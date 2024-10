Ana Bogdan, înfrângere surprinzătoare!

Ana Bogdan s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka.

Românca a trecut de la extaz la agonie.

După ce a învins jucătoare de top la acest turneu, Ana a fost eliminată, surprinzător, vineri de către olandeza Suzan Lamens (125 WTA), scor 6-4, 3-6, 3-6.

This was a tough match all the way. Ana was able to pull away in the 1st. But got behind 4-1 in the 2nd and couldnt complete the comeback from 5-3. And in the 3rd down 4-1 again wasnt able to fight back and lost the match. Suzan Lamens defeated Ana Bogdan 4-6, 6-3, 6-3. pic.twitter.com/sVydbDQGkp

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 18, 2024