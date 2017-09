Pe Broadway şi la Bucureşti, comedii cu mult sex... apeal

Swing!, comedia la care se râde în hohote

De data aceasta, Bucureştiul a luat-o înaintea producătorilor de pe Broadway. În timp ce la noi, publicul va putea urmări sâmbătă un spectacol cu Swing!, americanii trebuie să aştepte până anul viitor pentru a vedea pe scenă un musical adaptat după producţia hollywoodiană Pretty Woman.

Una dintre cele mai amuzante piese de teatru jucate pe Broadway în ultimii ani - Swing! - vine în această toamnă la Bucureşti, într-o distribuţie... spectaculoasă.

Trei dintre actorii de bază ai serialului de comedie Atletico Textila (Răzvan Oprea, Andreea Mateiu şi Andrei Mateiu) îşi dispută iubirile în Swing! cu doi dintre actorii serialului Ai noştri (Alexandra Apetrei şi Constantin Puşcaşu) şi sunt arbitraţi de Adriana Şchiopu, actriţa care le-a dat replica unora dintre cei mai mari comici din istoria teatrului şi filmului românesc.

Spectacolul, care este o comedie de situaţie în jurul iubirilor mai mult sau mai puţin oficiale dintr-o familie, are premiera sâmbătă 30 septembrie, la ora 17.00, la Sala Epica de la Grand Entertainment din Băneasa Shopping City.

Swing, o super comedie despre încurcăturile pe care ni le aduce dragostea... sau sexul, este regizată de Răzvan Săvescu, cel care a creat unele dintre cele mai amuzante seriale de televiziune din Romania, La bloc, Nimeni nu-i perfect sau La servici. Tot Răzvan Săvescu este responsabil şi pentru recentele succese de casă Prenumele, Cina de Adio şi Panică la Operă.

Piesa de teatru originală, intitulată Having a wonderful time, wish you were her este scrisă de Billy Van Zandt şi Jane Milmore, doi dintre autorii cei mai jucaţi pe Broadway în acest moment, consideraţi versiunea modernă a lui Molière, maeştrii farselor autentice, care provoacă sala la incredibile hohote de râs.

Swing! este produsă în România de WonderTheatre, un brand de teatru independent ce si-a propus să ofere divertisment şi experienţe memorabile pentru întreaga familie. WonderTheatre a mai produs în România super comediile Prenumele, Cina de adio, Panică la Operă, dar şi one man show-urile cu Răzvan Vasilescu, Era ok şi la 60 şi Sub pragul de sus.

Danny (Răzvan Oprea) e un scriitor şarmant, care are... o muză în afara căsătoriei. Jennifer (Alexandra Apetrei) e soţia lui Danny, femeia care repară tot în casă, îşi întreţine soţul şi... tocmai şi-a găsit şi ea o “muză”.

Kathy (Andreea Mateiu) e sora independentă a lui Jennifer, care nu prea are noroc în dragoste până când îl întâlneşte pe Paul (Andrei Mateiu), fostul ei coleg de liceu... căruia îi plac relaţiile cu femeile măritate (57 a contabilizat deja). Cea mai recentă e ... Jennifer, sora lui Kathy.

Ca să fie totul şi mai clar: cel mai bun prieten al lui Paul este Danny, care este căsătorit cu Jennifer, care are o aventură cu Paul, care se întâlneşte cu Kathy, care este amanta lui Danny şi sora lui Jennifer.

Printr-un joc al soartei ajung cu toţii la casa de vacanţă a părintilor lui Jennifer şi Kathy, iar iubirea scapă de sub control. Chiar şi părinţii, Mary (Adriana Şchiopu) şi Bill (Constantin Puşcaşu), vor ceva picant (şi vor avea!) în viaţa lor sexuală.

Swing! este comedia la care râde toată lumea de la prima şi până la ultima replică. Umor de situaţie, umor de limbaj, umor de cea mai bună calitate pentru o seară pe care să o petreci cu familia în oraş.

Adriana Şchiopu

Adriana Şchiopu a jucat sub îndrumarea unora dintre cei mai mari regizori români din epoca de aur a cinematografiei româneşti - Mircea Veroiu, Sergiu Nicolaescu, Geo Saizescu, Dan Pita, Mircea Danieluc, Andrei Blaier, Constantin Vaeni, dar şi a unor mari regizori care au realizat filme dupa 1989 - Silviu Purcărete, Horaţiu Mălăele sau Adrian Sitaru. Aţi putut-o vedea în Secretul lui Bachus, Eu, tu şi Ovidiu, Conu Leonida faţă cu reacţiunea, dar şi în spectacolele de la Teatrul Mic din Bucureşti.

Constantin Puşcaşu

Constantin Puşcaşu este actor al Teatrului Naţional din Iaşi şi a jucat în spectacole regizate de Silviu Purcărete, Tompa Gabor, Mihai Măniuţiu sau Alexandru Dabija. În această toamnă va putea fi văzut pe marile ecrane în filmul Afacerea Est, în regia lui Igor Cobileanski.

Este cunoscut publicului larg şi pentru rolul Marin, din serialul Ai noştri (Pro TV), tatăl cu preocupări paranormale şi comportament ciudat al tânărului poliţist care se căsătoreşte cu fiica unui mafiot.

Răzvan Oprea

Răzvan Oprea este actor al Teatrului Naţional din Bucureşti, cu roluri la importanţi regizori ca Grigore Gonţa, Alexandru Dabija, Felix Alexa. Oprea a jucat în filme regizate de Claude Lelouche sau Titus Muntean, dar e mai cunoscut publicului român pentru rolurile din serialele de televiziune Mondenii şi Atletico Textila.

Andrei Mateiu este actor de teatru şi film, cunoscut publicului mai ales pentru rolurile sale din Mondenii şi Atletico Textila. Mateiu a jucat însă şi în Toni Erdmann, nominalizat la Oscarul pentru film străin, dar şi în filmul de debut al lui Paul Negoescu, O lună în Thailanda.

Andreea Mateiu

Andreea Mateiu este cunoscută publicului pentru rolul Iuliana din Atletico Textila, dar poate fi văzută în multe producţii de teatru independent (Copilul problema, Treizeci+ etc). Este una dintre puţinele actriţe de comedie din România care are curaj să facă spectacole de improvizaţie – SC IMPRO SRL.

Alexandra Apetrei are colaborări cu Teatrul Naţional din Bucureşti, Teatrul Metropolis sau Teatrul de Comedie şi a fost una dintre rarele apariţii feminine din serialul În puii mei. Acum poate fi văzută pe micile ecrane în serialul Ai noştri.

Un musical bazat pe filmul ''Pretty Woman'' va fi lansat pe Broadway în 2018

Un nou musical adaptat după Pretty Woman, filmul hollywoodian interpretat de Julia Roberts și Richard Gere în 1990, va fi lansat pe Broadway anul viitor.

Filmul, care a făcut-o celebră pe Roberts și i-a revigorat cariera lui Gere, a încercat să devină musical în 2001, urmând o tradiție deja obișnuită de a adapta filme de la Hollywood pentru sălile de pe Broadway, precum Rocky și Bullets over Broadway.

Samantha Barks

Actrița Samantha Barks, care a jucat în Cabaret și în versiunea cinematografică a musicalului Les Miserables, o va interpreta pe Vivian, prostituata de care se îndrăgostește avocatul Edward, care va fi jucat de Steve Kazze, laureat al unui Premiu Tony pentru Once.

Noul musical, care va fi regizat de Jerry Mitchell, îi va avea drept compozitori pe Bryan Adams și Jim Vallance, care vor scrie libretul, în timp ce Garry Marshall, regizor și scenarist al filmului din 1990, va colabora cu J.F. Laweton, la scrierea scenariului original.

Richard Gere şi Julia Roberts în filmul Pretty Woman

Premiera musicalului va avea loc la 13 martie în sala Oriental Theatre din Chicago, unde va rămâne pe afiș timp de cinci săptămâni, în timp ce lansarea pe Broadway este prevăzută pentru toamna anului 2018 într-un teatru ce urmează să fie stabilit.

Pretty Woman, care a avut încasări de aproximativ 463 de milioane de dolari în sălile de cinema din întreaga lume, a ridicat-o pe Julia Roberts la rang de "logodnică a Americii", iar pe Richard Gere la cel de sex-symbol al Hollywood-ului.