”Un procuror de la DNA Ploiești a sunat-o pe fiica mea la școală și pe mama mea”

Procurorul Mihaela Iorga a declarat, luni, că un procuror de la DNA Ploiești a sunat-o pe fiica sa la școală, dar și pe mama sa pentru a încerca să vorbească cu ea, Iorga precizând că a cerut audiență la ministrul Justiției și că va sesiza Inspecția Judiciară în acest caz.



„Copilul meu are 16 ani, este elevă în clasa a X-a. Practic, s-a prezentat de la DNA Ploiești și i-a spus că dorește să vorbească cu mama, fiica mea i-a comunicat că este la școală, este în ora de curs și a spus «Bine, o să o contactez pe mama».

Pe site-ul DNA, pe outlook-ul intern există o listă cu toate telefoanele utilizate de procurorii din cadrul DNA și ofițerii de poliție. În ceea ce mă privește pe mine, era menționat atât numărul de serviciu cât și numărul meu personal, telefon pe care nu l-am schimbat de când sunt la DNA. Am avut un apel pierdut și am sunat imediat înapoi. În primă fază mi-a spus că trebuie să mă prezint miercuri la DNA Ploiești pentru a fi audiată, i-am spus că sunt în concediu medical și că practic, după o operație, îmi e imposibil să merg la DNA, au spus că va reveni cu un telefon. Tot dumneaei m-a întrebat unde mă aflu, dacă sunt la domiciliu, i-am răspuns că da, după care mi-a zis «bine, o să vă mai contactez».

Am stat, m-am gândit că există posibilitatea să se intervină cu un mandat de aducere și să-mi supun copilul unor traume, am luat legătura cu doamna procuror și i-am spus că voi veni miercuri la ora 11.00, DNA Ploiești", a declarat Mihaela Iorga, la Antena 3.



Procurorul a precizat că, din punctul său de vedere, aceasta a fost o acțiune de intimidare.



"Mama nu știu când a fost sunată, ea este la Târgu Ocna, este cardiacă, am aflat de la cineva ca e într-o stare proastă după acest telefon. (...) Astăzi au sunat-o pe fiica mea. Vă dați seama că trauma există, nu este ușor ca un copil să treacă peste acest moment. (...) O percep acum doar ca o acțiune de intimidare. L-am contactat pe procurorul de caz și am întrebat de ce trebuie să se procedeze în această modalitate, a spus că a contactat copilul și pe mama, dar nu și că le-a spus că am fost citată”, a mai spus Mihaela Moraru.



Procurorul a precizat că a făcut o cerere de audienţă la ministrul Justiţiei, că se va adresa şi președintelui CSM, Inspecţiei Judiciare, tuturor instituţiilor care au abilitarea să facă cercetări.



Inspecţia Judiciară (IJ) s-a sesizat din oficiu după ce fostul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, a declarat că reprezentanţii DNA Ploieşti i-au sunat copilul pentru a o cita să se prezinte la audieri.



Purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare, Alin Alexandru, a precizat, vineri, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după declaraţiile Anei Maria Pătru, despre maniera în care a fost citată să se prezinte la audieri la DNA Ploieşti.



„Doamna Socol, domnul Onea (Lucian Onea, şeful DNA Ploieşti - n.r.), încă vreo 2-3 când îşi aduce doamna Socol camarila şi face nişte denunţuri şi s-au gândit ei aşa frumos ieri să îmi sune copilul la şcoală şi să îi spună că trebuie să vin în calitate de suspect la dumnealor astăzi", a declarat, miercuri, la intrarea în DNA Ploieşti, Ana Maria Pătru.



Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) a fost pusă sub control judiciar, miercuri, de procurorii DNA Ploiești.