Suporterii lui CFR Cluj cer readucerea Bursucului

CFR Cluj a suferit o imensă umilință marți seară la Hunedoara în sferturile de finală ale Cupei României. A fost eliminată de o manieră rușionoasă cedând cu 4-0 în fața divizionarei secunde Corvinul și ratând astfel ultimul obiectiv pe care îl mai putea atinge în 2024, câștigarea Cupei României.

Este drept că partida a fost influențată întrucâtva și de eliminarea rapidă a unui om de bază al clujenilor în minutul 10, play-maker-ul grec Tachtsidis, dar a motiva eliminarea și scorul sever doar în acest mod ar fi total o minciună. Adevărul este că echipa lui Adrian Mutu a fost depășită la toate capitolele de anonimii pregătiți de la fel de anonimul Florin Maxim și victoria și calificarea hunedorenilor este absolut meritată, după cum a sublinat și Mutu.

Un meci fără istorie pentru noi, doar pentru ei. Cred că în seara asta am fost penibili, iar să găsim scuze, nu putem. Nu aș vrea să găsesc scuze că am jucat în 10 oameni, că mi s-a accident Camora, că mi s-a accidentat Mogoș sau că nu am avut oameni.

Azi echipa trebuia să joace în 10 la fel, jucam împotriva unei echipe de liga a 2-a. La alte echipe am văzut că în 10 se poate să câștige meciul. Puteau să joace și fără antrenor pe bancă.

Indiferent de orice, trebuiau să joace. Cred că am avut o problemă de abordare și atitudine. Nu numai în seara asta, ci începând după meciul cu Sepsi când am sesizat asta”.

Fanii CFR-ului sunt însă sătuli până în gât de rezultatele echipei cu Adrian Mutu pe bancă și îi cer acestuia să aibă onoarea de a-și prezenta demisia sau patronului Neluțu Varga să renunțe la serviciile lui. Totodată, ei cer iertare celui care a umplut vitrina de trofee la Cluj, Dan Petrescu și îl roagă să lase Coreea de Sud și să se întoarcă la CFR. Ei îi promit Bursucului faptul că nu vor mai protesta în nici un fel la fotbalul închis al acestuia, dar aducător de puncte, spre deosebire de Mutu, care pleacă la atac dar primește gol după gol.

„Petrescu, iartă-ne! «Briliantule», demisia dacă ai coloana!”

„Demisia Mutu, singurul care poate resuscita CFR e Petrescu”

„Dane, unde ești?”

„Să vină SuperDan

„Mutu trebuia lăsat în Hunedoara”