Olguța Vasilescu, ultimele informații despre Legea salarizării

Update: Proiectul legii salarizării unitare a fost înregistrat luni la Senat, el fiind semnat de 205 parlamentari PSD și ALDE.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că proiectul legii salarizării va fi depus luni la Parlament, precizând că amendamentele aduse de unii parlamentari "nu modifică esența" actului normativ.

"Încă se strâng semnături, nu m-a interesat foarte tare, pentru că peste o oră, din câte știu, se depune legea și atunci, abia atunci, o să-mi parvină toate semnăturile și de la Senat și de la Cameră. (...) Au mai fost făcute modificări, dar nu de substanță, ne-au venit câteva zeci de amendamente de la parlamentari. Ne-am mai uitat peste ele, la unele am considerat că nu modifică sub nicio formă esența legii. (...) La nivel de coeficienți nu am mai lucrat", a spus ministrul, la finalul ședinței grupului senatorilor PSD, la care a participat.

Referitor la criticile liberalilor conform cărora nu există un algoritm de calcul al salariului minim, Vasilescu a susținut că acesta există, iar cei de la PNL nu au citit proiectul.

"Există un algoritm foarte clar de calcul. M-am uitat și eu la foarte multe dintre lucrurile pe care le-au reproșat în dezbaterea publică. Mi-am dat seama că nici măcar nu au citit legea și probabil când va veni în Parlament și vor avea ocazia să o dezbată vor fi obligați să o și citească", a susținut ministrul Muncii.