”Bă, ce ne iubește occidentalii!”

Un proiect de rezoluție inițiat de europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) privind returnarea tezaurului României, furat de Rusia, figurează pe agenda plenarei din luna martie a Parlamentului European de la Strasbourg.

”Este un demers în interesul național al României, unde sunt convins că vor veni alături și ceilalți colegi…Noi am trimis prin țară în timpul Primului Război Mondial la Moscova întregul nostru tezaur atât cele peste 91, 5 tone de aur dar și patrimoniul cultural.

Rusia refuză orice fel de dialog pe acest subiect, în mod special când vorbim despre tezaurul BNR. Cred că această problematică nu poate rămâne la nivel bilateral, este important ca pe viitor și UE să se implice alături de noi în acest efort extrem de important”, a arătat Tomac

Cititorii Cotidianul au reacționat

nae girimea spune:

”Ba, ce ne iubeste occidentalii!

Dan spune:

dar tezaurul rusesc furat in 2022 de Occident cand se returneaza?

Elena Popa spune:

L-au vândut și l-au băut demult. Asta e tot ce știu să facă.

Democrat#Progresist spune:

Oricat de dureros ar fi, tezaurul Romaniei NU a fost furat, ci a fost DAT !!!

Pe de alta parte, Romania (si nici occidentul) nu au recunoscut adevarul istoric privind faptele din 1918: INVAZIA armatei romane in Basarabia !!! Din punct de vedere juridic international, intrarea armatei romane in 1917-1918, a fost o INVAZIE !!! In plus, rusii erau aliati… si „din intamplare”, in 3 luni s-a adoptat Proclamatia de Unire, la 27 martie 1918… Nu spun ca istoric nu aveam ce cauta in Basarabia (e pamant romanesc), dar INVAZIA a fost o mare greseala a armatei romane, invazie care s-a facut la sfatul cancelariilor occidentale…

PSD- PNL noua dictatură spune:

Corect,foarte corect! Să meargă Ciordacu și Măciucă să îl aducă înapoi ! Imposibil sa nu se sperie rusii si să le deie tot tezaurul cu scuzele de rigoare!

tibi1 spune:

NU cred ca salbaticii sa mai returneze vreodata ceva…criminalii sangerosi stiu doar sa apuce…nu exista pentru ei dreptate pe lumea asta decat a celui mai tare..

intox spune:

Nus cine-i tipul, dar e prost ca o botă. Dupa ce te opintesti contra rusilor intr-un conflict armat, ii somezi sa-ti returneze un tezaur furat in timpul unui conflict? Populism demagogic pentru tampiti much?

UN_OM spune:

„Demență totală’, nu s-a reușit în comunism și se va reuși acum prin intermediul UE, cea care este într-un conflict diplomatic cu Rusia?!

Obs spune:

Astia nu stiu pe ce lume traiesc. Ridica o astfel de problema cand relatiile Romania/UE cu Rusia sunt realmente critice!”