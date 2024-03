Alexandra Păcuraru, umilită. Continuă telenovela de la Realitatea Plus

Alexandra Păcuraru a fost trasă pe linie moartă de Realitatea Plus, în vreme ce Ana Maria Păcuraru, cea de-a doua fiică a omului a afaceristului Maricel Păcuraru, revine pe sticlă, după concediu de maternitate, si, mai mult, va fi si promovată.

„Dragii mei telespectatori, cu inima plină de emoţie şi entuziasm, anunţ revenirea mea pe micile ecrane, începând de luni, 25 martie, la Realitatea PLUS, la emisiunea noastră iubită – Raport de Zi.

După o perioadă dedicată familiei şi binecuvântării de a deveni mamă din nou, sunt mai pregătită ca niciodată să vă reîntâlnesc de luni până vineri, între orele 13:00 şi 15:00, pentru a vă aduce cele mai importante şi interesante ştiri din lumea întreagă”, a anunţat Ana Maria Păcuraru într-un mesaj apărut pe site-ul Realitatea şi pe pagina sa de Facebook.

„Pe lângă prezenţa în faţa camerei, mă onorează să vă împărtăşesc că voi prelua şi rolul de coordonator al Departamentului Externe în cadrul televiziunii Realitatea PLUS. Scopul meu este să urmărim evenimentele oriunde ne vor duce poveştile şi să construim un departament neviciat, aducând totodată un val de dinamism în modul în care vă prezentăm ştirile internaţionale, într-o perioadă crucială, plină de evenimente marcante. Împreună vom face istoria!

Anul electoral în care am păşit promite să fie unul plin de provocări şi schimbări semnificative pe plan intern şi internaţional. În calitatea mea nou dobândită, vă asigur că emisiunea Raport de Zi va sta în avangarda informării corecte şi imparţiale, oferindu-vă analize de profunzime şi perspective exclusive asupra dinamicii politice.”, a mai spus ea.

Recent, un comunicat Realitatea a anunţat că Alexandra Păcuraru ia o pauză nedeterminată de la televiziune din motive persoanel şi că „transmite publicului că este deosebit de recunoscătoare pentru experienţa pe care a acumulat-o alături de o echipă de excepţie şi alături de telespectatorii săi din ţară şi din lumea întreagă”.

Dar supriză!, Alexandra Păcuraru a mărturisit că a fost surprinsă de apariţia acelui comunicat şi că în realitate nu s-a retras ci „a fost retrasă”.

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, a spus Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea PLUS, într-o înregistrare publicată pe TikTok.