„În timpul inspecției unei mașini de către ofițerii FSB rus la punctul de control auto internațional „Ubylinka” (regiunea Pskov, secțiunea letono-rusă a graniței de stat), explozibili de fabricație străină au fost găsiți într-un lot de icoane ortodoxe și ustensile bisericești importate în Federația Rusă din Ucraina”, a informat DSP.

„În total, pe ruta Ucraina – România – Ungaria – Slovacia – Polonia – Lituania – Letonia – Rusia au fost transportate 27 de dispozitive explozive improvizate camuflate în icoane și gata de utilizare, 70 kg de explozivi plastici de mare putere produse industrial și 91 de detonatoare electrice”, a menționat FSB.

Persoana implicată în infracțiune a fost reținută. FSB nu a clarificat informații despre identitatea și rolul său.

„Toți organizatorii și complicii crimei, inclusiv cetățenii străini, vor fi trecuți pe lista de urmăriți și urmăriți penal în conformitate cu legislația rusă”, a subliniat FSB.

The FSB showed a video with explosives hidden in icons, which were transported from Ukraine to Russia through the European Union.

The video also contains the testimony of the driver detained in the framework of this case, who said that he was carrying cargo from Romania to… pic.twitter.com/Ej3dbWJKFE

— Victor vicktop55 (@vicktop55) April 2, 2024