțat acesta.

"E normal. Nu vom tolera, nu vom ține un guvern care să nu ducă la îndeplinire programul de guvernare. Să ducă România la dezvoltare iar poporul acesta să o ducă mai bine. Am spus-o și data trecută, indiferent, cu orice risc, chiar cu riscul de a trece în opoziție, nu acceptăm ca Guvernul Grindeanu să rămână. Am riscat enorm de mult și în rândul electoratului, și din punct de vedere parlamentar. Și, totuși, am făcut-o pentru ca poporul acesta să o ducă mai bine", a spus președintele executiv al PSD.

Nicolae Bădălău s-a numărat luni printre cei patru lideri PSD care s-au abținut la vot în Comitetul Executiv cu privire la desemnarea lui Mihai Tudose ca premier de către formațiune.