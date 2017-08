Patrimoniul și protocolul de stat pierd bani cu nemiluita

Pierderile Regiei Autonome a Patrimoniului și Protocolului de Stat au ajuns la 74 milioane lei, anul trecut, în creștere cu 50% față de 2015, ceea ce pune RA-APPS în topul primelor 10 companii de stat cu pierderi. Practic, toate sucursalele Regiei produc pierderi, și pierderi mari, chiar și SAIFI, care se ocupă cu întreținerea și valorificarea fondului imobiliar al statului și care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie mare generatoare de venituri, nu de cheltuieli pentru stat.

Potrivit raportului administratorilor RA-APPS pe 2016, SAIFI a generat 21 milioane lei pierdere, pe primul loc între sucursale, urmată de activitatea proprie a Regiei, cu 19 milioane pierdere.

În topul pierderilor se mai află Sucursala Neptun, care are în exploatare hotelurile Doina și Dacia din stațiunea Neptun de la țărmul Marii Negre, cu o performanță negativă de 16 milioane lei. Urmează Triumf, care are în exploatare Hotelul Triumf de pe Bulevardul Kiseleff din București, Clubul Floreasca și cantinele Guvernului, cu o pierdere de 7,7 milioane lei. Și Sucursala Sinaia, care exploatează Hotelul Mara din stațiune, este pe pierdere cu 3,6 milioane lei.

Pierderea SAIFI se datorează în principal cheltuielilor cu mentenanța imobilelor statului pe care le are în portofoliu, foarte multe și valoroase (estimate la o valoare totală de circa 1 miliard euro), în condițiile în care veniturile din chirii pe care le înregistrează sunt destul de mici. Ca să justifice pierderile de la Neptun, administratorii Regiei spun că de vină este „profundul caracter sezonier“ al activității, de 3-4 luni pe an, lucru, de altfel, perfect adevărat, dar care nu îi împiedică pe alți operatori privați de pe litoral să facă profit în aceleași condiții.

Cele mai surprinzătoare sunt pierderile de la Triumf. O sucursală care operează active cu potențial economic înalt, aflate în zone foarte bune ale Bucureștiului. Conform datelor oficiale pentru 2016, gradul de ocupare a rămas tot sub 20%, la fel ca în 2015, în ciuda unor tarife chiar modeste pentru un hotel aflat într-o zonă rezidențială.

De pildă, o cameră single are un preț pe noapte de 105-115 lei, pentru o cameră dublă este perceput un tarif între 151 şi 171 lei, în timp ce un apartament are un preț de maximum 280 lei pe noapte. În aceste condiții, pierderea înregistrată de hotel în 2016 a fost de aproape 2 milioane lei. Nici Clubul Floreasca, aflat în cartierul Primăverii din București, lângă cunoscutele vile prezidențiale sau oficiale din zonă, nu are rezultate mai strălucite.

În ciuda faptului că este situat în cel mai select cartier din România, având o clientelă, cel puțin în teorie, selectă, Clubul produce pierderi. Și nu puține: 1,7 milioane lei în 2016, la fel precum cea din 2015. Ca și Hotelul Triumf, Clubul Floreasca a fost de mai multe ori scos la vânzare, însă, pentru că sumele cerute au fost de ordinul zecilor de milioane de euro (aproape 40 milioane euro în 2008), niciun cumpărător nu a fost interesat de achiziția acestuia.

RA-APPS operează și bufetele sau restaurantele din ministere, Guvern sau chiar din Parlament, iar în 2015 a înregistrat de pe urma acestora o pierdere de 1,1 milioane lei. În 2016 aceste pierderi s-au majorat semnificativ, ajungând la aproape 1,5 milioane lei.

Activitatea proprie a Regiei constă în emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare auto și a autorizațiilor provizorii de circulație.

Active scoase la vânzare

RA-APPS nu mai are capacitatea de a păstra intact activul imobiliar pe care îl avea în administrare. Unele bunuri au fost scoase la vânzare către persoane fizice sau juridice dispuse să plătească suma cerută, iar altele au fost scoase la închiriat. Totodată, RAAPPS a pierdut unele imobile care au fost retrocedate sau care au fost acordate spre folosință, cu titlu gratuit, în baza unor hotărâri de guvern secrete. Conform raportului administratorilor din cadrul RA‑APPS, în perioada 2013-2016 s-au vândut 296 de imobile, cu plata în rate și plata integrală, în valoare totală de 60.686.333 euro, adică peste 270 milioane lei.

Pentru imobilele vândute s-au înregistrat cheltuieli de peste 82 milioane lei. Regia a avut de vărsat către bugetul de stat suma de 93 milioane lei. Din această sumă s-au plătit doar 83 milioane lei, diferența neîncasată reprezentând cuantumul a 17 contracte de vânzare (3 din 2015 și 14 din 2014). Anul trecut s-au vândut 36 de imobile cu plata integrală în valoare de 9,8 milioane euro, iar Regia a virat la buget peste 13 milioane lei.

În încercarea de a mai reduce din cheltuieli, RA-APPS a scos la vânzare mai multe imobile. Printre acestea se află Vila Predeal, cu dotări și terenul aferent în suprafață totală de 818,73 mp, cu preț de pornire a licitației de 202.800 euro. De asemenea, au fost scoase la vânzare și unele active ale Hotelului Arad de la Sucursala Neptun, situate în stațiunea Neptun-Olimp, respectiv două terenuri de tenis pe zgură de 606 mp, terenul de minigolf de 260 mp, spațiul verde în suprafață de 12.854 mp și alei în suprafață de 690 mp, contra sumei totale de 1.034.500 euro, la care se adaugă TVA.

Se vinde de asemenea Complexul Restaurant Dunărea, P+1E, situat în Stațiunea Nep­tun-Olimp, format din restaurant, bar, braserie și cofetărie, în suprafață totală, teren plus clădiri, de 10.055 mp, cu preț de plecare 1.042.500 euro, la care se adaugă TVA.

În zona exclusivistă Primăverii, RA-APPS vinde un teren în suprafață de 331 mp, la care se adaugă o suprafață de 189 mp (drum de acces), cu suma de 941.300 euro, la care se adaugă TVA, adică RA-APPS speră să obțină aproape 3.000 euro/mp.

Mihai Soare, Eduard Pascu