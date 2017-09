Să-l detensionăm pe neliniştitul domn Bogdan Chirieac

- Apel către rezervişti -

Doamnelor şi domnilor,

De 3 luni de zile, militarii şi poliţiştii, activi şi în rezervă, sunt ţinta unei ofensive imagologice şi psihologice fără precedent, deoarece, spre deosebire de anii 2009-2013, acum participa întreaga zisă clasă politică şi întreaga media, în frunte cu cei care susţin astăzi ceea ce combăteau ieri. Dintre toţi se distinge, ca cel mai vehement, noulGuru al presei româneşti, mai vitriolant şi mai omniprezent decât au fost odată Silviu Brucan, Ion Cristoiu şi C.T.P. la un loc. Cel puţin debutul lunii septembrie ne-a lăsat sideraţi, datorită valului enorm de neadevăruri lansat manipulator de domnia sa la Antena 3 şi RTV.

Periculosul Guru

A-i da vreo replică domnului Chirieac “să sparie gândul”, vorba cronicarului. Este spaima de necunoscut şi de neînţeles, deoarece d-sa are sânge kaki. Col. Chirieac senior v-a fost profesor de tactică şi strategie la Academia Militară, multora dintre dvs., pe vremea dominaţiei estice. Domnia sa nu ştim ce grad are şi unde, că pe lista coloneilor băsişti, publicată de Dobriţoiu, nu se regăseşte iar cea a generalilor este încă la secret. Prostiile care s-au scris în presă despre apartenenţa la oareşce servicii rsăritene sau din Orientul Mijlociu nu pot fi luate în calcul decât ca bârfe tipic dâmboviţene, ca şi faptul că ar fi fost sau ar fi partenerul ruşilor de la ALRO Slatina sau că l-ar fi împrumutat pe SOV cu un milion de euro.

Că a purtat negocieri, ca intermediar, în scopul vinderii unor gadget-uri, cu diverse structuri militare, am aflat, dar nu ştim sumele câştigate. Şi nu ştim dacă personajul este întâi om de afaceri sau formator de opinie. Întrucât de dimineaţă până seara bântuie televiziunile în calitate de Mafalda, bănuim că afaceri face noaptea. Oricum noi l-am ajutat, în urmă cu 5 ani, când a lansat pe bani europeni un proiect inutil de reconversie profesională şi a noastră, a rezerviştilor. Inutil, pentru că Băsescu ne limitase dreptul la muncă prin Legea 329/2009, pentru ca astăzi să constatăm că, sfidând Art. 41 din Constituţia României, principalul adversar al dreptului la muncă al pensionarilor este… dl. Bogdan Chirieac.

Pe noi ne-a înspăimântat ceea ce am văzut cu ochii noştri. Trei zile după crimă odioasă de la COLECTIV, întreg poporul român, într-o superbă solidaritate, încă îşi plângea copiii răpuşi. Doar doi neliniştiţi agitau apele încercând să deturneze evenimentul prin apariţii furibunde şi stridente… Traian Băsescu şi Bogdan Chirieac. În timp ce primul îndemna făţiş la revoltă stradală, al doilea, profesionist, afirma la toate posturile de televiziune, din oră în oră, un lucru aparent fără legătură: “Doar un privat şi-a dat demisia, doar patronul unei discoteci a avut bunul simţ să demisioneze”. Noi am replicat atunci: “De unde mă-sa demisonează un patron de discotecă, de la nevastă sau de la soacră?”. Dar tinerii frumoşi şi liberi au pus botul la manipulare şi, după trei zile, au început să strige… “Demisia!, Demisia! Demisia!”. Demisia lui Piedone, demisia lui Oprea, demisia lui Ponta! Aşa ne-am procopsit cu Guvernul Cioloş, a cărui primă măsură a fost ca pe post de Art. 40 a unei OUG (57/2015) să bage o întreagă ordonanţă de urgenţă în 30 de articole, care ne-a făcut praf Legea pensiilor militare de stat. Iar ceea ce a mai rămas valid din lege este desfiinţat astăzi, cu sprijinul furibund al aceluiaşi Bogdan Chirieac, de către Lia Olguţa Vasilescu (OUG 59/2017).

De ce noul guru al presei şi politicii româneşti s-a constituit în adversar de moarte al rezerviştilor, militari şi poliţişti?

Nu ştim! Să execute oare ordine externe, din partea celor care vizează destructurarea României? Nu ştim! De aceea vă propunem, stimaţi rezervişti, ca, până la aflarea adevărului, să-l luăm cu duhul blândeţii, că poate omul este pur şi simplu dezinformat. Şi să încercăm să-i deschidem ochii, demontându-i cu politeţe afirmaţiile, ori de câte ori îl întâlnim.

Demontarea axiomelor d-lui Bogdan Chirieac despre rezervişti

Zice Guru Chirieac: Sunt pensii speciale de peste 400 de milioane, în timp ce pensia medie în sistemul public este 9 milioane; 100.000 de pensii speciale costă statul mai mult decât 4 milioane de pensii minime etc. iar referirea este de fiecare dată ţintită – pensiile militare, dl. Chirieac propunând desfiinţarea tuturor pensiilor speciale şi o lege unică pentru toată lumea.

Răspuns politicos: în România există, ca în toate statle lumii, două tipuri de pensii – civile şi militare; pensiile militare nu sunt speciale, ci pensii militare de stat, constituite legislativ ca atare în toată lumea şi la noi de la 1864, întrucât activitatea militarilor şi poliţiştilor, dacă este prevăzută mascat în Constituţia României drept “muncă forţată” (Art. 42 Al. 1 şi 2), nu este prevăzută în Codul Muncii. Cum să prevezi şi să normezi activitatea de pregătire pentru lupta, intervenţie şi luptă? Prin numărul de inamici omorâţi sau numărul de infractori arestaţi pe minut? Militarii şi poliţiştii sunt în slujbă 24 de ore din 24, dar plătiţi au fost, întotdeauna, numai pentru 8 ore. Pentru restricţiile de viaţă impuse şi uzarea psihică şi fizică ies dintotdeauna, la noi şi la alţii, cu minim 7 ani mai devreme la pensie iar solda de rezervist, adică pensia, este strâns legată de şi puţin mai mică decât solda de activ, întrucât obligaţiile militare continuă şi după trecerea în rezervă. Că respectivele solde sunt mai mari decât pensiile minime se explică prin preţul sângelui. Dar sunt de cel puţin de zece ori mai mici decât pensiile stabilite pentru slugile politice.

Pensionari militari (din Armată, Interne, Servicii) au fost 184.000, dar graţie ordonanţei de urgenţă trădătoare a NATO şi a interesului naţional, adică a OUG 59/2017 emanată, în dispreţul Constituţiei, de la Ministerul Muncii, numărul lor a sărit deja peste 200.000, structurile militare fiind în pragul colapsului, exact când Armata Roşie pregăteşte cele mai mari manevre din istorie, la graniţa răsăriteană a NATO.

Pensiile civile sunt numai 2 milioane, pe Legea 263/2010, şi încă 8 mii, de aşa-zise pensii speciale, pe legile separate ale magistraţilor, grefierilor, piloţilor, diplomaţilor, funcţionarilor publici din Parlament şi din Curtea de Conturi. Acestea sunt pensiile iar pensii minime nu există.

Referirea d-lui Chirieac şi a altor manipulatori este la cele 3,3 milioane de prime şi pomeni pe care statul le plăteşte, în dispreţul oricărei contributivităţi, ca rente viagere - sau indemnizaţii viagere, cum au sportivii renumiţi (ex. Leonard Doroftei 9.000/lună) sau parlamentarii ori ajutoare sociale, mergând până la venitul social minim garantat, dat ca pomană pentru nemuncă.

Pensiile de peste 40.000 lei, atribuite propagandistic militarilor, aparţin în fapt magistraţilor şi sunt date pe Legea civilă a magistraţilor nr. 303/2004, nu pe Legea militară 223/2015.

Băgându-se artificial şi propagandistic în rândul pensiilor militare, şi media acestora este umflată de la 2000 la 3200 lei.

În încheierea acestui răspuns, vă rugăm să-i atrageţi atenţia celebrului Guru că ne-am integrat în NATO şi în UE, nu în CSI, cum se numeşte astăzi fosta URSS, şi că, în primul rând, prin legislaţia militară ne-am aliniat la Occident. A insista ca România să fie singura ţară din lume în care structurile militare, cu obligaţii, restricţii şi activităţi separate de ale civililor, să nu aibă legi separate, înseamnă a fi ori dus cu pluta ori trădător.

Zice dl. Chirieac – pensiile nesimţite, adică cele speciale, nu se bazează nici măcar pe contributivitate.

Răspuns politicos: Maestre, toate pensiile, inclusiv cele medicale, presupun contributivitate. Inclusiv cele militare! Civilii au contribuit toată viaţă lor la Casa Naţională de Pensii, al cărei fond excedentar a fost deturnat şi a dispărut după 2009, potrivit declaraţiilor d-lui Tăriceanu. Cu excepţia depunerilor şi fondului de la Casa de Pensii a Cooperaţiei meşteşugăreşti, desfiinţată şi jefuită după 1990.

Militarii au contribuit cu 10,5% din brut şi 25% din net (pensia privată sau suplimentară) la casele lor sectoriale de pensii, fondul imens al acestora încercând să-l şterpelească Boc după 2010 când i-a transformat pe rezervişti în asistaţi social.

Nu s-a putut datorită luptei S.C.M.D. în justiţie, în Parlament, în stradă şi în media. S-a recunoscut atunci, şi avem documentele, ca inclusiv rezerviştii continuă să alimenteze acest fond prin moartea lor, câte 500/luna în medie, decesul fiindu-le înregistrat drept marie conomii la bugetul de stat, fond pensii. Astăzi se încearcă din nou şterpelirea fondului de pensii militare şi aruncarea noastră peste casa de pensii a civililor.

Contributivitate n-au avut exact cei 3,3 milioane de premiaţi sau pomanagii ai statului, cărora li se stabilesc din burtă sumele plătite de la bugetul de stat şi pe care ticăloşii, trădătorii sau naivii insistă să le numească abuziv… “pensii”.

Zice guru Chirieac: militarii primesc pensii calculate cu 80% din salariul brut şi ajung să depăşescă 100% în timp ce pensia militarilor americani se calculează la 50%.

Răspuns politicos: Informează-te maestre, nu mai bate câmpii! Pensia militarilor americani este media celor mai mari salarii primite consecutiv 36 de luni la alegere, din întreaga carieră. Ca să rămânem în cadrul NATO, la militarii belgieni este 80% din ultimul salariu brut, la francezi 75% din media ultimelor 6 salarii brute, la nemţi 75% din ultima solda brută, la italieni 80% din ultimul salariu brut, la englezi se dau 60% din cel mai mare salariu din primii 18 ani de serviciu militar, adăugându-se câte 3,3% pe an, efectuat în plus. Deci la 30 de ani de slujbă, sar de 90%; la olandezi pensia este ultimul salariu brut la care se adaugă 1,75% înmulţit cu numărul anilor de serviciu; la polonezi este 75% din ultimul salariu brut; la turci 85% din ultimul salariu brut etc.

În România, pensiile militare au fost stabilite pe baza a 80% din media a 6 luni din ultimii 5 ani, fără să se depăşească 100%. Această bază o au astăzi magistraţii şi toţi ceilalţi până la femeile de serviciu din Parlament, nu şi militarii, ei nemaifuncţionând după legislaţia NATO, graţie OUG 57/2015 şi OUG 59/2017. La rezervişti, baza de calcul este de 65%, mai puţin decât pe vremea lui Ceauşescu, ce dădea 66%, la care se adaugă pensia privată de 16% şi Ordinul meritul militar de 20%. Mai mult, în baza de calcul se adaugă, fără a putea depăşi limita de 85%, adică ni se fură şi grupele de muncă şi sporurile şi pensia privată (suplimentară) şi anii munciţi şi banii câştigaţi după trecerea în rezervă, încât ne punem tot mai firesc întrebarea… de ce Dumnezeu l-om fi împuşcat noi pe Ceauşescu? Că să dăm ţara gratis tuturor bandiţilor externi şi complicilor lor interni? Liniştiţi-l pe Guru!

Stimaţi camarazi,

Concluzia noastră este că dl. Bogdan Chirieac, cel care pozează în portavocea privaţilor şi privatelor din România, adică a celor care au jumulit statul din 1990 încoace, pretinzându-se mari oameni de afaceri, s-a speriat urmărind evenimentele ultimilor 2 ani: sub Cioloş, multinaţionalele şi-au adjudecat milioane de euro drept ajutor de la statul român, căruia, oricum, nu-i plătesc redevenţele cuvenite; Franţa şi Germania vor ce ne-a mai rămas (TAROM, porturi, aeroporturi, institute de cercetare, hidrocentrale, termocentrale etc.); după Cioloş, americanii, englezii, germanii, francezii se întrec în a ne vinde avioane, fregate, elicoptere, tancuri etc. scoase din uz sau ştifturi etc. Drept care, şi-a zis domnia sa, care a încheiat în trecut afaceri profitabile cu structurile militare, că, dacă şi nesimţiţii de militari activi vor salarii mari, şi nesimţiţii de rezervişti vor pensii onorabile, din amărâţii aia de 2% din PIB, n-o să mai rămână nimic pentru gadget-urile lui. Liniştiţi-l, că suntem în România, unde oricând se găseşte ceva pentru un prieten şi că fondul nostru de pensii încă există iar dacă şefii structurilor militare îi vor da flit, o să-i cumpărăm noi, rezerviştii, jucăriile ca să ne semnalizeze drumul spre casă atunci când ne va lovi demenţa senilă sau trimisul special al doamnei Merkel, baronul Alzheimer. Dar vorbiţi-i “cu toată dragostea” ca să “auzim numai de bine”! În rest, stimaţi camarazi pregătiţi-va de luptă pentru că ordinul venit de la Bruxelles este să ne îngroape pe toţi şi, odată cu noi, să îngroape şi Ţara! Honor et patria! Vae victis!

Preşedintele S.C.M.D.

Col. (r) dr. Mircea Dogaru