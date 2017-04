Oprea spune în ce fel a scos un milion de euro de la bancă

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat vineri că la sfârșitul anului 2008, pe fondul crizei imobiliare, a scos de la bancă suma de un milion de euro, din care a folosit 400.000 de euro pentru a cumpăra de la avocata Loredana Radu un teren, care era de fapt "o groapă de gunoi".

Gabriel Oprea fost audiat, vineri, la Curtea de Apel București, în calitate de martor, în dosarul în care fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu este judecat pentru luare de mită.

Oprea a spus în sala de judecată că în anul 2008, pe fondul crizei și al zvonurilor că piața bancară se va prăbuși, a cumpărat un teren de la avocata Loredana Radu, care era rudă cu el, fiind fiica unei verișoare primare.

"Am discutat cu Loredana Radu. Aveam o relație de încredere și nu era prima dată când cumpăram un teren de la ea. Am convenit ca prețul să fie de 400.000 de euro. La sfârșitul anului 2008 dețineam în bancă suma de un milion de euro și am hotărât, pe fondul crizei, că este prudent să investesc în imobiliare. Lucrurile nu erau prea clare, dacă se prăbușea piața imobiliară. Am scos banii de la o bancă de lângă restaurantul Doina, nu mai știu cum se numea. Țin minte că i-am luat în hârtii de 500 de euro. În acel moment am scos toți banii, că se zvonea că se prăbușește piața, cad băncile! Ulterior, când am constatat că zvonurile privind căderea băncilor nu sunt reale, am reconstituit depozitul cu suma rămasă", a precizat Oprea.