Procurorii buni de fabule cu animale

Circulă zvonul că generalul Gabriel Oprea ar fi fost audiat pe șest la Parchetul General, în celebrul dosar in rem despre oarece încurcături la alegerile din 2009. Știți care sunt încurcăturile (abuzurile, încălcările de lege, influențarea rezultatelor etc.) despre care n-am prea aflat mare lucru? Nu sunt pentru nasul nostru. Cum să-l șifoneze pe generalul de pe care fălcile curg în valuri? El trebuie protejat! El este depozitarul interesului național. Îl tulburăm pe dom' general, nu mai știm ce-i ăla interes național! În plus, omul a dat diplome de doctor, a dat grade militare, a angajat oameni, poate că i-a ajutat pe unii să intre pe la facultățile militare sau de poliție, Dumnezeu știe. Cum să-l cheme pe el ca pe ultimul infractor? Doar n-o să-l lase domnul procuror Lazăr pe domnul general Oprea să fie ciugulit de găinile cu microfon!

De altfel, domnul procuror general Augustin Lazăr, faimos pentru că a rezolvat un fel de dosar cu aurul din Munții Orăștiei, dosar pe care l-a feștelit, luînd pe sponci tot felul de interlopi și ignorîndu-i pe polițiștii care au beneficiat de traficul cu cosoni, are operă. Despre marele succes profesional al domnului procuror Lazăr, o țărancă din același județ bogat în cosoni a zis: „Rahat, domnu' Cornel, nu a fost nici o brățară de aur cu șarpe. Le-a făcut unu', Gabi, un bijutier de la Călan.“

Dar nimeni nu vrea să cerceteze dedesubturile afacerii brățărilor dacice, despre care am scris de mai multe ori că există suspiciunea contrafacerii. Ca atare, nimeni nu cercetează succesele profesionale ale procurorului de Alba devenit procurorul general Augustin Lazăr! Dar asta e altă poveste!

Deocamdată ne interesează logica procurorului general. Conform gîndirii sale protectoare, Laura Codruța Kovesi „nu are ce căuta în astfel de comisii. Magistrații pot fi verificați și audiați doar în cadrul legal al audierii de către alt magistrat“. Comisa parlamentară este zero pentru un procuror, e un moft de-al politicienilor. N-au decît să se distreze! Dar prestigiul doamnei nu poate fi atins nici măcar cu o întrebare. Întrebările sunt pentru fraieri. Adică pentru cetățeni. Anchetele, la fel. Chiar și cătușele. Ca să nu mai vorbim despre festivalul sosirii la Parchet și la DNA. Nu cumva am vrea să aflăm pe surse, așa, ca din întîmplare, ce a declarat Gabriel Oprea la Parchet? Sau ce au convenit Augustin Lazăr cu Laura Codruța Kovesi în abordarea alegerilor din 2009? Sau ce au discutat ei despre dosarul Transgaz? Nu vi se pare prea mult?

Știu că omul politic, mai ales cel ajuns la putere, intră într-o anumită stare de mîrlănie. Sub pretextul protecției, el nu mai intră pe aceleași uși, nu se mai așază pe aceleași veceuri, nu mai umblă pe aceleași drumuri. Omul ajuns la putere începe să trăiască într-un ou de aur și într-o fabulă. Dă lecții tuturor, face morală și aplică legea ca o mașină de ștanțat oameni. Dar nu se poate vedea și cîntări pe sine. Devine un animal primitiv, periculos pentru semeni, incapabil să se detașeze de propria-i condiție.

Am fost în clădirea Parchetului General în urma unei invitații- convocare a generalului Dan Voinea. Descoperise un raport al unui ofițer SRI care în timpul mineriadei din 13-15 iunie mă căuta de zor pe acasă și nu mă găsea. Cu acel prilej, mi-a trecut prin minte agitația jurnalistelor de la intrarea în Parchet. Era în plină glorie a convocărilor și a cătușelor. Şi cînd am ajuns la Parchet am constatat cu surprindere că nu era nici picioruș de jurnalist și de cameraman. În Parchet, la scris de declarații, chiar înaintea mea, era Dinu Patriciu, chemat și el pentru declarații despre devastarea și invazia minerilor la PNL. Şi-am zis în sinea mea: „Mamă, mamă, praf îl fac ziariștii pe Patriciu cînd o ieși!“.

Am mai descris șocul finalului de audieri. Afară, nici picior de jurnalist. Simplu. Procurorii nu convocaseră pe nimeni. Nu ordonaseră carnaval. Nu erau interesați de promovarea în media a violenței minerilor.

Cu atît mai mult, procurorii nu sunt interesați s-o lase pe Laura Codruța Kovesi să alunece la nivelul cetățeanului.

Marți, nimeni din Parchet nu scăpa nici o vorbă despre audierea șefei DNA.

