"Un show misogin, unde se exploatau femeile"

Serialul de televiziune „Married with children/Familia Bundy“ a împlinit recent 30 de ani de la difuzarea primului episod pe canalul american Fox, notează USMagazine.com.

Katey Sagal, actrița care a interpretat-o pe Peggy Bundy, a mărturisit recent într-un interviu că nu este de acord cu modul în care au fost portretizate personajele feminine în serial. „A fost un show foarte misogin. Atunci a fost pentru prima dată când am realizat că în meseria mea de actor trebuie să accept ce scrie în scenariu. Era împotriva sistemului meu de convingeri, însă aceasta nu are nimic de-a face cu meseria. Știu, am fost plătită să joc un rol! Personajele feminine au fost extrem de exploatate în serial. Lui Al Bundy îi plăceau femeile frumoase, iar ele trebuiau să fie prezente în permanență în jurul lui“, povestește actrița în vârstă de 63 de ani. „Oamenii mă întrebau lucruri de genul: «Asta e chiar ceea ce crezi? Cum poți lua parte la un proiect pe care îl consideri nepotrivit și misogin?». Eu nu am crezut niciodată în cenzură și am considerat că este datoria mea să joc după scenariu, și nu prin prisma convingerilor mele. Dacă mă întrebați dacă sunt de acord ca personajele feminine să fie portretizate într-un mod misogin și să fie exploatate, bineînțeles că nu sunt de acord. Faptul că am interpretat-o pe Peg Bundy nu a avut nimic de-a face cu principiile mele de viață. Era doar jobul meu.“

Katey Sagal a mai spus că ea a considerat serialul „Familia Bundy“ ca fiind o satiră, însă mulți dintre telespectatori nu credeau acest lucru: „Dintr-o dată, am realizat că unii dintre telespectatori ne considerau modele demne de urmat, dar nu toate întâmplările prezentate erau pozitive. Acest show trebuia să fie unul de comedie, produs cu scopul de a amuza privitorii, însă mulți l-au luat prea în serios“.