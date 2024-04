Alexandru Bălgrădean: CIO-lanul de AUR

Au trecut 10 zile de la scrisoarea Directoratului FR Judo către președintele CIO. dl. Thomas Bach.

La sediul CIO din Lausanne, s-a instalat depresia colectivă. Sosit la birou , dl. Thomas Bach a refuzat cafeaua de dimineață, și-a smuls pălăria din cap și a dat cu ea de pământ apoi a părăsit intempestiv biroul dispărând intr-o direcție necunoscută. Secretarele nu ]și puteau stăpânii lacrimile, lebedele de pe Lac Leman s-au ascuns, iar pescărușii au refuzat să mai zboare, patronii de cafenele au refuzat sa deschidă localurile, vacile de pe înălțimile Alpilor mugeau agitate și refuzau să mai dea lapte in timp ce stoluri largi de păsări zburau dinspre est spre vest.

Unda seismică provocată de scrisoarea lui Gușă și a Directoratului FR Judo a bulversat lumea elitistă a sportului mondial laolaltă cu echilibrul ecologic al Elveției.

Îmi cer scuze pentru introducere, dar am vrut să fiu în tonul celor de la FR Judo care numai de seriozitate nu pot fi acuzați. Dar sa luăm noi lucrurile în serios și să vedem cine sunt cei patru Cavaleri ai Apocalipsei scăpați din beciurile de pe Vasile Conta și care au creat unul din cele mai mari deservicii sportului românesc.

Cozmin Gușă, președintele FRJ. Ales fraudulos în al doilea mandat la FRJ, a adus judo-ul românesc la cel mai jos nivel al său de la înființarea acestuia din 1968. E singurul președinte de federație sportivă care a insultat public toți marii campioni ai României, respectiv pe Adrian Croitoru căruia i-a oferit un post de șofer, pe Alina Dumitru și Corina Căprioriu cărora le-a spus că nu le place munca. A jignit antrenorii din România cărora le-a spus că nu sunt buni de nimic și pe președintele IJF dl. Marius Vizer pe care l-a făcut nici mai mult nici mai puțin „hoț de buzunare“. Delirul în formă continuată a fost extins și la alți campioni din alte ramuri sportive. Din cauza atitudinii și a retoricii subcalificate, judo-ul românesc a iesit din circuitul european si mondial al judo-ului, practic nu mai facem parte din familia mondială a acestui sport . Și-a înscenat chiar și o “tentativă de asasinat” în scopul de a se promova cu orice preț si de a capta electoratul partidului politic AUR. Lipsit de orice abilitate diplomatică, în șapte ani și jumătate de mandat acest individ a avut cea mai slabă, mai toxică și antiromânească prestație din sportul românesc.

Florin Bercean „Diamant”, vicepreședinte executiv al FR Judo. Funcție fără atribuții conform Statutului FR Judo. În fapt, a condus „de facto” judo-ul românesc in ultimii 10 ani. Antrenorul cu cel mai mare palmares din judo-ul feminin. Un aspect supralicitat, dar ne vom ocupa de asta cu alt prilej. Beneficiar al multiplei legitimări, care este interzisă prin lege, a înregistrat același sportiv la trei cluburi concomitent, CSM Cluj , “U” Cluj , Dinamo sau Steaua . Același rezultat era declarat la trei cluburi, cluburile respective întocmindu-și fraudulos bugetele pe baza unor rezultate fictive. Pe același rezultat acesta încasa bani de la trei cluburi dar și MTS și COSR. Multi antrenori au reclamat șantajul la care erau supuși de acesta in recrutarea sportivilor eligibili pentru Lotul National. Dacă sportivul și antrenorul lui nu acceptau transferul la CSM Cluj sau “U” Cluj acesta nu mai era selecționat oricât de bun ar fi fost. Asta din cauză că FRJ nu a avut și nu a impus niciodată criterii de selecție clare, lăsând loc abuzurilor si corupției . Ca urmare a acestei politici s-au distrus mult mai multe valori decât cele care au confirmat. Din punct de vedere fiscal și al resurselor, acesta a avut un procent de reușita de 10-15 % ducând un sportiv la JO cu 450.000 euro în timp ce antrenorul privat Iulian Craciun l-a dus pe sportivul Daniel Natea la JO de la Rio de Janeiro cu o sumă de zece ori mai mică de 45.000 de euro. Asta nu l-a împiedicat să devină unul dintre cei mai mari rentieri ai sportului românesc cu toate că rezultate nu mai sunt. Autorul unora din cele mai mari abuzuri din sportul românesc dar „albit” de COSR. Sportivii care au părăsit judo-ul din cauza lui și erau angajați în structurile MAI erau urmăriți ani de zile de Bercean, cu complicitatea unor gradați din MAI, până se reușea concedierea acestora și lăsarea lor pe drumuri. Cu un comportament deviant, definit de abuz fizic și verbal, acesta și-a creat o echipa de nulități cu care a distrus concurența pe orice post. Cel mai bun exemplu este antrenorul japonez Kohei Oishi, plătit cu bani grei, aprox. 9.000 euro/lună, care a antrenat echipa României timp de 4 ani fără nici un rezultat, interval în care a fost în permanență sabotat de antrenorii din subordinea lui Bercean. Autorul concedierii marelui antrenor Adrian Croitoru pentru care binomul Gușă-Bercean trebuie sa scoată banii personal pentru sumele plătite de FR Judo ca despăgubiri. Inamic declarant al Contractlui de Munca cu Obiective se vrea permanentizat la conducerea FRJ. Împreuna cu Gușă, Savu și Zgorcea au organizat cea mai mare fraudă cu voturi din istoria acestui sport . Necunoscator al nici unei limbi străine.

Savu Gheorghe, secretar general al FRJ, de profesie subinginer electrician de sondă. Antrenor emerit în judo fără sa aibă nici un sportiv de valoare . Cum a reușit asta? Prin intermediul multiplei legitimări. Este un adevărat “erou” in ceea ce privește etica profesională reușind sa facă disparută contabilitatea FRJ de două ori . O data in 2008 când arhiva transportată de la Ploiești la București “ a căzut din mașină “. De remacat că atunci își încheiase mandatul Vasile Luca iar Costică Savu , fratele dlui. Gh. Savu a fost secretar general. A doua oară a fost in 2015. Subiect pe care îl vom dezbate pe larg într-un episod următor. A fost promovat de Florin Bercean “Diamant” care a considerat că împreuna cu Cozmin Gușă că e cel mai potrivit om pentru aceasta funcție. Ulterior Gușă a declarat intr-un interviu ca documentele contabile ale FRJ au luat foc in birourile din MTS. Ziariștii de la GSP au contactat Pompierii dar aceștia au răspuns că nu au avut nici un incendiu in sediul FRJ din clădirea MTS.

Cristian Pintrinjel, membru CD și membru în Directoratul FRJ, numit și “ Spărgătorul de greve”. Unul din cei mai slabi antrenor din țară. Nu prea e mult de spus despre el. Nu a avut , nu are și nu va avea nici un rezultat in judo. Nu a practicat nici un sport. Abonat la contracte cu FRJ. A adus patru sportive din Cuba care să lupte pentru clubul lui, nefiind capabil de performanță sportivă. Ocupă funcția de director al CSS nr.5 București “ moștenind “ funcția si relațiile de la unchiul lui. Din motive care ne scapă , an de an primește cel mai mare buget de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București ( ISMB). De trei mandate ocupă un loc in CD fiind ales de sistemul de relații din cadrul ISMB si Ministerul Educației Nationale .

Singura explicație plauzibilă e că gruparea de neputincioși enumerată mai sus, mă refer la primii trei, fiindcă al patrulea nu contează, care au renunțat fair-play de mult și au murdărit principiile judo-ului, au creat în mod voit un scandal, sperând că asta va distrage atenția de la colapsul acestui sport. În consecință, au transformat FRJ intr-o maciucă la dispoziția pugilistului online Gușă care să il infațișeze drept un suveranist celor de la AUR.

Nu poți cere discernământ de la cei trei, deoarece cioclii nu au sentimente . Doar interese. Sau cum spunea un prieten mucalit „pe noi nu ne interesează înmormântarea, doar pomana”. De 10 ani, judo-ul românesc e înțepenit cu acest Bercean care trăiește din amintiri. Bolnav de narcisism, acest personaj a pierdut controlul asupra realității și dorește să schimbe percepția publicului asupra a ceea ce se întâmplă din dorința de a demostra că are dreptate. Este ultimul stadiu al personalității narcisice, iar complicitatea cu Gușă e una împotriva judo-ului românesc. În fapt, toate mesajele transmise de Gușă sunt mesajele lui Bercean pe care le știu din 2014. Manipulatori și cu dispreț față de demnitatea umană, narcisistul si sociopatul vor călca pe cadavre ca să își demonstreze punctul de vedere.

De fapt, asistăm la un război intre judo-ul tradițional, definit de valorile universale care au consacrat acest sport și care au dus la răspandirea lui în lume, pe de o parte și structurile corupte administrative și birocratice ale Agenției Naționale pentru Sport si COSR.

Dar am o veste bună pentru cei trei: judo-ul poate exista și fără ANS si COSR. Cred că o revenire la valorile noastre și ruperea contactelor cu sistemul de administrare a sportului românesc ar fi calea grea dar sigură de reconstruire a acestui sport și de reașezare a lui pe principiile sănătoase care l-au facut celebru. Relația cu statul trebuie reevaluată foarte atent. Nu cred că Statul Român dorește să finanțeze multipla legitimare, să creeze rentieri, să acopere abuzurile asupra sportivilor și mai ales să nu iși exercite funcția de control asupra fondurilor alocate și a legalității funcționării federațiilor sportive.

Acestea sunt personajele care au adus unul din cele mai mari prejudicii de imagine judo-ului românesc. Mă întreb totuși ce poziție au forurile diriguitoare ale sportului, respectiv ANS și COSR, care finanțează acest sport și înțeleg că au fost sesizate. De ce nu iau nici o poziție ?