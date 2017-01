Omniprezențe iritante și nocive pentru media românească

Toate evenimentele ultimilor ani i-au prins pe Cristian Tudor Popescu și Bogdan Chirieac în pline analize politice, militare, economice, sociale, culturale, sportive, științifice, religioase, interne, internaționale, intergalactice.

Cristian Tudor Popescu, despre...

... Ghiță și „hiperspațiu“

„Dl Ghiță era filat, era un echipaj de poliție după el și, la un moment dat, s-a supărat, a apăsat pe pedală și s-a dus la 180 de kilometri pe oră. Parcă era Millennium Falcon, s-a dus în hiperspațiu – eu cred că asta e explicația, s-a dus direct în hiperspațiu și n-au mai putut să-l prindă.“

„Cum adică, un echipaj de poliție, în România, pierde un urmărit de sub control, pentru că a mers cu 180 km/h? Păi, 180 km/h fac toți descreierații pe autostradă, când îi apucă, și nu e în stare un echipaj de poliție? Vă dați seama ce impuls au primit toți descreierații ăia care își scot picioarele pe geam când conduc cu 180 pe autostradă? Hai, dom’le, că sunt niște fraieri sticleții ăștia, dacă n-au fost în stare să-l prindă la 180 pe Ghiță!“

... Iohannis, ajunul Revelionului și Grindeanu

„A fost inutil tot ce a făcut. Domnul Dragnea și-a asumat guvernarea. Domnul Grindeanu va fi limba de pantofi a domnului Dragnea, va face ce i se va spune. În momentul în care o respingi pe doamna Shhaideh fără niciun argument, ar fi culmea să iasă și să spună de ce l-a acceptat pe domnul Grindeanu. Nu va justifica de ce a făcut alegerea aceasta.“

„Concluzia este că am pierdut timpul și unei femei de religie minoritară i s-a făcut rău în mod gratuit!“, a spus jurnalistul la Digi 24.

... Mitropolitul Vadului, Feleacului şi Clujului, Andrei Andreicuţ

„Singura ordine pe care Biserica o recunoaşte este cea dumnezeiască. Biserica nu se supune decât lui Dumnezeu. Ce caută... Ce e, Înalt Prea...? Ultra...? De ce face dânsul asta? Din nostalgia poziţiei pe care a avut-o Biserica Ortodoxă întotdeauna, lângă scaunul puterii. Lipită de scaunul puterii lumeşti. Din ce poziţie o face? Din poziţia de turnător al Securităţii, domnul acesta, de violator al Tainei sfintei spovedanii, aşa scrie în dosarul lui de Securitate. Deci pe un om care i-a mărturisit că vrea să se însoare cu o străină şi să plece din ţară l-a turnat la Securitate. Mai are şi alte astfel de turnătorii consemnate acolo. De pe această poziţie vine acum şi ne spune cine trebuie să fie prim-ministru al României. Trebuie să fie un român ortodox. Practică discriminarea acest domn. E mai bun, prin definiţie, un român ortodox decât o tătăroaică musulmancă. Şi asta o face omul lui Dumnezeu. Că dacă o făcea un politician, da, înţelegem, sunt de toate felurile. Dar omul lui Dumnezeu are dreptul să facă aşa ceva? Şi el, şi majoritatea feţelor bisericeşti, toţi colaboratori intimi ai Securităţii. Aproape că e mai simplu să te întrebi care din înalţii prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române nu a fost colaborator al Securităţii şi să cazi pe gânduri.“

... înființarea coaliţiei de dreapta

„Credeți că o asemenea creatură poate să trăiască?“

„Hai să rostim aşa: un guvern PNL, USR, PMP şi UDMR. Credeţi că o asemenea creatură poate să trăiască, să funcţioneze? Păi, aceste partide, cu excepţia UDMR, unde e linişte, au probleme de supravieţuire ele însele. Adică ei n-au bani să treacă strada şi se apucă să facă... Cum, de altfel, am auzit la USR acum, că n-au avut bani de campanie, şi se apucă să facă guvernul. N-ar putea să funcţioneze pentru că s-ar certa înainte să se ducă la consultări pentru aşa ceva. Nici nu este bine ca PNL, de pildă, să participe la guvernare în starea în care se află în acest moment. În acest moment nu are ce să caute la guvernare. Ce să caute în starea de degringoladă masivă...? Trebuie să-şi, cât de cât, să-şi facă ordine acolo. USR nu are ce să caute la guvernare. Este bine că a intrat în Parlament, că vor fi nişte voci în opoziţie, acolo, dar USR nu este nici măcar un partid. S-a întâmplat mult mai repede decât credeam, mult prea repede, să avem asemenea ciocniri, denigrări, insulte chiar în miezul conducerii partidului. Soţul doamnei Clotilde, incredibil, care ajunge cu acuze de gen: cutare e adus de Soros. Ce se întâmplă acolo? Şi asta, foarte repede, nici nu au ajuns să se ducă la Cotroceni, la consultările efective, şi deja începe scandalul, ce să caute la guvernare? Ce să caute la guvernare domnul Băsescu şi domnul... cine mai este pe acolo?“

... Dan Voiculescu și eliberarea condiționată

„Imaginea este sugestivă. Dl Voiculescu este profesor universitar, un om de știință, un savant. Produce niște lucrări științifice de mare importanță pentru această țară și pentru întreaga lume, care nu se referă numai la România. Ați auzit de taxa pe tulburarea armoniei? Are o lucrare științifică în care propune înlocuirea taxei pe valoarea adăugată (TVA) cu taxa pe tulburarea armoniei universale, nu e vorba doar despre România aici, despre Pământ, e vorba despre Univers aici, despre mișcarea planeților, a cărei tulburare o sancționează TTA în loc TVA.“

... „felaţia manuală“ a Rovanei Plumb

„Rovana Plumb a fost, în seara asta, peste Eleonora Duse. Gingăşia posesivă, supuşenia agresivă, dar şi impresia că se agaţă de membrul lui Dragnea ca o înecată, toate astea şi ceva inefabil feminin pe deasupra străluceau în încolăcirea realizată cu ambele mâini de «butoana» lui Ponta, rămasă fără degetul care s-o apese. În plus, roşul unghiilor şi mânecilor diopiesului Rovanei (ce superb nume saxon!) pe albeaţa de togă a mânecii lui Dragnea, în vreme ce noul imperator al PSD privea în zare ca la bordel, mâna atârnându-i flască pe lângă corp, combinat cu concluzia dnei Plumb: «PSD a ieşit întărit», e un cinema cum nu ştiu câţi regizori pot să facă.“

Bogdan Chirieac despre...

... părerologie

„Şi cu UDMR-ul deci se face guvern de largă respiraţie, cu Klaus Iohannis premier, acceptat, semnat, băgat în documente, tot. Moralul la PSD este incredibil. Crin Antonescu va merge cu Geoană în tot Ardealul de mână şi va spune: «Ăsta trebuie votat, nu altcineva». Şi ei sunt foarte încrezători că nu pot scăpa victoria, ţinând seama că ei merg pe structură, pe construcţie, pe...“

„Să nu-i scape lui Geoană vreo perlă din aia infernală.“

„România este în criză din momentul în care guvernul Cioloș a pășit în Palatul Victoria.“

„Prin amânarea luării deciziei, președintele Iohannis poate fi înfrânt în aceste alegeri dacă va accepta propunerea lui Liviu Dragnea. Dacă nu o va accepta, riscă suspendarea și blocajul politic. De ce s-a expus inutil președintele Iohannis?“

„Ideea că serviciile secrete îl vor scoate în trei zile pe soțul doamnei Shhaideh terorist este ridicolă. Doamna a avut certificat ORNISS, de trei ani este ministru sau adjunct de ministru. Soțul a devenit cetățean român în 2015.“

„Probabil existau multe modalități mai inspirate pentru președinte de a face față dezastrului PNL. Una dintre ele ar fi fost să nu accepte darul otrăvit al lui Moș Băsescu privind amânarea deciziei. De exemplu, putea să iasă la declarații și să anunțe că o respinge pe doamna Shhaideh și îl nominalizează candidat de prim-ministru pe Liviu Dragnea, anunţând că îi semnează și grațierea. Președintele putea cere noii majorități parlamentare să rezolve codițele juridice ale Legii 90/2001.“

„Practic, președintele ar fi beneficiat direct de victoria de 50% a PSD-ului. El ar fi putut să facă o punte și către mandatul prezidențial din 2019. I-ar fi putut cere lui Dragnea ca, pentru 1 Decembrie 2018, să facă o autostradă care să traverseze munții pentru a putea ajunge rapid de la București la Alba Iulia.“

„Zicerile pe Dâmbovița n-ar fi fost de genul «Iohannis face ce îi spune Băsescu», ci «neamțul e tot neamț, ai văzut cum a făcut ordine?».“

„În mod eronat, colegii de la dcnews.ro au afirmat, filmând coloana președintelui Iohannis, că șeful statului a fost huiduit și claxonat de mii de automobiliști blocați în traficul demențial din zona de nord a Capitalei. Eroarea s-a propagat apoi în toată presa. Unii s-au repezit să afirme că președintele Iohannis trage ponoasele după întâmplarea cu ministrul Oprea. Încerc să repar acum această greșeală. Președintele Iohannis nu a fost huiduit din cauza coloanei sale oficiale. Dimpotrivă, a fost ovaționat. Mii de automobiliști ce înaintau cu o viteză medie de 20 de centimetri pe oră și-au exprimat bucuria că președintele, însoțit de 20 de mașini, poate circula liber și neîngrădit prin Bucureștiul asfixiat de trafic și prin România fără infrastructură.“

... crizele din PMP

„Spun şi eu un lucru! Ştiţi la ce asistăm acum? Este preludiul despărţirii de Traian Băsescu. Încă nu îndrăznesc pe deplin să îl înjure deschis şi atunci se duc la Elena Udrea cu trimitere la Traian Băsescu.“

„Era evident, încă de la bun început, că Partidul Mişcarea Populară era creat atunci când avea cineva iluzii cu acest partid. Era creat pentru domnul Traian Băsescu şi, până venea el în fruntea acestui partid, locul său era ţinut de către doamna Elena Udrea.“

„Înţelepciunea a venit şi din analiza situaţiei de politică externă din jurul României, cum ar fi, de exemplu, situaţia din Ucraina, problemele reale care sunt acum între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană şi tot ce este acolo.“

„Informaţiile mele din surse diplomatice de la Bucureşti mi-au arătat că ar fi fost şi o discuţie, la nivel înalt, cu secretarul Departamentului de Stat, domnul John Kerry.“

... cozonacul Danei Năstase

Bogdan Chirieac: „Doamna Năstase, ce cozonac grozav aţi făcut!“

Dana Năstase: „L-am cumpărat de la magazin.“

... diverse alte chestiuni de băgat și de scos

„Şi de ce mi l-au f...t şi pe Cătălin Predoiu?… N-am apucat să vorbesc cu Vîntu faţă către faţă. Chestia aia făcută de Realitatea cu intratul în vestiar peste el. Băi, nu se poate aşa ceva.“

„Atunci când l-a sunat pe Băsescu. Deci ei jucau table împreună la Snagov, la p... mea, înţelegi? Şi l-a sunat la telefon spunându-i: «Traiane, să-mi bag p..., dacă te iei de Dinu, te fac!».“

„Greu cu gagicile. Măcar să fii bucuros că ești ok cu prietena. Pe mine m-a lăsat amanta iară. Aveam tot timpul discuţii. Şi apoi mă întreabă lumea de ce sunt aşa de rău la televizor.“

Chirieac la o vorbă cu Cocoș

„Banditule mic şi frumos, ce faci măi, borfaşule simpatic?“

„Golgorine, zilele trecute am primit o citaţie, să mă prezint la Parchet în calitate de martor.“

„Şi am sunat-o şi pe tanti-ta ministru (n.r., Elena Udrea), dar p…, aia e în politică, băga-mi-aş p…“

Discuţia se întrerupe și se reia la ora 17.44.

„După care, că nu te sunam, mi se rupea p… de chestia asta, mă întreabă, zice: «Îl cunoşti pe Dorin Cocoş?». Zic: «Domnule, din meseria mea, da!».“

„Am făcut armata cu borfaşul ăla, cum să spun.“

„Băi, mânca-ţi-aş, stai să-ţi spun, tot de la nen-tu Băsescu e toată chestia.“

„Du-te-n p… mea, iarăşi am vorbit la televizor, s-a enervat şi acum mi-a trântit Parchetul pe cap.“

„Du-te, mă, în p… mea, Nastasiu (n.r., Ciprian Nastasiu – procurorul care instrumenta dosarul) nu-i omul lui Băsescu?“

„Lasă-mă în p… mea, măi Golgorane, nu mai veni…“

„Domnule, e nevasta lu’ fraieru’ ăla!“

„Domnule, dacă pe Cocoş nu e o mândrie să-l cunoşti, pe doamnă chiar e.“

Cristi Oprea, Mihaela Burlacu