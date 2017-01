Transformarea la care ar urma să fie supus The Guardian

Cotidianul britanic The Guardian are în vedere posibilitatea de a deveni tabloid şi ar putea să îşi externalizeze activitatea de tipărire, în cadrul unei serii de acţiuni ce vizează reducerea costurilor, relatează agenţia de presă Reuters.

Publisherul Guardian Media Group (GMG) a anunţat anul trecut că trebuie să opereze o reducere cu 20% a costurilor pentru a compensa pierderile suferite, care au crescut şi au ajuns la 62,6 milioane de lire sterline (72,8 milioane euro) în anul fiscal care se încheie pe 3 aprilie. GMG speră să poată atingă pragul de rentabilitate într-un interval de trei ani.

”Compania creează o gamă largă de proiecte în privinţa eficienţei sale, iar planul pentru divizia print se înscrie în aceste proiecte”, a dezvăluit o sursă.

GMG tipăreşte atât cotidianul The Guardian, cât şi suplimentul duminical al acestuia, The Observer, cu o presă specială, cumpărată cu 11 ani în urmă, când a decis să schimbe formatul broadsheet cu un format mai mic - Berliner.

Din punct de vedere editorial, The Guardian, un cotidian cu simpatii moderate de stânga, s-a înfruntat de multe ori pe piaţa media cu tabloidele britanice ale grupului Murdoch, în special în dezvăluirea scandalului interceptărilor telefonice ilegale, care au dus în cele din urmă la închiderea definitivă a tabloidului News of the World în 2011.

La nivel de business, cele două grupuri colaborează, alături de Trinity Mirror şi Telegraph Media Group, la ”Project Rio”, un proiect ce vizează stimularea vânzărilor din publicitate.

DMGT, publisherul tabloidului Daily Mail, s-a retras din proiect în acestă lună, potrivit unor surse.

O altă sursă a spus că GMG a analizat posibilitatea de a îşi transfera producţia la presa deţinută de News UK încă de la sfârşitul anului trecut şi să îşi schimbe formatul pentru a deveni tabloid.

Presele publisherilor rivali sunt setate pentru a tipări în broadsheet şi în tipare tabloid. Formatul Berliner poate fi utilizat în continuare, folosind un echipament special, însă folosirea lui va creşte costurile, a precizat o altă sursă.

Orice economie făcută în privinţa costurilor de producţie, prin transformarea ziarului în tabloid, dacă grupul va decide să schimbe tipografia, va trebui să fie comparată cu costul de refacere a designului cotidianului.

GMG este deţinut de The Scott Trust, înfiinţat în 1936 pentru a salva ziarul central al grupului.