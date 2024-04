PSD i-a „suflat“ un om lui Iohannis

PSD i-a „furat“ un om lui Iohannis. Nemulțumită că nu a mai prins lista de consilieri a FDGR pentru Primăria Sibiu, Corina Bokor, a trecut la PSD.

”Viceprimarul Sibiului Corina Bokor se alătură echipei PSD

Corina Bokor, viceprimar al municipiului Sibiu vreme de 10 ani, a ales să se alăture echipei PSD.

”Este o onoare pentru mine să mă alătur unei echipe foarte dinamice și dornice să dezvolte Sibiul! Am fost și sunt o persoană implicată. Am văzut aceeași implicare și la colegii social-democrați și de aceea am decis să mă alătur tinerei echipe a PSD Sibiu. În cei 12 ani în care am fost consilier local și viceprimar al municipiului Sibiu am muncit și mi-am dat toată silința pentru a realiza proiecte importante pentru sibieni. Doresc să-mi împărtășesc experiența cu colegii social-democrați, să pun la dispoziția echipei din care fac parte toată experiența dobândită în cariera mea, astfel încât să-mi duc proiectele la bun sfârșit și să realizăm împreună noi proiecte, pe care sibienii le așteaptă de la aleșii locali”, spune Corina Bokor.