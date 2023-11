Aprobată în Guvern cu scandal. Ciucă, ”susținătorul majorărilor oneste”

Proiectul noii Legi a pensiilor a fost aprobată până la urmă în şedinţa de Guvern, care a început cu o întârziere de peste două ore. În contextul unor discuţii tensionate, premierul Marcel Ciolacu l-a întrebat pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, dacă liberalii se opun proiectului noii legi a pensiilor.

Într-o postare pe Facebook Nicolae Ciucă a susținut ulterior că liberalii au fost întotdeauna susținătorii unor majorări oneste și sustenabile

„Întotdeauna, noi, liberalii, am fost susținătorii majorărilor oneste, cu adevărat sustenabile și am demonstrat acest lucru și în ultimii ani. Din 2020 și până astăzi, PNL a majorat pensiile cu aproximativ 40% și de fiecare dată am făcut-o pe baza unor calcule solide și bine fundamentate”, mai precizează Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă spune că grija față de seniori rămâne o prioritate pentru PNL:

„Grija pentru seniori trebuie să fie un angajament pe care îl onorăm cu fiecare ocazie, construind o Românie în care fiecare cetățean să simtă respectul și recunoștința pe care societatea i le datorează pentru anii de muncă”, a mai spus acesta pe Facebook.

Anterior întâlnirii de la Guvern, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a informat că a cerut o clarificare în privinţa impactului bugetar al proiectului legii pensiilor, care urmează să fie analizat în şedinţa de guvern pe joi, în condiţiile în care cifra avansată de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, de 55,6 miliarde lei este diferită de cea de la Ministerul Finanţelor.

„Este nevoie de o clarificare pentru că aseară a apărut informaţia de la doamna Simona Bucura-Oprescu că impactul este de 55,6 miliarde lei, iar cea de la Ministerul de Finanţe este diferită, motiv pentru care am solicitat să ne clarificăm care este suma reală, pentru că este un impact mare, pe care trebuie să ni-l asumăm cu date concrete şi să avem sustenabilitate pentru această decizie”, a afirmat Ciucă, la sediul PNL.

„Legea pensiilor a fost adoptată! Legea pensiilor a fost adoptată! Nu există „nu vreau” sau „nu pot” atunci când vine vorba de pensionari. Acest Guvern le va face dreptate!”, a transmis, la rândul său, Marcel Ciolacu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.