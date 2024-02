Grindeanu, în față cu Anca Alexandrescu. ”Cine are grad mai mare Mihai Tudose sau dvs.?”

Sorin Grindeanu a stat față în față cu Anca Alexandrescu, într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Statului Paralel.

Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu:

”Documentele arătate de dvs despre problemele podului de la Brăila erau reale”

– Si de ce nu le-ați făcut publice?

”Problema noastră nu era neapărat să le facem publice, ci să remediem în primul rând problemele sesizate în documentele CNAIR”

”Informațiile mele astea sunt, că nu rămân cereale în țară. Eu nu am alte informații, sunt instituții abilitate, poliția, toți ceilalți care au responsabilități în această direcție trebuie să-și facă treaba.

”NU este adevărat că nu m-am întâlnit cu protestatarii. Eu m-am întâlnit cu ei, cu toate asociațiile, la toate am insistat să avem o minută, pe care să o semnăm cu toți, s-au luat deja unele decizii în guvern, altele necesită timp pentru a fi implementate, dar niciodată nu am refuzat dialogul”.

SPECULAȚIILE DESPRE LEGĂTURILE CU SERVICIILE

”Cine dintre dvs. si Mihai Tudose are grad mai mare?”

”Eu nu am nici grad, nici stele, iar să fac speculații despre Mihai Tudose nu-mi permit. Repet, eu provin dintr-o familie care a avut de suferit mult din cauza comuniștilor.

”Ați luat măsuri în urma sesizărilor conform cărora există angajați la Compania de Aeroporturi care au votat împotriva intereselor statului și DNA a solicitat aceste documente?

”Eu zic ca DNA să clarifice. Totodată eu cred că și Curtea de Conturi și alte institutii ale statului dacă există prejudicii, dacă nu e valorificat cu totul patrimoniul statului român, cei care fac acest lucru să răspundă. Hai să vedem cum răspund!”

”Vi se pare normal ca angajații statului român să voteze împotriva intereselor statului român?

”Tocmai de aceea vă spun că părerea mea acum, dacă îmi spuneți că există o anchetă în derulare, s-ar putea să nu fie una care să fie în folosul acestei anchete. Hai să vedem rezultatele!

RELAȚIILE CU GRUPUL DE LA CLUJ

”Ce relatii aveti cu Nelutu Varga si Grupul de la Cluj? Cei cu care ati stat in tribuna la meci in Italia”

”Eu pe Vasile Dincu îl știu, e membru de partid, îl știu de undeva de la începutul anilor 2000. Venea în Timiș și era membru al guvernului Năstase, după cum bine știți. Îl știu pe domnul Rus. Pe Neluțu Varga îl știu de vreo 5-6 ani. N-am afaceri, nu am avut în viața mea afaceri și alte lucruri cu grupul de la Cluj. Acum, ca să clarific și acea poză de care spuneați dvs.. Eram în vizită oficială cu premierul Marcel Ciolacu în Italia. Avusesem întâlniri cu oficiali de acolo. Seara am primit telefon de la Vasile Dîncu dacă știm că în seara aceea e meci CFR cu Lazio Roma și dacă nu vrem să mergem să susținem echipa românească în Cupele europene. M-am consultat cu premierul și am decis să mergem. Asta este toată istoria”.

RELAȚIILE CU DORINEL UMBRĂRESCU

”Ce relații aveți cu Dorinel Umbrărescu?”

”În primul rând este cel mai important constructor român. În al doilea rând, nu cred că există companie în Europa în acest moment, de construcție de autostrăzi care să aibă peste 350 de kilometri de autostradă și drum expres în execuție. Eu nu l-am cunoscut pe Umbrărescu înainte de a veni la Ministerul Transporturilor. Mi-aș dori să fie mai multe companii românești cu asemenea forță cum are compania condusă de Umbrărescu. Faptul că în ultimii ani s-au câștigat lictatii de către companii românești pe mine mă bucură. Au câștigat fiindcă au fost pe locul întâi, nu s-au făcut alte lucruri. Sunt extrem de mulțumit de cum lucrează toate loturile pe care le are în acest moment. Faptul că avem o companie românească puternică, cu mii de angajați eu cred că este de lăudat.

Sunt licitații transparente, unele le câștigă această companie, altele le pierde, dar că voiam să fac această mențiune, faptul că o companie românească astăzi se află pe primul loc în Europa la numărul de kilometri aflați în execuție este un lucru important. De fală, dacă vreți”.

INCIDENTUL DE LA PODUL BRĂILA

”De ce v-ați trimis purtătorul de cuvânt să facă acel circ pe podul de la Brăila când am mers să filmez?”

”Nu e purtătorul meu de cuvânt, este al CNAIR, iar podul este în administrarea CNAIR. Dincolo de acel incident, care aș fi preferat să nu se întâmple, pentru mine este mai important: mi-ar fi plăcut să scoatem în evidență și o investiție de aproximativ 500 de milioane de euro”.

CFR CĂLĂTORI

”La CFR Călători lucrurile merg din rău în mai rău. Ce gânduri aveți?”

”Acolo avem implementat deja, trebuie să facem la toate companiile, nu doar la Ministerul Transporturilor, pe 109. Un consiliu de administrație selectat prin 109, a fost bornă în PNRR acest lucru. Avem pe domnul director Preoteasa care a luat concursul, nu ținut de minister și ținut cum prevede 109, și care trebuie să-și ducă la îndeplinire planul cu care a mers în față consiliului de administrație. Pe mine mă interesează foarte mult să schimbăm fața CFR Călători.

Ieri am fost parte la semnarea unui contract pentru achiziția a 62 de trenuri noi în România. În ultimul an s-au semnat contracte pentru achiziția a 119 trenuri noi, plus vreo 16 locomotive electrice noi. Vreo 10 miliarde de lei. Să știți că de mai mult de 20 de ani în România nu s-a cumpărat nici măcar o garnitură nouă. Aceste lucruri totuși în 20 de ani dau imaginea pe care o vedem cu toții, din păcate, și aceste lucruri trebuie să se schimbe, și se schimbă cu investiții. Le mulțumesc celor care au avut încredere, și guvernului trecut, și actualului guvern, pentru că an de an am avut la Ministerul Transportului un buget imens din care 80% merg la investiții. Și e nevoie de acest lucru”.

PRELUAREA ROMNET

”A avut loc în biroul dvs. o întâlnire despre preluarea Romnet și o posibilă vânzare către o companie din Rusia la care a participat și domnul Neluțu Varga și doamna Murgeanu, directoarea de la Direcția năvală de la Ministerul Transporturilor?”

”Această întâlnire nu a existat la mine în birou, dar pot să spun ceva legat de Portul Constanța. De vreo 30 de ani sunt niște băieți deștepți în acest port Constanța, pentru care nu a prea contat cine e la guvernare. În 30 de ani au considerat necesar să nu plătească apă, să nu plătească curent, să nu plătească redevențele pe care trebuie să le plătească desfășurându-și activitatea în incinta Portului Constanța și, da, au fost rapoarte ale Corpului de Control ale primului ministru, indiferent de care prim-ministru vorbim. Și să știți că s-au deschis procese cu majoritatea acestor băieți deștepți din Portul Constanța…”.