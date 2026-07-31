Au dat după Bolojan, dar au lovit în propriul electorat. De ce HG-urile suspendate de justiție erau importante pentru românul de rând

În timp ce războiul politic se poartă pe toate fronturile între PSD și Bolojan, hotărârile de guvern (HG) suspendate de justiție, în speță de către CAB, pot avea repercusiuni asupra unor categorii vulnerabile de cetățeni. Efectele ar putea fi resimțite de persoane cu dizabilități, de pacienții aflați pe listele de transplant.
Prezentăm conținutul fiecărui HG suspendat de CAB, la cererea PSD, fără a analiza aspectele care țin de limitele juridice și constituționale ale unui Guvern interimar.
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, suspendat la cererea PSD
Una dintre hotărârile suspendate stabilea procedura de acordare a două noi forme de sprijin financiar pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale și aleg să trăiască în comunitate.
Potrivit actului normativ, beneficiarii urmau să primească un sprijin lunar pentru locuire, de până la valoarea unui salariu minim brut, și un ajutor de tranziție de până la două salarii minime brute pentru mutarea în comunitate și acoperirea unor cheltuieli urgente din primul an de după dezinstituționalizare, potrivit notei de fundamentare.
Cotizația pentru rețeaua prin care statele membre fac schimb de organe destinate transplantului, blocată tot de PSD
Printre HG suspendate în justiție, se numără și cea care permitea Agenției Naționale de Transplant să plătească cotizația necesară pentru menținerea accesului României la platforma europeană FOEDUS.
Platforma facilitează schimbul internațional de organe pentru transplant, potrivit notei de fundamentare, și este utilizată în special în cazurile urgente, când un organ compatibil poate salva viața unui pacient aflat pe lista de așteptare.
CAB a suspendat mai multe hotărâri de guvern date de Executivul Bolojan. Fina lui Tudorel Toader a judecat, în doar două zile, un dosar-cheie al PSD la Curtea de Apel București
HG-uri fără miză politică, dar exploatate la nivel de imagine
Curtea de Apel București a suspendat și hotărârea prin care Guvernul actualiza regimul de protecție pentru mai multe situri Natura 2000, printre care Cheile Cernei, Munții Măcinului, Porțile de Fier, Piatra Mare sau Someșul între Rona și Țicău, potrivit notei de fundamentare. Actul avea rolul de a pune în aplicare obligații asumate de România în cadrul rețelei ecologice europene Natura 2000.
O altă hotărâre suspendată viza organizarea Ministerului Agriculturii și a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină. Actul normativ prevedea suplimentarea cu patru autoutilitare și reducerea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice, fiind vorba despre o modificare administrativă privind parcul auto al instituției.
Judecătorii CAB au suspendat și hotărârea prin care Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin urma să primească denumirea Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Prof. univ. dr. Valeriu Tabără” Lovrin, în memoria fostului ministru al Agriculturii.
Ultima hotărâre suspendată transpunea în legislația românească o directivă europeană privind procedurile de urgență pentru echipamentele radio și compatibilitatea electromagnetică. HG-ul permitea ca, în situații de criză, echipamentele radio considerate esențiale să fie evaluate și autorizate mai rapid pentru introducerea pe piață.
Șeful SGG: Jaloane PNRR puse în pericol
Secretarul general al Guvernului (SGG), Dan Reșitnec, a declarat joi că două dintre HG-urile suspendate în justiție și adoptate de Guvern implică jaloane PNRR, „puse acum în pericol”.
El a criticat timpul rapid de judecare a cererilor PSD.
„E un atac masiv de demonizare a tot ce înseamnă reformism în România. S-a dus vremea când PSD promitea Președintelui că sprijină deciziile PNRR (…) Așteptăm să ne fie comunicate deciziile, să vedem argumentele instanței și vom face recurs la fiecare din ele. Oare se vor judeca și acestea la fel de repede?”, a scris șeful SGG.
PSD susține că Guvernul interimar și-a depășit atribuțiile
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că Executivul interimar nu avea dreptul să adopte aceste hotărâri.
„Deși demis, Guvernul acționează ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege”, a spus liderul social-democrat.
„În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție — hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung — ceea ce îi era total și irevocabil nepermis”, se artă și într-un comunicat de presă remis de PSD.
20 comentarii
Aceasta este adevărată față a PSD, păcat că mai are încă votanți
– pesede grup infractional organizat
Usere grup infracțional legitim.
„Cand o tabara simte ca pierde, atunci incearca sa-i blocheze pe ceilalti, cei in pericol sa piarda coopereaza intre ei”( „teoria conflictului si cooperarii” din sociologie). Cei care au simtit ca vor pierde(multi din ei)functii, voturi, privilegii ,sporuri, diverse facilitati: pesedei, suveranisti, propagandistii tv care ii sustin pt ca depind de ei, sanitari, unii din educatie, din justitie, oierii etc incearca sa ii blocheze pe Bolojan, penelisti si useristi si reformele lor(legea salarizarii unitare, reducerea nr de bugetari in administratie, masuri impotriva coruptiei si irosirii banilor publici pe investitii nerentabile ) . Nu este prima data, au mai fost : mineriadele care au incercat sa-i alunge pe taranisti si liberali, si pe studenti care protestau impotriva FSN, sau pragul la referendumul din 2012 care a blocat demiterea jucatorului.
PSD-ul a băgat o șopârla în noua lege a ANI ca sa se aleagă praful. La fel cum a băgat șopârla cu Ciuca in legea de eliminarea inechităților dintre rezerviști de s-a ales praful. In plus a chemat-o din c. o. pe Renate și praful s-a ales de rezerviști de Ciolacu se tot intreaba de unde i se trage. Jos PSD!
Stai linistit ca v-a salvat Haur primarele Fritzy.
CAB face politică! Proastă. La fel ca majoritatea celor aleși de popor, în adânca sa înțelepciune.
Vai , ce se mai proptesc unii pentru a-l ține pe Marele Far de la Oradiiiiiia , cu capul deasupra apei , să nu facă bolboroci . El și ai lui , trebuie să justifice vreo 75 de miliarde de euro , dispăruți … . Unii spun că o parte din ei sunt prin păduri . La aceștia se adaugă și ,, economiile ,, lui Ciolacu … plus încă vreo sută de miliarde fituiți de ceilalți trei premieri PNL , Orban , Cîțu și Ciucă . Evident , că grosul aparține pesedeului . Așa că , nu fiți triști … , niciunul nu e mai breaz . Din 2019 , numai secături au apărut în poză .
Cică, Becali a păcătuit și l-a lovit Dumnezeu la no buzunar!
Ce este atît de greu de înțeles? Bolojan nu mai are dreptul să propună legi sau alte acte normative. Ați uittat că a fost demis? El este doar președintele PNL, care nu mai este demult, dacă a fost vreodată, partid național. M.Grancea
Garcea, tara asta trebuie condusa.
Chiar si cu un guvern demis, Bolojan a facut mai mult decat toti covrigarii, fezorii si coafezele voastre, la un loc!
V-a luat peremista si banii de pe piept!
Sunteti deja la 9%!
PD-L ca sa se salveze s-a comasat cu PNL si in loc sa se dubleze au ramas aprox. cat unul din cele doua, acum dupa minunatiile facute ar fi bine sa te bucuri sa luati 14% poate PSD mai scade spre 20%, dar gandeste-te de unde isi dubleaza AUR procentul, 7% de la PSD, PNL cat da? dar USR? plus SOS POT si stransura Ponta?
plante, bei mult sau esti propagandist?
Aveati 14%, acum un an!
Așa ți-a ieșit ție în bobi.
Românii nu sunt atât de proști cum cred unii. Pesedismul e pe ducă iar suveranismul a început să se fâsâie.
Nu e canicula de vina ,asa e Grindeanu,cel mai slab lider PSD,ever..si are si doi consilieri ,unul si una..cum e Tanda e si Manda
DACA SAPI IN ROMANIA NU POTZI SA IESHI PE CEALALTA PARTE A GLOBULUI PAMANTESC DEOARECE LA MIJLOCUL PAMANTULUI ESTE NUCLEUL DE FOC !
Nu-i problema! Il ocolesti.
Salvarea e la scara, i-auzi: nino nino nino.
Sper ca nu se astepta cineva la o solutie inteligenta din partea lui Grindeanu. Inseamna sa fii orb de-a binelea. Individul acesta nu se va lasa pana nu va aduce PSD sub 5%.
si pana in 2026 sau vara lui 2026 nu exista viata in Romania? HG-urile lui Bolojan salvau o Romanie veche de 36 de ani sau 100 de ani…mai sa fie cum au reusit 19 milioane sa traiasca pana in iulie 2026 si deodata toata viata lor tinea de un HG