Lobbyștii SRI-ului

Având în vedere scandalul stârnit de colonelul Dragomir și dezvăluirile sale, am adresat cititorilor noștri următoarele întrebări:

1. Pe cine, dintre actualii politicieni, membri ai Parlamentului și nu numai, suspectați că ar face lobby pentru SRI?

2. După dezvăluirile lui Dragomir, mai aveți încredere în SRI? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?

Publicăm mai jos cele mai interesante răspunsuri.

Țepeș 34

Din punctul meu de vedere, 35‑40% din parlamentari fac lobby pentru SRI, din toate partidele, dar nu în mod egal, iar încrederea în SRI merită păstrată, dacă nu se confundă instituţia în sine cu nişte ,,LEPRE“, care au reuşit să manipuleze, trădeze şi să deţină pârghiile puterii, în folos de grup mafiot cu interese străine.

Țăranul

1. Mai nimerit era să întrebați pe cine nu suspectăm, pentru că numărul celor care fac lobby este, incomparabil, mai mare decât al celor care nu fac! Cum ajung în Parlament, sunt agățați cu câte un dosărel, mic, mic, cu care sunt șantajați la diferite ocazii! Și, așa cum e în celebra zicere, când e ordin, cu plăcere! 2. În SRI, că suportăm sau nu mizeria în care au târât serviciul Coldea, Maior și alte câteva secături, trebuie să avem încredere, pentru că serviciul nu e a lu’ mă-sa și tac-su lu’ Coldea și ai lui Maior sau ai lui Bădălău din Cotroceni! El este al românilor, pentru că românii plătesc o instituție care să-i protejeze, nu să-i sufoce cu instituirea unor oculte relaționări cu cei din justiție! Și îmi place să cred că marea majoritate a lucrătorilor sunt oameni responsabili și bine pregătiți profesional pentru a face față provocărilor de tot felul!

Cătă

1. Nu cei care fac lobby pentru SRI sunt problema mea, ci cei care fac munca serviciilor de spionaj străine (FSB, CIA, AVO, Mossad, BND etc.), pentru că aceştia distrug perspectivele României. Gândiţi-vă că atât în Parlament, Guvern, cât și Preşedinţie, DNA, SRI au fost şi sunt persoane care, prin acţiunile lor, au promovat interesele altor state, servicii secrete străine, în detrimentul României şi al cetăţenilor români. Începând cu 1989, România este El Dorado pentru serviciile secrete străine. Unde şi când se produc ilegalităţi, trebuie intervenit în concordanţă cu legea, şi aplicată! 2. Dragomir nu a făcut absolut nicio dezvăluire, ci a comunicat doar ceea ce unii doreau să audă. Dragomir încearcă să manipuleze, pentru că pe munca unor ziarişti, care şi-au folosit sursele şi capul, vine şi doar punctează ceea ce se ştia.

Anado tauriga

1. Toţi membrii comisiilor parlamentare SRI, foşti, prezenţi şi viitori, şi toţi parlamentarii care nu au fost anchetaţi de DNA; la fel şi toţi factorii de decizie din administraţia locală, ministere, alte structuri statale, care nu au fost anchetaţi de DNA; alţii ca Oprea, Ponta sunt cunoscuţi de toată lumea; corupţia este generalizată în România; 2. Să nu uităm că în SRI lucrează cei mai mulţi membri MENSA. Dacă le asociezi nivelul mizeriei morale în care se complac, SRI-ul nu mai este apărătorul, ci cel mai înverşunat duşman al ţării care l-a creat, este un caz unic în lume. Poate nu toţi din SRI sunt la fel, însă imaginea pe care şi-a creat-o în ochii mei este una înfricoşătoare şi deplorabilă.

Când SRI-ul se va curăţa singur de mizeria internă inimaginabilă în care se scaldă şi va dovedi că singurul său scop este patria a priori, atunci am să încerc să-mi reprim resentimentele faţă de ce este el astăzi.

JE SUIS RARINCA

Răspuns întrebarea nr. 1. Klaus Iohannis, Cezar Preda, Georgian Pop, Victor Ponta, Raluca Turcanu, Kivuta Alina Gorghiu, Robert Cazanciuc. Întrebarea nr. 2. Da, am încredere în SRI. Ar fi o greşeală fatală din partea noastră să nu mai avem încredere în SRI. Personal, consider cum marea majoritate a celor care lucrează pe acolo îşi fac datoria conform legii! Mai puţin aceasta. Clica ce a încălecat efectiv SRI-ul, începând cu plt. maj. Florică Coldea, Dumbravă, Maior etc., deturnând efectiv activitatea SRI-ului de la lege şi constituţie, amestecându-se vârtos în politică, justiţie şi afaceri!? Ăştia trebuie cu toţii traşi la răspundere! Altminteri, SRI va suferi o grea lovitură de imagine din partea acestor impostori care au ocupat funcţii de conducere în instituţia cu pricina.

Dana

Cele două întrebări m-au făcut să-mi amintesc de profesoara de matematică din generală. Primeai un 2 dacă te scotea la şters tabla şi nu ştiai ce poţi şterge şi ce nu. Întrebările îmi par de nota doi! 1. Să faci lobby pentru orice (dacă ai argumente) nu ar trebui să fie un act reprobabil. SRI (instituţie) nu-şi publică acţiunile împreună cu planul de acţiune ca să ne dăm cu părerea. Calitatea de „suspect“ este deja roasă-n coate de atâta folosinţă. Asta ar mai lipsi, să se prindă-n hora suspectării tot poporul! 2. Cum am putea avea încredere în cineva fără să-l cunoaştem? Ne rugăm lui Dumnezeu să fie „om bun“!

Tiaso

Greşit. Întrebarea trebuie pusă despre SRI plus DNA, despre anumite grupuri de pe acolo şi despre ce au mârşăvit, ce au scornit împreună cu şefii lor în scopuri politice şi în beneficiul cui. Pentru că, dacă se fac omisiuni şi se generalizează, se pierd vinovaţii ca măgarii-n ceaţă.

Getul

După dezvăluirile lui Dragomir, mai aveți încredere în SRI? Întrebare retorică, ca şi cum cineva cu mintea întreagă ar fi avut încredere în securitatea neobolşevică!

OM Sincer

SRI este compromis odată cu primele alegeri libere, când a pus laba pe mintea şi voinţa alegătorilor, când a câştigat omul lor preşedinţia interimară. Astfel, au împărţit ţara pe felii pentru ei, scopul lor atins. Acum, câştigă bani în continuare. Ştiu de la cel căruia i-a povestit un securist numit Ionescu, în Italia, ce avusese în Bucureşti un magazin de ţesături înainte de ’89 şi i-au infiltrat celui care a vândut, pentru ca omul secu să ajungă preşedinte interimar, piese de nu ştiu ce armament în componente pe care scria maşini de cusut, iar partenerilor americani le-a tras ţeapă, ei fiind cei care asamblară şi banii au mers în campania electorală a ilustrului. Apoi, ricanii au vrut să îl ucidă şi reuşiră, sub preşedinţia lui Constantinescu, căci ilustrul nu pasa rugămintea să îl ocrotească şi următorul prezidel, multă recunoştinţă dovedi; Ionescu sacrificatul, cu program de fascinaţie dublu şi pentru fiinţa lui Escu, şi pentru marea prosperitate a celor din secu, trebui să şi divorţeze ca să îşi salveze familia. Măi, îmbuibaţilor, nu îi ridicaţi monument? L-aţi jertfit pe altarul imbogăţirii voastre şi pe ălălalt, al jafului naţional. Iar „lobbysmul“ din SRI e o continuare a jafului încă actual… jegurilor! Aţi prădat România şi poporul l-aţi distrus şi călcat sub labe monstruoase, toată munca sa… toate realizările, aţi tras minciuni cu carul, că cică nu era nimic performant… n-or fi fost ultima generaţie, dar aţi lăsat oamenii fără locuri de muncă… jegurilor! Cei care se ştiu, însă nu le pasă deloc îmbuibaţilor. O să văd dacă-mi apare comentariul.

Almajeanu

Dragă Cotidianul, 1. Nu pot răspunde 2. Sigur că ai încredere în SRI. Problema este alta. Oamenii politici folosesc SRI în interes partinic, personal, sau SRI foloseşte oamenii politici în interes…? Cred că până în momentul în care va fi ales un preşedinte de ţară neşantajabil SRI va rămâne stăpânul jocului politic. Nu uitaţi că, înainte de 1990, forţa conducătoare a fost PCR, iar Departamentul Securităţii Statului ERA SUBORDONAT. În 1990, PCR a dispărut, iar Securitatea a rămas SINGURA forţă a statului. Se joacă cum vor, neavând deasupra lor niciun fel de putere politică credibilă. Bucuria trădătorilor.

Democrația turnătorilor de profesie

1. Se văd mulţi susţinători pe la Antena 3 (de ex.). Unii, foşti ofiţeri, alţii, acoperiţi. Unii nu se sfiesc să declare deschis: „Lista e lungă şi bogată, cere mult timp a fi făcută“. Mare mizerie. 2. Pentru mine, SRI NU EXISTĂ. Există, în schimb, securitatea ceauşistă. Ce-am înnebunit cu toţii?! Schimbarea firmei nu înseamnă nimic. Crimele politice se rezumă la telefoane de ameninţare, ghionturi, pumni. Crimele securităţii ceauşiste au motivaţii economice. Cine are încredere într-o organizaţie, având ca ghid de conducere doctrina comunistă? Eu nu.

DNA este mafia

SRI a umplut administraţia de securişti… administraţie care ia decizii cu aprobarea SRI. În rest, politicul nu poate nici măcar o ordonanţă să dea fără acordul SRI, asta este marea problemă, că România a ajuns condusă de securişti… România investeşte în securişti, şi nu în spitale. Luaţi-le banii acestor îmbuibaţi. PSD, despre ce încredere vorbeşti?