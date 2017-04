Libera circulaţie, dorită de premierul britanic şi după Brexit

”Voi aţi utilizat fraza perioadă de tranziţie; dar eu am folosit fraza perioadă de implementare. După ce obţinem un acord şi stabilim care va fi relaţia noastră în viitor, va exista necesitatea unei perioade în care întreprinderile şi agenţiile guvernamentale să-şi adapteze sistemele şi să meargă înainte, în funcţie de natura acordului - dar va exista o perioadă de implementare a acordului”, a declarat May în timpul primei sale vizite în Arabia Saudită.

”Este crucial pentru publicul britanic... să se asigure că noi avem control asupra graniţelor noastre şi imigraţiei. Exact asta vom face când ieşim din Uniunea Europeană” a mai menţionat aceasta.

Conform Financial Times, Theresa May a estimat că țara sa nu va încheia un acord comercial cu UE înaintea finalizării negocierilor privind Brexit-ul, în 2019. Totodată, Theresa May a precizat că precizat că guvernul de la Londra va fi cel care se va ocupa de politica de imigrație.

Șefa executivului londonez a început ieri o vizită în Arabia Saudită, o țară căreia i-a subliniat “imensul potențial de investiții pentru stimularea economiei” Marii Britanii în contextul Brexit-ului.

Theresa May a sosit la Riad venind din Iordania, unde discuțiile au fost dominate de cooperarea militară în lupta împotriva grupării Stat Islamic.