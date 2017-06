Puterea proștilor la cote eroice

Scandalul provocat de încercarea PSD de a-și demola propriul guvern n-are ieșire decît în jos. Nu văd la ce ne-ar folosi un guvern PSD sprijinit inclusiv de UDMR. Și nici ce cîștig am avea cu o încropeală pe partea dreaptă, dirijată de președintele Iohannis. Totuna este și cu un drac roșu și cu unul verde sau albastru. O ținem din rău în mai rău. Cauzele sunt multiple. Dar toate vin de la și trec prin această continuă degradare a instituțiilor statului român. Profesorul și filosoful Andrei Marga, cel care a pus bazele unei dimensiuni europene a Universității din Cluj-Napoca, care a fost și ministru al Educației și ministru de Externe, dar și președinte al Institutului Cultural Român, ne-a trimis un articol de proporțiile unui rechizitoriu civic și intelectual. „Cauzele degradării instituțiilor“ este cel mai clar inventar al motivelor care duc la degenerarea situației din țara noastră, dominată de o democrație butaforică și clientelară.

Între acestea, Andrei Marga subliniază trei, cele mai importate cauze ale decăderii. Incompetența celor desemnați de partide să conducă instituții, reglementările șchioape ce nu pot să blocheze abuzurile și securismul vizibil sau subteran prin toate instituțiile statului.

Rolul serviciilor secrete, atît de mult evitat sau ignorat de aproape toți președinții României, de toate partidele importante, de la putere și din opoziție, de toți prim-miniștrii României, chiar și de parlamentari, a rămas doar în atenția unui număr restrîns de jurnaliști, ceilalți fiind șantajați, speriați sau cumpăraţi de aceleași servicii secrete. Iată ce scrie profesorul Andrei Marga despre securismul devenit spirit dominant în instituțiile românești:

„Noua Securitate are personal proporțional mai numeros decât orice țară europeană și întreține un vast sistem de control al societății, bazat pe confuzia valorilor, colonizare și diversiune. Guvernele formate de sus sunt, după numeroase indicii, securiste, Parlamentul pare blocat de «șantajabili», justiția este sub acorduri cu serviciile secrete, mass-media sunt, mărturisit, infiltrate, universitățile și institutele de cercetare majore, nu mai puțin. «Dubla comandă», cum se vede bine, nu este doar vorbă. Pare că specializarea în diversiune a participării la Tratatul de la Varșovia a supraviețuit istoriei. Azi, mulți cetățeni se așteaptă consternați la reacția celor demascați prin încercarea Parlamentului de a reconstitui fraudarea alegerilor prezidențiale din 2009, de a dezvălui colonizarea justiției de către serviciile secrete și controlarea societății de către grupuri mafiote“, arată profesorul Andrei Marga, referindu-se la una dintre cauzele acceleratei degradări a societății. Publicăm integral articolul profesorului Andrei Marga în pagina 3 a ziarului Cotidianul, pentru că analiza sa se constituie într-un adevărat inventar al cauzelor care debilizează și destabilizează țara.

În același timp, provocați și de puhoiul de incompetenți prăvălit peste instituții, mai ales după 2005, am purces la o recitire a listei guvernelor României din anul 2005 până acum. A fost anul în care iresponsabilitatea și spiritul aventurier al lui Traian Băsescu au adus în funcții-cheie arătări de calitatea și „profesionalismul“ Elenei Udrea, Adrian Rădulescu, Dan Șova, Stana Anghelescu (numită ca răsplată pentru un contrabandist, sponsor al campaniei electorale a marinarului) etc. Parcă am fi asistat la o selecție pentru o distribuție destinată unei comedii grosiere, nu la o selecție de profesioniști care să gestioneze situații complicate și integrarea europeană a României.

Nu este de mirare că toți acești „culți în cap“ apar în dosare penale sau sunt cunoscuți ca amestecați în afaceri de proporții. Și nici unul nu apare ca parte și ca devotat al unui proiect românesc de mare valoare.

Nu întîmplător Darius Vâlcov trece în PSD drept creierul cel mai strălucit, aflat la baza programului de guvernare al PSD și ALDE și autorul evaluării Guvernului Grindeanu. Nu întîmplător evaluarea a avut loc pe persoană fizică, iar respectivul grup (comitet, consiliu etc.), anunțat de Liviu Dragnea, n-a existat niciodată.

Este vina PSD-ului că n-a avut alte „luminății“ în afară de Sevil Shhaideh și Sorin Grindeanu, de Alexandru Răzvan Cuc și Augustin Jianu? Sau aceștia au răspuns perfect nevoilor lui Liviu Dragnea și clanului din jurul său? A cui este vina că Dacian Cioloș n-a putut depăși nivelul Cristinei Guseth și al lui Andrei Baciu, al Ralucăi Prună și al lui Cristian Ghinea în guvernul de tehnocrați? Este vina lui Klaus Iohannis că i-a lăsat, sau a serviciilor secrete?

