Zborurile României vor fi blocate

Sindicaliştii din Romatsa au anunţat în direct la Cotidianul TV că marţi, 30 mai, vor înceta lucrul, începând cu ora 9.00, până la soluţionarea revendicărilor legale, menite a salva instituţia de la falimentul preconizat pentru finele acestui an.

„Lupta noastră sindicală purtată de aproape trei ani nu este pentru avantaje materiale, ci pentru decăpuşarea, depolitizarea şi salvarea unei instituţii româneşti de prestigiu de la faliment şi înstrăinare. Un management dezastruos şi politizarea excesivă au dus la situaţia de azi. Marţi declanşăm greva generală, ca ultimă soluţie. Au înstrăinat pământul, urmează cerul!“, ne-a declarat Gabriel Tudorache, lider ATSR.

Purtați o luptă de 3 ani pentru depolitizarea, decăpușarea și evitarea falimentului Romatsa. În ce situație vă aflați acum?

Din păcate, ne aflăm într-o situație similară cu cea din momentul în care am început această luptă. Din cauza unui management profund defectuos, a faptului că specialiștii nu-și mai au locul, nici la Romatsa, ca și la alte instituții ale statului român, și că în aceste funcții sunt teleportate de către politicieni tot felul de personaje care nu au nicio legătură cu aviația, astăzi suntem în situația în care ne îndreptăm spre faliment. Principala problemă pentru care facem aceste acțiuni este legată de siguranța traficului aerian. Nu vrem să scadă siguranța pasagerilor în perioada viitoare. Toate planurile de la ora actuală din Romatsa ne fac să ajungem la concluzia că, mergând pe drumul ăsta, va fi afectată siguranța și se va ajunge și la falimentul acestei instituții.

Înțeleg că este un trafic în creștere deasupra României, iar specialiștii au rămas în același număr, volumul de muncă este mult mai mare decât acum trei ani. Înțeleg că există o parte administrativă supradimensionată. În Germania ar exista trei departamente cu trei directori. Aici câți directori sunt?

Romatsa s-a dezvoltat, în timp, din cauza politizării și căpușării după chipul și asemănarea celor care veneau în Romatsa pe diferite căi. Din păcate, astăzi, o suprastructură care este în afara zonei operative ne duce în această situație. Pe de o parte, avem o problemă ca număr, pe de altă parte, avem o problemă de competență. Referitor la comparația cu Germania, dacă la ei sunt patru direcții, la noi sunt opt. Suntem de 20 de ani controlori de trafic aerian. Când m-am angajat eu trebuia să păstrezi o distanță de 20 de mile între două avioane. Azi s-a ajuns la cinci mile. Pentru că atunci erau mai puține, acum sunt mult mai multe. Dacă am ține aceeași distanță, nici nu ar mai avea pe unde să treacă.

Ați atras atenția că nu este vorba despre bani, despre creșterea salariilor, ci este vorba de un management competent care să evite falimentarea Romatsa. Din cauza incompetenței, indolenței sau a relei-voinţe?

Da. Din păcate, pentru ceea ce noi luptăm astăzi, am spus-o de mai multe ori, nu luptăm pentru creșteri sau solicitări de măriri de salarii. Cu părere de rău, am constatat, inclusiv la ultima grevă de avertisment pe care am ținut-o pe data de 12 mai, a existat o parte a presei... În opinia mea, în mod cert este o comandă politică. Aceasta nu urmărește altceva decât să împartă societatea românească în două. Oameni cu salarii mici, oameni cu salarii mari. Considerăm că salariile pe care le avem astăzi sunt cele normale pentru absolut toate categoriile profesionale din România. Evident, dacă n-ar fi căpușate și politizate. Sunt anumite persoane, nu știm să vă spunem în care mediu și la ce nivel, care, împotriva intereselor statului român de a menține aceste servicii de trafic aerian, în România, prin eforturile pe care le facem noi și prin profesionalismul pe care îl avem în această instituție, doresc ca aceste servicii să nu mai existe în această țară. Din acest motiv ne îndreptăm spre o zonă în care, dacă vom intra în incapacitate de plată, în mod cert, în conformitate și cu legislația europeană, aceste servicii să nu mai poată fi prestate din România. Or, noi nu luăm bani de la stat. Dimpotrivă. Suntem exportatori de servicii, ceea ce înseamnă că, în funcție de cât de mult muncim, cu cât trec mai multe aeronave pe deasupra României, intră mai mulți bani în România. Dacă această instituție ar merge bine și ar continua să fie performantă, ar contribui esențial la creșterea economică a țării.

Nu cred că este în interesul publicului românesc și al cetățenilor ca aceste locuri de muncă să plece în alte țări. Dacă spuneți că sunt locuri de muncă bine plătite, nu cred că este interesul României ca acestea să plece din țară. Este important în același timp și faptul că noi, am spus și repetăm, nu luăm bani de la buget. Doar aducem statului venituri cu care ajutăm la creșterea economică.

Îmi aduc aminte de un combinat celebru care a fost falimentat intenționat și mutat peste graniță. Putem face o asemănare între ceea ce înseamnă acum: ați vândut pământul, urmează cerul, care să fie externalizat sub aceeași formă?

Da. Ne putem gândi categoric la acest aspect, întrucât, așa cum am asistat în ultimii 27 de ani, de la Revoluție încoace, rând pe rând, cu foarte multe întreprinderi rentabile ale României s-a procedat exact în stilul acesta. Au fost duse în pragul falimentului pentru a le putea vinde ieftin, pe 1 leu, la fier vechi. Din păcate, probabil că cineva și-a pus ținta, de data aceasta, pentru că nu prea mai au ce să vândă, și pe serviciile de trafic aerian.

Cum au reacționat la aceste revendicări?

Nu solicităm decât să devenim mai eficienți. Din cauza politicii dezastruoase a managementului din ultimii ani am ajuns să avem un număr extrem de mic de controlori de trafic în majoritatea zonelor unde există aeroporturi. În aceste zone există turnuri de control care astăzi nu mai au decât 4, 6 controlori. În condițiile astea, oamenii nu pot să-și facă concediile, nu pot să-și ia libere, efectuează peste 200 de ore suplimentare. Nici partea cealaltă, în care după 60 de zile de la efectuarea orelor suplimentare, așa cum prevede legea, ar trebui să le fie plătite acele ore. Din cauza acestui management, nici acest lucru nu se poate face pentru că nu există nici banii. Ne îndreptăm spre incapacitate de plată, în condițiile în care încasările pe care Romatsa le are cresc în fiecare an.

Practic, ei au dat o estimare către Eurocontrol referindu-se la un număr mai mic de avioane care tranzitează România. La această oră numărul este triplu, față de estimările respective.

Ei s-au angajat la anumite costuri, mult mai mici, luând în calcul o prognoză de trafic foarte mică, un volum de avioane care să treacă pe deasupra României pe o perioadă de 5 ani. În realitate, această prognoză fiind prost făcută, numărul crescând, evident că vin mai mulți bani pentru că se plătesc aceste taxe. Din păcate, există regulamente internaționale care spun că, pe această perioadă de 5 ani, orice bani primești în plus nu ai voie să-i folosești. Îi păstrezi pentru următorii 2 ani și îi folosești scăzând din costurile pe care te-ai angajat că le vei avea peste 2 ani.

Această inconștiență era taxată pe vremea lui Ceaușescu drept subminarea economiei naționale. Nu poate fi vorba despre același lucru și acum?

În opinia noastră, da. Categoric da. Este efectiv un sabotaj la adresa statului român. Din calculele pe care le-am făcut, nu doar noi, cei din partea sindicatului, ci și conducerea, mă refer aici la partea economică, din ultimele două-trei luni, există un prejudiciu de peste 525 milioane lei, pe care, prin această politică a managementului Romatsa, o creează statului român și, implicit, companiei.

Practic se face jocul celor care vor să înstrăineze cerul românesc?

Da.

Care vor fi acțiunile dvs în continuare?

Din păcate, se pare că, cel puțin în ultima perioadă, prin atitudinea patronatului din momentul de față, în perioada scursă de la greva de avertisment până astăzi, progresele aproape că nu există, deci ceva concret nu avem nimic în plus și este foarte probabil ca următorul pas pe care îl facem, deși nu ni l-am dorit, și nu ni-l dorim nici acum, să fie declanșarea grevei generale. Este foarte posibil ca săptămâna viitoare, pe 30 mai, începând cu ora 9.00, să declanșăm greva generală.

Mai răspundeți pentru vreo aeronavă prăbușită?

Cred că vreți să vă referiți la ceea ce s-a întâmplat în Apuseni. A fost încheiat raportul cu organismele care se ocupă de așa ceva și s-a demonstrat că noi, controlorii de trafic, nu am avut absolut nicio vină în acel accident. Din păcate, probabil că proverbul ăsta românesc că să moară și capra vecinului, din punctul nostru de vedere, este evident că pleacă din zona politică. Îmi aduc aminte cum un premier, după nici 3-5 ore, știa cine sunt vinovații și a cerut demisia conducerii Romatsa, total neprofesionist. Aspect care ce a făcut? A creat spațiul pentru a fi preluată de către UNPR, fiind numiți ca directori trei generali. Am fost militarizați efectiv. Părea o schemă clar pregătită.

Notificarea privind greva

Citește și

Creierul transporturilor aeriene, în metastază