Premierul anunță oficial că nu pleacă de la Palatul Victoria

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, prin votul membrilor conducerii naționale reuniți - în ședință specială - la Palatul Parlamentului, retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul Sorin Grindeanu. Totodată, șefii social-democraților români au votat ca Sorin Grindeanu să fie exclus din PSD dacă nu pleacă de bună voie de la Palatul Victoria. Măsura excluderii îi vizează și pe cei doi miniștri care nu și-au depus, încă, demisia cerută de conducerea PSD.

ACTUALIZARE:

Cu voce emoționată, Grindeanu și-a început declarația mulțumindu-le susținătorilor care i-au adresat meaje de încurajare pe Facebook. El face declarații politice care țin de bucătăria de partid, de la Palatul Victoria. Este o replică la declarațiile lui Dragnea și ale lui Tăriceanu. ”Lucrurile nu au fost chiar așa”, a spus Grindeanu despre zicerile celor doi.

Sorin Grindeanu:

-Le mulțumesc tuturor românilor pentru susținere, primarilor și membrilor PSD. Și românilor, care nu fac politică, da care mi-au trimis acele mesaje pe Facebook;

-Sunt în acest partid de 21 de ani. Și colegii mei din Timiș știu că le spuneam: PSD nu este PCF-ul nimănui, PSD nu este PCF-ul nici al lui Liviu Dragnea, Nicolae Bădălău, Stănescu și alții. Forța acestui partid a stat și stă în sutele de mii de membri care au muncit și care ne-au dus spre victorie. Și le mulțumesc lor pentru susținerea dată în atâția ani.Le transmit multora din colegii din CEx că îmi pare rău că au trecut prin această experiență neplăcută, care nu e prima. Dacă ne uităm în spate, au mai existat experiențe de acest tip. Știu de toate lucrurile care s-au întâmplat și înainte de CEx de aceea îmi cer scuze că și datorită acestei situații au trăit această experiență.

-L-am auzit mai devreme pe Liviu Dragnea că nu era sigur că acest CEx se termina cu retragerea sprijinului.Lucrurile nu stau chiar așa. Inclusiv în această seară mi s-a propus șefia mai multor instituții ale statului doar ca să îmi dau demisia sau chiar să fac parte din viitorul guvern.L-am auzit că n-ar fi vrut să plec, dar ar fi încercat să mă convingă să accept alte funcții.

-Nu-mi dau demisia! Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Acest guvern e Guvernul României, nu guvernul CEx-ului. Cred că toți trebuie să ne simțim responsabili de acest lucru. Îmi voi da demisia atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. E normal față de acele sute de mii de oameni ca lucrul ăsta să se întâmple și eu nu vreau ca, atât cât pot, ca alte scenarii să intre în discuție. Demisia mea va veni în momentul în care Iohannis va spune ”Da, îl numesc premier pe domnul sau pe doamna X de la PSD”. Și lucrul acesta l-am anunțat în CEx.

- Am înțeles că eu sunt de vină pentru diverse lucruri anunțate de domnul Darius Vâlcov în ședința CEx. Fac o precizare: nu mă agăț de acest scaun. Îmi dau demisia în acele condiții. Și sper ca această criză să se încheie cât mai rapid. Revin la celebrele măsuri. Am văzut vreo 390 spre 400 de măsuri care trebuiau făcute în primul semestru al anului 2017. Am înțeles că sunt de vină că nu sunt duse la îndeplinire măsuri cu termen în 2018. Iată o măsură care în analiza lui Vâlcov este nerealizată: dezvoltarea relațiilor economice cu Federația Rusă. Eu știu că suntem țară a UE și trebuie să respectăm sancțiunile UE dar cred că și domnul Vâlcov și ceilalți știu altceva. Și de asta trebuie să plec. Deși avem o economie care merge bine și niște miniștri care au muncit, i-am propus domnului Liviu Dragnea să ne asumăm împreună acest presupus eșec. Să ne dăm amândoi demisia. N-am văzut că s-a întâmplat. Nu mi-am dorit această criză.

-Înainte de ședință am încercat să înțeleg această furie de a schimba propriul guvern. Am vrut să înțeleg de ce Dragnea a vorbit despre remanieri, demisii, mi-a fost foarte greu și în continuare nu înțeleg. De ce trebuie să pui presiune pe propriii tăi miniștri pe care tu i-ai pus acolo? Nu am găsit decât un singur răspuns: dorința unui singur om de a avea toată puterea.

-Trec în revistă câteva realizări ale guvernului.Am auzit pe surse de o evaluare a guvernului, a miniștrilor și a mea. Am participat în această perioadă la ședințe. Eu, ca premier, am văzut pentru prima dată această evaluare în această seară. Vi se pare o metodă corectă? Mie, nu. Această evaluare trebuia făcută prin dialog cu mine, ca premier, și cu fiecare ministru în parte, astfel încât să fie cât se poate de reală. Marea majoritate a miniștrilor n-au participat la această evaluare făcută de domnul Darius Vâlcov, care, din câte știu, nu mai e membru PSD. Eu am crezut că există acea comisie de evaluare. Nu știu să existe altcineva decât domnul Darius Vâlcov și nu cred că știe altcineva. De fapt această evaluare era o justificare pentru a mi se spune: trebuie să pleci, trebuie să-ți dai demisia.

-Eu am un tabel simplu că măsurile din programul de guvernare și vă rog să vă consultați arhiva ca undeva prin martie-aprilie, la un alt CEx, s-a făcut evaluare după primul trimestru. În primele două trimestre, 54 au fost îndepinit 100%, 34 sunt în derulare, iar cele neîndeplinite sunt nouă.

-Ca să înțeleg rostul acestei evaluări, a trebuit realizate niște cifre, niște lucruri, astfel încât să se dea motiv că acest guvern nu și-a făcut treaba. Sincer e păcat pentru membrii partidului din care fac parte și păcat pentru români. Merităm mai mult respect. Eu mai cred altceva: că astăzi PNL, USR, sunt foarte invidioși pe serviciul pe care CEx al PSD l-a făcut lor. CEx a făcut un cadou și PNL și USR și domnului președinte Klaus Iohannis prin acest raport. Și s-a inventat o opoziție la guvern în interiorul PSD. Voi rămâne în PSD. Sunt membru de partid de 21 de ani. PSD și forța acestui partid nu este dată de CEx și de 60 de oameni, ci de sutele de mii de membri. Am intrat cu convingere în 1996 în PSD și rămân cu aceeași convingere. Voi rămâne premier până când domnul președinte Klaus Iohannis va desemna un alt candidat cu nume și prenume din partea partidului care a câștigat alegerile.

-Eu vreau ca partidul din care fac parte să rămână la guvernare. Eu am înțeles că guvernului i s-a retras sprijinul politic. Tot dânșii trebuie să facă aceste demersuri. Nu mă faceți responsabil de ce au făcut dânșii. Eu îmi doresc ca PSD să dea viitorul prim-ministru. Nu mă agăț de acest scaun. Dar vreau să am această garanție.

-Domnul președinte Liviu Dragnea nu a dat această garanție în CEx. Eu sunt membru în Timiș, la organizația locală 139 din Timișoara,a rondată pe lânsă secția de votare. Nu cred că sunt exclus. Există un statut, dincolo de deciziile a 60 de oameni. În statut se spune că validarea primului ministru se face în congres. Am cerut respectarea statutului.

-Eu n-am știut că guvernul a fost unul de tranziție. M-a mirat și pe mine. Probabil doamna Lia Olguța Vasilescu era informată mai bine și știa că după cinci sau șase luni o să fie un raport de evaluare făcut de domnul Vâlcov.

-Despre demisiile miniștrilor, o să vă informez mâine, eu vreau să lucrăm procedural. Îi îndemn la responsabilitate pe cei care sunt miniștri. Aceste demisii intră în vigoare când aceste demisii sunt trimise de primul ministru la Administrația Prezidențială și aceasta ia act de ele. Toată această presiune pe care au creat-o și au pus-o pe umerii miniștrilor a dus la un anumit blocaj administrativ.

-De aceea aceste lucruri nu se anunță la televizor, iei decizia și o anunți.

-Sper că nu decizia nu are legătură cu Ministerul Justiției și cu ordonanța 13. Mi s-a propus funcția de vice premier.Aș mai accepta această funcție, dacă aș da timpul înapoi, probabil în cu totul alte condiții. De exemplu, toată echipa guvernamentală a fost nominalizată și făcută de domnul Liviu Dragnea. N-aș mai accepta așa ceva. Membrii familiei sunt alături de mine. Întrebat dacă ar mai aproba Ordonanța 13: 14, sigur.

-Eu am fost chemat și rugat de domnul Liviu Dragnea să fiu prim-ministru. Primul meu răspuns a fost nu.Eu am fost chemat și rugat de domnul Liviu Dragnea să fiu prim-ministru. Primul meu răspuns a fost nu. Nu m-am simțit folosit de Liviu Dragnea.Sunt anumite momente din aceste cinci luni pe care probabil nu le-aș mai face.La CEx n-a fost un linșaj, s-a dorit a se da o explicație de ce a ajuns propriul partid să dea jos un guvern.

-Întrebat dacă ar accepta o nominalizare de premier de la Klaus Iohannis, a răspuns: Da. Partidul dă totul în mâinile domnului Klaus Iohannis de a decide. Eu nu vreau să se întâmple lucrul ăsta. Eu nu vreau să fie semne de întrebare dacă premierul va fi sau nu de la PSD. Eu nu vreau să risc.

Eu încerc să fac tot ce pot ca să rămână un premier PSD și atunci încerc, prin acțiunile pe care le fac, să rămână un premier de la PSD. Nu mi s-a oferit niciun fel de garanție, în ședința CEx. Olguța Vasilescu și Viorel Ștefan care era la fel de siderat că o măsură din programul de guvernare -Codul economic - era defalcat și și-au exprimat nedumerirea.

ACTUALIZARE:

Dragnea: Grindeanu a pus condiții pentru demisie

Liviu Dragnea a anunțat, după orele 22.00 la finalul ședinței, că a fost făcută o analiză care a fosta anunțată încă de la instalarea guvernului. ”Am avut de ales dacă spunem adevărul sau ascundem problemle, cum s-a făcut până acum”, a spus liderul PSD.

- La ședința Comitetului Executiv Național am făcut o evaluare a stadiului programului de guvernare.

- O analiză anunțată imediat după ce a fost instalat noul guvern, în ianuarie.

- Nu a fost o acțiune care să aibă neapărat de la început ca obiectiv anumite persoane, să fie promovate sau să fie demise.S-a lucrat la un domcument, care să ne arate und esuntem și foarte important, să luăm decizia corectă.Să stabilim calea de urmat și cum putem recupera intrâzierile.

- E o actiune în premieră când un partid are curajul să facă o astfel de radiografie la șase luni de guvernare. Documentul ne-a arătat că direcția e bună, dar ritmul de implementaere e destul de scăzut.

- Țările din Europa sunt într-un ritm de dezvoltare foarte mare. România are oportunitatea să le ofere românilor o viață foarte bună. Vorbim de măsuri care sunt deja adoptate, o serie mică de facilități fiscale pentru mediul de afaceri, dar măsuri care trebuiau dublate de altele care să le susțină.

- S-a discutat despre măsurile care trebuiau să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

- Acestea trebuiau adoptate până la 1 iulie 2017. Legea prevenției, pachetul care să diminueze birocrația și să crească veniturile firmelor, un ritm de investiții mai mare. Analizând acest document, majoritatea colegilor, inclusiv eu, au tras concluzia că o parte din membrii Guvernului, din păcate nu o parte mică, nu au luat în serios programul de guvernare.

- PSD și ALDE sunt pregătite să formeze un nou guvern, care va cuprinde și măsurile necesare pentru recuperarea întârzierilor. Continuarea guvernării în actuala stare, cu Sorin Grindeanu sau nu, risca, ca în România în trei luni de zile, programul de guvernare să nu mai poată fi pus în practică. Ce va rămâne va fi dacă această coaliție va putea face din România, până în 2020, o țară puternică.

- Continuarea guvernării în actuala stare, cu Sorin Grindeanu sau nu prim ministru risca enorm ca în România, în trei luni de zile, programul de guvernare să devină un document aproape imposibil de pus în practică.

- Analizând acest document, majoritatea colegilor au tras concluzia că o parte din membrii guvernului nu au luat în serios programul de guvernare, n-au reușit să se coordoneze, să stabilească o relație de cooperare, colaborare între miniștri și prim - ministru.Am făcut și o pauză, așteptând ca în partea a doua a CEx să găsim cea mai bună soluție.

-Din păcate, când a început a doua parte, premierul nici nu a asteptat să ne îndreptăm spre un vot care putea să fie într-un fel sau altul, care putea să cuprindă un pachet de măsuri, atît administrative, cât și înlocuiri în guvern.

Nu neapărat demisia primului ministru. Sau demiterea acestuia.Am descurajat orice intenție de a se escalada un conflict.

-Din păcate, Sorin Grindeanu nu a așteptat să se ia o decizie, ne-a tranmsis că își dă demisia dacă președintele garantează că numește tot pe cineva din partid.

-Toți membrii PSD din guvern și-au prezentat demisia scrisă înainte de CEx. Doar ministrul comuncațiilor a trimis-o prin e-mail.

ACTUALIZARE:

Călin Popescu Tăriceanu, președinte ALDE: În politică, timpul nu rezolvă nimic

- Azi Biroul Politic Central al ALDE s-a reunit pentru a discuta pe baza raportului de evaluare și analiza ne-a dus la niște concluzii pe care nu ni le-am dorit: o slabă performanță a actualului executiv. În politică, timpul nu rezolvă nimic. Problemele nerezolvate vin, mai devreme sau mai târziu și se răsfrâng. Am hotărât să punem realitatea pe masă. Decizia noastră de retragere a sprijinului politic pentru guvernul Grindeanu nu e un capriciu și nu ține de o conjunctură politică.

-Sunt alte mecanisme pe care noi ni le-am imaginat pentru a da consistență dezvoltării economice. Colegii noștri care sunt și miniștri în cabinet, și-au prezentat demisiile. În mod normal, primul ministru își dă demisia, dacă nu mai are sprijinul.



Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor

Dragnea: Grindeanu a promis că va posta demisia pe Facebook

Liviu Dragnea:

Prim dată domnul Grindeanu a spus că va respecta decizia CEx-ului, dar n-a mai rămas în sală pentru a asculta care e decizia. Și că va posta demisia pe Facebook, pe care și-o va da doar dacă președintele Iohannis va nominaliza tot pe cineva din guvern. Mi-a cerut să-mi dau demisia, după care a plecat. Colegii au spus că în felul acesta tot Comitetul Executiv ar trebui să-și dea demisia. În ceea ce privește condiționarea președintelui, cred că e o greșeală, pentru că președintele țării nu poate fi condiționat. Nu prea mai putem vorbi de un guvern, când toți miniștrii și-au dat demisia. Sper ca domnul Sorin Grindeanu să nu se agațe de această procedură, pentru că nu mai are guvern. Mâine vom avea un nou CEx, în care vom discuta despre o posibilă nominalizare pentru funcția de prim ministru. Sorin Grindeanu n-a fost exclus din PSD.Nu ești exclus din partid la televizor. Am adoptat o hotărâre si am spus că orice membru PSD care intră într-un guvern care nu e susținut de PSD își pierde calitatea de membru. Deocamdată, noi nu avem un guvern.

Înainte de conferința de presă, am redactat o adresă pentru președintele României, în care îl informăm pe președinte în mod oficial despre deciziile pe care le-am luat și despre propunerile noastre viitoare. Președintele va fi informat despre deciziile politice pe care le-am luat azi. O evaluare nu dă o criză politică. Mâine se poate închide acest subiect, dacă vor fi consultări la Cotroceni.

ACTUALIZARE:

În fața Guvernului au început să vină oameni care să îl susțină pe actulul premier, Sorin Grindeanu. Oamenii au început să se adune la ora 19.00, în acum sunt aproximativ 50 de protestatari, potrivit hotnews.ro.

Oamenii au venit cu pancarte pe care au scrise mesajele "#rezist #insist", „PSD, ciuma rosie”.

Anterior, surse din partid pretindeau că Sorin Grindeanu ar fi pus două condiții pentru a demisiona. Prima ar fi aceea ca să existe o garanție că președintele Klaus Iohannis va numi un premier tot de la PSD, iar a doua este ca CEx să își asume eșecul guvernării, iar Liviu Dragnea să plece de la conducerea PSD.

Pe când ședința Comitetului Executiv Național al PSD încă nu se terminase, Sorin Grindeanu a plecat,spre Palatul Victoria, unde era așteptat să facă declarații.



La ieșire, Grindeanu a spus doar că, până la acel moment, în cadrul reuniunii PSD, ”nu a existat niciun vot ” în ceea ce îl privește.

Raportul intern al PSD, prezentat la ședință, ar fi arătat, conform mai multor surse, foarte mari probleme cu privire la stadiul punerii în aplicare, în cadrul Executivului, a programului de guvernare pe primul semestru din 2017.

Gabriel Leș, ministrul apărării naționale, Tudorel Toader, ministrul Justiției și Augustin Jianu, ministrul Comunicațiilor, declaraseră că nu își vor prezenta demisia decât la cererea lui Sorin Grindeanu, care la rândul său refuza să demisioneze. Doar Toader nu e membru al PSD.