Seri cu parfum romantic la început de stagiune concertistică

După extraordinarul regalul oferit de Festivalul Internaţional George Enescu, publicul bucureştean este invitat la o călătorie muzicală pe termen lung, Stagiunea 2017-2018. Debutul ei se anunţă incitant, cu concerte şi recitaluri diverse, toate caraterizate prin dorinţa de excelenţă.

Suita Carmen de Bizet, cu orchestrele radio reunite

După Festivalul Enescu, Sala Radio preia ștafeta muzicii de calitate, la startul de stagiune, vineri, 29 septembrie 2017, de la ora 19.00, cu un concert care va aduce în fața publicului cele două orchestre simfonice radio reunite - Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio -, sub bagheta dirijorului Iurii Botnari.

Numele solistului invitat, dar și programul ales pentru concertul de început de stagiune, promit o seară muzicală memorabilă! Protagonistul serii va fi cunoscutul pianist Freddy Kempf, al cărui nume se leagă de concertele susținute alături de Royal Philharmonic Orchestra din Londra, dar și foarte apreciate colaborări cu mari dirijori, între care Daniele Gatti, Sir Andrew Davis, Charles Dutoit sau Riccardo Chailly.

Programul primei seri a noii stagiuni se anunță la fel de spectaculos: cele două orchestre radio reunite vor interpreta în prima parte Concertul nr. 2 în do minor pentru pian şi orchestră, op. 18 de Rachmaninov, pentru ca partea a doua să aducă bucuria reîntâlnirii cu partitura inconfundabilei adaptări a lucrării Carmen de Bizet pentru balet, în Suita Carmen, realizată de compozitorul rus R. Shchedrin pentru celebra balerină Maia Plisețkaia.

La pupitrul dirijoral se va afla Iurii Botnari, un nume de referință pe scena muzicală internațională. Este fondator și dirijor principal al Moscow Great Hall Symphony, dirijor șef și director artistic al Teatrului Național Muzical din Moldova și vice-președinte al Russian Music Society. Din 2002 colaborează cu Orchestra Filarmonicii din Moscova, alături de care susține concerte în toată lumea.

Într-un interviu recent pentru Liternet, Iurii Botnari declara: „Dau o apreciere înaltă colaborării noastre și profesionalismului muzicienilor celor două orchestre radio. Pe 29 septembrie va avea loc un concert neobișnuit prin proporțiile sale, când pe scenă se vor reuni ambele orchestre, urmând astfel sugestia compozitorului de a interpreta suita Carmen cu o componență largă a corzilor. Sunt convins că cei 70 de violonişti, violişti, violoncelişti şi contrabasişti, cărora li se va adăuga percuţia, ne vor da posibilitatea să creăm un timbru special și să obținem o autentică paletă sonoră, completată de o strălucitoare evoluţie a percuționiștilor”.

Născut la Chişinău, Iurii Botnari şi-a început formarea muzicală studiind vioara. A manifestat de timpuriu talent componistic și a colaborat cu diverse orchestre. În anul 1982 a primit un premiu pentru compoziţie şi astfel a fost invitat în calitate de dirijor şi orchestrator al Orchestrei de Stat din Sankt Petersburg.

A studiat dirijatul la Conservatorul din Sankt Petersburg cu profesorul Ilia Musin, s-a perfecţionat cu profesorul Yuri Simonov la Conservatorul de Stat din Moscova, formarea sa artistică fiind desăvârşită de colaborarea cu Gennady Rozhdestvensky, al cărui asistent a fost.

Dirijorul desfăşoară o intensă activitate artistică şi colaborează cu numeroase orchestre simfonice din Rusia şi Europa. A fost numit director artistic şi dirijor şef al Teatrului Naţional Muzical din Moldova, iar în 1991 a devenit Director muzical şi dirijor şef al Estland Art Agency din Moscova.

Lui Iurii Botnari i se datorează reînfiinţarea cunoscutei Russian Music Society, fiind ales vice-preşedinte al acesteia. Este fondator şi, din 1995, dirijor principal al Moscow Great Hall Symphony a Conservatorului de Stat din Moscova, discografia ansamblului îmbogăţindu-se cu numeroase discuri de atunci. Orchestra a fost decorată cu Medalia Mozart la Paris şi cu Medalia Enescu la Bucureşti (1998). În prezent, Iurii Botnari desfăşoară o bogată activitate artistică alături de Orchestra Filarmonicii din Moscova. Din anul 2002 colaborează cu Orchestra Filarmonicii din Moscova, alături de care susţine concerte în toată lumea.

Dintre distincţiile obţinute de-a lungul timpului amintim Gold Medal for Symphony Conducting, fiind numit totodată O minte strălucită a secolului al 21-lea (2005).

Iurii Botnari este membru votant al Academiei Grammy.

Pianistul Freddy Kempf

Freddy Kempf, unul din cei mai interesanţi şi cunoscuţi pianişti ai generaţiei sale, îşi răsplăteşte publicul cu un repertoriu muzical extrem de divers, concertele sale desfăşurându-se mai mereu cu casa închisă.

S-a născut la Londra în 1977 şi a debutat alături de Royal Philharmonic Orchestra încă de la vârsta de opt ani, menţinând de-a lungul anilor o foarte strânsă colaborare cu această orchestră, alături de care a debutat şi în calitate de dirijor în 2011. În stagiunea precedentă, Freddy Kempf a evoluat în compania aceleiași orchestre, în dublă ipostază de pianist şi dirijor, într-o serie de concerte dedicate Integralei Concertelor pentru pian şi orchestră de Ludwig van Beethoven.

Notorietatea de care se bucură Freddy Kermpf datează din anul 1991, când a câştigat competiţia BBC Young Musician of the Year. Totodată, în anul 1998 a fost distins cu premiul al III-lea la concursul P. I. Ceaikovski, dar se pare că publicul a fost atât de contrariat de atribuirea doar a premiului al III-lea pianistului, încât au existat o serie de proteste asupra unei posibile nedreptăţi şi totodată numeroase articole negative ale presei, încât pianistul a fost supranumit eroul competiţiei.

De-a lungul timpului a colaborat cu: Philharmonia Orchestra (dirijori Sir Andrew Davis şi Kurt Sanderling), Royal Philharmonic Orchestra şi Daniele Gatti, Matthias Bamert şi Charles Dutoit, Royal Liverpool Philharmonic, La Scala Philharmonic (dirijor R. Chailly), St. Petersburg Philharmonic (dirijor Y. Temirkanov), Russian State Symphony (dirijor V. Sinaisky), Dresden Symphony (dirijor G. Herbig), Salzburg Mozarteum Orchestra (dirijor Ivor Bolton), Seattle Symphony (dirijor R. Schwarz), San Francisco Symphony (dirijor Y. P. Tortelier), Philadelphia Orchestra (dirijor W. Sawallisch), NHK Symphony (dirijor Y. Simonov), European Union Youth Orchestra (dirijor V. V. Ashkenazy), Prague Philharmonia (dirijor J. Bĕlohlávek), Residentie Orkest (dirijor Neeme Jaarvi) şi Luxembourg Philharmonic (dirijor E. Krivine).

Un pasionat al recitalurilor, Freddy a interpretat numeroase pagini muzicale pe scene prestigioase: Great Hall la Conservatorul din Moscova, Berlin Konzerthaus, Sala Verdi a Conservatorului din Milano, Sociedad Filharmónica Bilbao, Sala Cadogan din Londra, Bridgewater Hall din Manchester, ABC Southbank în Brisbane şi la City Hall din Sydney, Suntory Hall din Tokyo.

Freddy Kempf înregistrează în exclusivitate pentru BIS Records. Înregistrarea Concertelor nr. 2 şi 3 de Prokofiev, alături de Orchestra Filarmonicii din Bergen şi dirijorul Andrew Litton, a fost nominalizată pentru Gramophone Concerto Award şi a primit numeroase elogii ale presei. A urmat înregistrarea lucrărilor pentru pian şi orchestră de Gershwin, cu acelaşi ansamblu, despre care presa titra: „frumos, stilat, luminos şi elegant….magnific”.

Un alt compact - disc a inclus înregistrarea unui recital alcătuit din lucrări de Rachmaninov, Bach/Busoni, Ravel şi Stravinski, pe care BBC Music Magazine o cataloga ca fiind: „…delicată şi cu un rafinat simţ stilistic”. În 2010 Freddy a primit invitaţia de a participa la un proiect de înregistrări pentru lucrarea Genesis Symphony de Tolga Kashuf, alături de London Symphony Orchestra.

Recent a colaborat cu RTVE Symphony Orchestra din Madrid (dirijor Carlos Kalmar), Vancouver Symphony (dirijor Bramwell Tovey), Australian Chamber Orchestra şi Richard Tognetti la Birmingham’s Symphony Hall. În stagiunea precedentă pianistul a debutat cu Sydney Symphony Orchestra (dirijor Thomas Dausgaard) şi Nice Philharmonic (dirijor Mikhail Jurowski).

Colaborările sale au mai inclus concerte cu Orchestra Simfonică şi Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, Orchestra Simfonică din Praga, Ulster Orchestra, City of Birmingham Symphony, Franz Liszt Chamber Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra. Totodată, a fost invitat să participe la Budapest Spring Festival şi Menuhin Festival.

Deschiderea stagiunii la Filarmonica “George Enescu“

Dirijorul Kah Chun Wong

Joi, 5 octombrie, şi 6 vineri octombrie, la ora 19, în Sala mare a Ateneului Român, va avea loc Concertul inaugural al stagiunii 2017-2018.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu", sub bagheta dirijorului Kah Chun Wong, îl va avea ca solist pe Daniel Goiţi.

În program:

Tiberiu Olah - Suita Mihai Viteazul (fragmente)

Franz Liszt - Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră

Antonin Dvorak - Simfonia nr. 9

Aclamat de Musical America pentru profunzimea şi sinceritatea muzicalităţii sale, dirijorul singaporez Kahchun Wong a atras pentru prima data atenţia criticii internaţionale în mai 2016, când a câştigat Premiul I la Concursul Mahler, pe urmele lui Gustavo Dudamel, care l-a angajat imediat în calitate de Conducting Fellow al Filarmonicii din Los Angeles pentru stagiunea 2016-2017. După un extraordinar debut neprevăzut cu Orchestra Simfonică din Nürnberg, în octombrie 2016, a fost ales în mod unanim drept dirijor principal al acestei instituţii muzicale, începând cu stagiunea 2018-2019.

Wong este apreciat de orchestrele şi de publicul din întreaga lume pentru modul său prietenos şi comunicativ de a face muzică. Momentele de vârf din 2017 şi 2018 includ debuturi europene cu Filarmonica Cehă, Orchestra Konzerthaus Berlin, Orchestra Capitole du Toulouse, Capela de Stat din Weimar, Filarmonica de Stat Rheinland-Pfalz, Orchestra Filarmonică din Luxemburg, Teatrul liric “Giuseppe Verdi » din Trieste şi Orchestra din Valencia, precum şi debuturi asiatice cu Filarmonica dinTokio, Filarmonica din Kanagawa, Orchestra Simfonică Naţională din Taiwan, Filarmonica din Şanghai, Orchestra Simfonică din Şenjen şi Orchestra Simfonică din Kunming. Se va întoarce, de asemenea, la pupitrul Orchestrei Simfonice din Bamberg, a Filarmonicii Chineze, a Orchestrei Filarmonicilor din Singapore şi “George Enescu” din Bucureşti. Împreună cu Orchestra Simfonică din Nürnberg, va realiza în decembrie 2017 un turneu de concerte în China, iar în vara anului viitor va dirija Klassik Open Air, cel mai mare festival european de muzică clasică în aer liber.

Daniel Goiţi

Pianistul Daniel Goiţi deține nouă premii I la diferite concursuri naţionale (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Târgu Mureş, Craiova), câte două premii I şi II la competiţii naţionale de muzică de cameră, Premiul „SigismundToduţă”, Premiul I şi Premiul special al Uniunii Compozitorilor, Premiul I la Concursul „Gheorghe Dima”. În anul 1991, la Concursul „George Enescu”, a fost distins cu mai multe premii: Premiul I, Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări franceze pentru pian, Premiul pentru cea mai valoroasă prezentare din concurs şi titlul de laureat. În 1992 a obţinut Premiul I la Concursul „Arthur Schnabel” de la Berlin şi în acelaşi oraş a fost finalist al Concursului „Felix Mendelssohn Bartholdy”. Activitatea sa concertistică include apariţii alături de toate orchestrele simfonice din ţară şi turnee în Germania şi Japonia, unde a colaborat cu prestigioasele ansambluri – Brandenburger Symphoniker şi New Japan Orchestra. A participat la numeroase festivaluri în România, Germania şi Japonia (1994). A susţinut numeroase recitaluri în ţară, în Republica Moldova, Israel, Germania, Austria, Franţa, Japonia, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, SUA.

Printre înregistrările realizate de solist se numărăcele cu Concertele de Beethoven (nr. 3 şi nr. 5), de Rahmaninov, Mendelssohn Bartholdy şi Prokofiev, acompaniat de Orchestra Naţională Radio, iar pentru firma RIAS din Germania înregistrările cu lucrări de Liszt şi Beethoven; două discuri lansate de asemenea în străinătate sunt Daniel Goiţi plays Music by Liszt, Skriabin, Rahmaninov, Enescu and Ravel (Symposium Records) şi Rumänische Klaviermusik (Cavalli Records).

Oaspeți în concertele simfonice ale Filarmonicii George Enescu, în luna octombrie, vor mai fi dirijorii Ilarion Ionescu Galați, Christian Badea și Horia Andreescu și soliștii Eduard Stan și Svetlin Rusev.

Duelul Viorilor “Stradivarius vs Guarneri”. Patru viori în patru oraşe

Concert-maestrul celebrei orchestre Royal Concertgebouw Amsterdam, violonistul Liviu Prunaru, a avut rolul important de solist al acestui ansamblu în ultima seară a Festivalului George Enescu, când a interpretat “Caprice Roumain pentru vioară și orchestră'' de George Enescu, fiind ovaţionat de o sală de peste 3000 de spectatori.

După numai două zile, Liviu Prunaru își va încrucișa arcușul cu violonistul Gabriel Croitoru. Turneul Internaţional DUELUL VIORILOR, un proiect Radio România, ediţia a VII-a, va avea loc în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017, în 4 oraşe din România. Arbitrul întrecerii muzicale este pianistul Horia Mihail.

După șapte ani, deși ideea de duel s-a transformat într-o întrecere amiabilă pentru cucerirea publicului, totuși întrebarea rămâne: Stradivarius sau Guarneri?

“Diferența dintre cele două instrumente, în sensul bun al cuvântului, este evidentă. Pornim de la ideea că ele, Stradivarius și Guarneri, reprezintă două școli mari ale lutieriei mondiale, de atunci și de acum. Vioara sau viorile Guarneri ar avea ca plus, chiar dacă poate părea subiectivă părerea mea, rotunjimea sunetului, atuu compensat de partea cealaltă, a viorii Stradivarius, printr-un volum mai mare sau o sclipire în plus față de celelalte. Desigur, dincolo de toate aceste amănunte, mereu vor fi păreri și păreri, preferințe personale. De aceea, ideea de a le pune pe scenă, în același timp, a prins foarte bine. În felul acesta, practic orice ureche, fie ea formată sau neformată, poate să sesizeze diferențele dintre cele două instrumente. Am avut ocazia la rându-mi să cânt și eu pe alte instrumente, însă mărturisesc că sunt întru totul adeptul taberei Guarneri”, mărturisea Gabriel Croitoru.

„Este o mare bucurie să constatăm publicul este foarte interesat de acest Duel al Viorilor. Cu anii am învăţat să nu mai aştept nimic de-a gata. Chiar mă gândeam, că după atâtea ediţii, poate că spectatorii s-au plictisit deja şi că nu vor mai veni, mai ales că a început imediat după Festivalul Enescu, când lumea este până peste cap, plină de muzică. Iată însă că există interes şi de data aceasta, lucru care ne determină să fim şi mai entuziaşti. Noi vom da absolut tot ce avem. Eu studiez cât pot de mult ca să ofer concerte şi mai elaborate, şi mai frumoase. şi mai înălţătoare”, se destăinuia, la rândul său, Liviu Prunaru.

După şase ediţii, câștigătorul nu a putut fi niciodată stabilit, așa că anul acesta cei doi violoniști au chemat întăriri.

Liviu Prunaru şi Valentina Svyatlovskaya

Lui Liviu Prunaru i se va alătura soția sa, violonista Valentina Svyatlovskaya-Prunaru, care este membră de asemenea a celebrului ansamblu Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Este o muziciană cu o bogată activitate concertistică, fie în variantă solo, fie în duo cu Liviu Prunaru. Este deţinătoare a unui bogat palmares competiţional.

Gabriel Croitoru mizează pe generația tânără, invitând-o pe scenă pe fiica sa care îi este și studentă. Talentul Siminei Croitoru a fost răsplătit cu numeroase premii obţinute în concursuri naţionale și internaţionale, iar activitatea sa artistică este deja foarte densă, cuprinzând concerte susţinute alături de numeroase orchestre.

Ca întotdeauna vedetele, în ceea ce privește instrumentele, vor fi viorile Stradivarius ”Pachoud”, pe care cântă Liviu Prunaru, dar și Guarneri del Gesu ‘’Catedrala’’, pe care cântă Gabriel Croitoru (care este pusă la dispoziție de Muzeul Național George Enescu, în patrimoniul căruia se află), viori care poartă cu ele, la rândul lor, poveşti excepţionale.

În program:

Gabriel Croitoru și Horia Mihail

Fr. Kreisler: Rondino pe o temă de Beethoven

F. Mendelssohn: On wings of song

E. Poldini: Doll waltz

Gabriel şi Simina Croitoru

Simina Croitoru și Horia Mihail

Fr. Kreisler: Liebesleid

P. de Sarasate: Melodii lăutăreşti

Valentina Svyatlovskaya-Prunaru și Horia Mihail

P. de Sarasate: Introducere şi Rondo Capriccioso

Fr. Kreisler: Preludiu şi Allegro

Liviu Prunaru și Horia Mihail

H. Wieniawski: Souvenir de Moscou, op. 6

J. Brahms: Scherzo în do minor din Sonata FAE

Gabriel Croitoru și Simina Croitoru

L. Spohr: Grand Duo Concertante, op. 67 nr. 2 în re major

Liviu Prunaru și Valentina Svyatlovskaya-Prunaru

Ch.-A. de Beriot: Duo concertante op. 57, nr. 1

Liviu Prunaru și Gabriel Croitoru

J. Halvorsen: Capriciu pentru două viori, pe teme norvegiene

Valentina Svyatlovskaya Prunaru – Liviu Prunaru - Simina Croitoru – Gabriel Croitoru

Ch. Dancla: Variațiuni pe o temă de Mozart - Ah, vous dirai-je, maman -pentru patru viori şi pian

Recitalul va putea fi audiat la Deva, în 27 septembrie, la Sala Pro Arte, în Alba Iulia, în 28 septembrie, la Casa de Cultură, în Arad, 29 septembrie, Teatrul Clasic ''Ioan Slavici'' şi București, 1 octombrie, Sala Radio

Un proiect: Radio România

Coproducători : Radio România Cultural, Radio România Regional și TVR 3

Eveniment co-finanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR)

Sponsor: JTI

Festivalul “Armonii poetice” revine la Palatul Mogoșoaia

Actriţa Adriana Titieni şi pianista Andra Demidov

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti și Asociaţia Culturală “Pro Valores” readuc marea poezie și muzica de calitate în spațiul deosebit de ofertant al Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia.

În perioada 30 septembrie – 8 octombrie 2017, se reia, după o pauză de trei ani, Festivalul Armonii poetice, eveniment care reunește mari actori, scriitori și importanți muzicieni, care vor conlucra la realizarea a patru spectacole inedite, încărcate de emoție.

Prima manifestare va avea loc sâmbătă 30 septembrie, de la ora 12, când vor fi evocate două mari personalităţi ale culturii române: Tudor Arghezi şi Dinu Lipatti, evenimentul fiind prilejuit de comemorarea a 50 de ani de la trecerea în eternitate a poetului şi de împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui pianist şi compozitor. Din lirica argheziană va recita actriţa Adriana Titieni, profesor de Artă dramatică, precum şi realizator de Radio şi Televiziune, iar creaţii ale lui Dinu Lipatti, dar şi lucrări foarte cunoscute din repertoriul celebrului pianist, vor fi interpretate de pianista Andra Demidov, discipolă a maestrului Vlad Dimulescu, doctor în muzică, o pianistă cu o listă de premii impresionantă, care a susţinut recitaluri pe foarte multe scene din România, dar şi din străinătate: Olanda, Germania, Franţa.

A doua zi, duminică 1 octombrie, tot de la ora 12, puteti asista la un emoționant recital oferit de excepţionala actriţă Maria Ploae, cunoscută din filme ca: “Un comisar acuză”, “Pintea”, “Un bulgăre de humă”, “Ștefan Luchian”, “Dumbrava minunată”, “Binecuvântată fii, închisoare” și care în anul 2002 a fost decorată cu Ordinul Național Pentru Merit, în grad de Cavaler, iar în urmă cu câteva luni a obținut Premiul pentru cel mai bun rol feminin, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic - Grand Prix Nova.

Maria Ploae şi Duo Kitharsis

Maria Ploae va evolua împreună cu Duo Kitharsis, ansamblu alcătuit din Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan, formație care a studiat în țară și în străinătate, a susţinut concerte alături de artişti internaţionali de renume în diverse festivaluri de chitară din România, Germania, Franţa şi Italia și a fost laureată la multe competiții de mare valoare precum: Premiul "Champagne Mailliard" la Concursul European de Muzică de Cameră de la Paris, în 2014, Premiul I la Concursul "Drumul spre celebritate", Ediţia a V-a, Bucureşti, tot în 2014, Premiul I la Concorso di Esecuzione Musicale Citta di Piove di Sacco Ediţia a VII-a, Padova (Italia) și Marele Premiu la Concursul Internaţional de Chitară de la Olsztyn (Polonia).

Festivalul Armonii poetice se va desfăşura până duminică 8 octombrie, iar spectacole de neuitat vor mai susţine: poetul Mircea Dinescu și acordeonistul Fernando Mihalache (7 octombrie, ora 12), precum şi, sub genericul “De ce îl iubim pe Eminescu”, actrița Ioana Calotă și Ansamblul Musica Viva, alcătuit din pianista Andreea Butnaru și violoncelistul Florin Mitrea (8 octombrie, ora 12).

Concert aniversar “LIPATTI 100 – În căutarea luminii…” la Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din Roma

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea pianistului, compozitorului și pedagogului român Dinu Lipatti, celebrării Zilei Internaționale a Muzicii 2017 și deschiderii celei de-a VII-a ediții a Festivalul Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Românești (Roma, 1–21 octombrie 2017), Accademia di Romania din Roma, Ambasada României în Republica Italiană, Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din Roma, Asociația Culturală PROPATRIA din Roma și Muzeul Național “George Enescu” din București, organizează evenimentul LIPATTI 100.

Pianista Mara Dobresco

Concertul aniversar LIPATTI 100 – În căutarea luminii…,susținut de pianista Mara Dobrescu, pe scena Conservatorului de Muzică “Santa Cecilia” din Roma, va avea loc duminică, 1 octombrie, la ora 18:00.

În program piese de: D. Lipatti, G. Enescu, J.S. Bach/F. Busoni, D. Scarlatti, W.A. Mozart, E. Grieg, C. Schumann, R. Schumann, A. Vieru, O. Respighi și F. Chopin.

Cu această ocazie, în timpul concertului, Accademia di Romania din Roma și Muzeul Național “George Enescu” din București vor prezenta publicului un scurt film realizat de Samsung România cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea marelui pianist și compozitor român Dinu Lipatti.

"Se poate aprecia numai sonoritatea cristalină și fluiditatea articulațiilor. Întotdeauna preocupată de rigoare, echilibru și eleganță", scria Michel Le Naour în Le Monde de la Musique.

Renumita pianistă de origine română Mara Dobresco, stabilită în Franța, și-a început studiile muzicale la Liceul de Muzica George Enescu, la clasa Prof. Gabriela Stepan. Foarte repede este remarcată de public și critici pentru calitatea interpretărilor sale pline de temperament, dar și pentru eleganța și finețea frazărilor sale. Obținerea Bursei Guvernului Francez timp de trei ani îi permite să absolve studiile Conservatorului Național Superior din Paris cu cele mai înalte distincții și devine foarte repede laureată a numeroase Concursuri Internaționale și bursieră a Fundațiilor Yamaha, Meyer, Tarazzi, Nadia și Lili Boulanger. Obține, de asemenea, un master în muzică contemporană la Conservatorul Național Superior din Geneva.

Mara Dobresco este invitată să concerteze în recital sau ca solistă atât pe cele mai importante scene din Paris: Théâtre Mogador, Théâtre de Chatelet, l'Auditorium du Musée d'Orsay, Cité de la Musique, Salle Cortot, Orangerie de Bagatelle, cât și în numeroase festivaluri ca Festivalul din Aix en Provence, PianoLille Festival, Saintonge Festival, ArsTerra Festival, dar și pe scena Concertgebouw din Amsterdam, Bozar și La Monnaie din Bruxelles.

Susține recitaluri și concerte în Italia, Spania, Germania, Austria, Bulgaria, Rusia, Cehia, Japonia, Argentina, Australia, iar debutul său în Statele Unite ale Americii la Chicago și New York se bucură de un mare succes. Înregistrează pentru Radio și Televiziunea Română, pentru Radio France și Radio Swiss-Romande, iar discografia sa este foarte apreciată de presa de specialitate (Le Monde de la Musique, Classica, Repertoire). În paralel cu cariera solistică, Mara Dobresco este pasionată de dramaturgia gestului muzical și participă la numeroase proiecte bazate pe îmbinarea între literatură, muzică și teatru. Fiind o mare iubitoare de muzică de cameră, evoluează în compania celor mai talentați muzicieni din generația sa, făcând parte și din Quartetul Face à Face (2 piane și 2 percuții) cu care concertează în întreaga lume. Mara Dobresco se bucură de îndrumarea unor mari maeștri precum Martha Argerich, Jean Claude Pennetier, Pierre-Laurent Aimard și Dominique Merlet.