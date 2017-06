Olguței Vasilescu i-a dat cu plus

Ministrul demisionar al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a susținut, luni, la Parlament, că premierul propus de PSD, Mihai Tudose, şi-a îndeplinit toate obiectivele potrivit evaluării făcute de partid miniştrilor din guvernul Grindeanu, ”dar acestea au fost blocate la premier”.

”În evaluarea care a fost făcută de partid, domnul Mihai Tudose şi-a îndeplinit toate obiectivele, dar acestea au fost blocate la premier. Este vorba de Fondul Suveran de Investiţii care este gata încă din data de 15 mai. Atunci s-a depus la cabinetul prim-ministrului şi lista cu pachetele de acţiuni pentru FSDI şi proiectul de lege. Din păcate nu am înţeles nici noi de ce premierul a blocat acest punct din programul de guvernare”, a spus Vasilescu.

Întrebată dacă Mihai Tudose are „dublă comandă”, Olguţa Vasilescu a răspuns: "A fost întrebat astăzi de către membrii CEx (...). Tocmai că planează anumite suspiciuni asupra domniei sale va avea obligație într-un termen cât mai scurt să ne arate că nu are dublă comandă. De altfel, a fost întrebat foarte tranșant de către membrii CEx-ului și a dat garanții că singura comandă pe care o are este la PSD. Nu există niciun motiv, deocamdată, să ne facem probleme că domnul Mihai Tudose ar avea o dublă comandă. Ca dovadă, de câte ori au fost probleme în partid, de fiecare dată a reacționat exact ca un membru de partid și ca ministru și-a dovedit profesionalismul".