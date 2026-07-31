Au dat după Bolojan, dar au lovit în propriul electorat. De ce HG-urile suspendate de justiție erau importante pentru românul de rând

În timp ce războiul politic se poartă pe toate fronturile între PSD și Bolojan, hotărârile de guvern (HG) suspendate de justiție, în speță de către CAB, pot avea repercusiuni asupra unor categorii vulnerabile de cetățeni. Efectele ar putea fi resimțite de persoane cu dizabilități, de pacienții aflați pe listele de transplant.

Prezentăm conținutul fiecărui HG suspendat de CAB, la cererea PSD, fără a analiza aspectele care țin de limitele juridice și constituționale ale unui Guvern interimar.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, suspendat la cererea PSD

Una dintre hotărârile suspendate stabilea procedura de acordare a două noi forme de sprijin financiar pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale și aleg să trăiască în comunitate.

Potrivit actului normativ, beneficiarii urmau să primească un sprijin lunar pentru locuire, de până la valoarea unui salariu minim brut, și un ajutor de tranziție de până la două salarii minime brute pentru mutarea în comunitate și acoperirea unor cheltuieli urgente din primul an de după dezinstituționalizare, potrivit notei de fundamentare.

Cotizația pentru rețeaua prin care statele membre fac schimb de organe destinate transplantului, blocată tot de PSD

Printre HG suspendate în justiție, se numără și cea care permitea Agenției Naționale de Transplant să plătească cotizația necesară pentru menținerea accesului României la platforma europeană FOEDUS.

Platforma facilitează schimbul internațional de organe pentru transplant, potrivit notei de fundamentare, și este utilizată în special în cazurile urgente, când un organ compatibil poate salva viața unui pacient aflat pe lista de așteptare.

HG-uri fără miză politică, dar exploatate la nivel de imagine

Curtea de Apel București a suspendat și hotărârea prin care Guvernul actualiza regimul de protecție pentru mai multe situri Natura 2000, printre care Cheile Cernei, Munții Măcinului, Porțile de Fier, Piatra Mare sau Someșul între Rona și Țicău, potrivit notei de fundamentare. Actul avea rolul de a pune în aplicare obligații asumate de România în cadrul rețelei ecologice europene Natura 2000.

O altă hotărâre suspendată viza organizarea Ministerului Agriculturii și a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină. Actul normativ prevedea suplimentarea cu patru autoutilitare și reducerea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice, fiind vorba despre o modificare administrativă privind parcul auto al instituției.

Judecătorii CAB au suspendat și hotărârea prin care Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin urma să primească denumirea Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Prof. univ. dr. Valeriu Tabără” Lovrin, în memoria fostului ministru al Agriculturii.

Ultima hotărâre suspendată transpunea în legislația românească o directivă europeană privind procedurile de urgență pentru echipamentele radio și compatibilitatea electromagnetică. HG-ul permitea ca, în situații de criză, echipamentele radio considerate esențiale să fie evaluate și autorizate mai rapid pentru introducerea pe piață.

Șeful SGG: Jaloane PNRR puse în pericol

Secretarul general al Guvernului (SGG), Dan Reșitnec, a declarat joi că două dintre HG-urile suspendate în justiție și adoptate de Guvern implică jaloane PNRR, „puse acum în pericol”.

El a criticat timpul rapid de judecare a cererilor PSD.

„E un atac masiv de demonizare a tot ce înseamnă reformism în România. S-a dus vremea când PSD promitea Președintelui că sprijină deciziile PNRR (…) Așteptăm să ne fie comunicate deciziile, să vedem argumentele instanței și vom face recurs la fiecare din ele. Oare se vor judeca și acestea la fel de repede?”, a scris șeful SGG.

PSD susține că Guvernul interimar și-a depășit atribuțiile

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că Executivul interimar nu avea dreptul să adopte aceste hotărâri.

„Deși demis, Guvernul acționează ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege”, a spus liderul social-democrat.

„În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție — hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung — ceea ce îi era total și irevocabil nepermis”, se artă și într-un comunicat de presă remis de PSD.