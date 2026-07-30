Update 20:58 Curtea de Apel București a suspendat, șapte hotărâri emise de guvernul Bolojan, procesele deschise la Secțiile a 8-a și a 9-a Contencios Administrativ și Fiscal. Astfel, judecătorii au dat câștig de cauză PSD în dosarele 4920/2/2026, 4919/2/2026, 4920/2/2026, 4913/2/2026, 4916/2/2026, 4873/2/2026, 4870/2/2026.

„Respinge excepţiile ca neîntemeiate. Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi sistuaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 28 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului.Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie”, este decizia luată într-unul dintre procese.

Știrea inițială

Partidul Social Democrat (PSD) a înregistrat la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, zece procese cu obiect „suspendare executare act administrativ”, procese înregistrate la cele două secții de contencios ale CAB. Ele vor fi judecate de Completul de fond vacanță al Secției a VIII-a Contencios Administrativ și completul de vacanță al Secției a IX-a Contencios al CAB. Potrivit unor surse judiciare, completul de vacanță al Secției a VIII-a este asigurat astăzi de Ana Corina Tudor, fina fostului ministru Tudorel Toader.

Ea are astăzi de judecat, de la ora 13, un dosar care are ca obiect „suspendare executare act administrativ HG 571/2026″, mai exact cauza 4870/2/2026, înregistrată pe 28 iulie și care a primit un termen de judecată rapid, de două zile. Hotărârea 571 din 23 iulie 2026 modifică alte două hotărâri de Guvern privind comunicațiile electronice.

Ana Corina Tudor este căsătorită cu Daniel Marius Tudor, consilier juridic asimilat magistraților, angajat al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și finul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader.

Tot Tudor, pe 21 iulie, a suspendat procedura de consultare publică a proiectului Legii salarizării unitare.

Alte nouă dosare, care au ca scop anularea hotărârilor de Guvern emise de cabinetul Bolojan: