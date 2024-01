Benzema, aproape de a redeveni coleg cu Cristiano Ronaldo!

În vara anului trecut, francezul Karim Benzema a decis, la 36 de ani, să facă o importantă schimbare în cariera sa, acceptând o ofertă faraonică din punct de vedere financiar din partea clubului Al Ittihad Jeddah din Arabia Saudită. Inițial, totul a mers bine. Benzema a ajutat echipa să devină campioană, dar la acest moment ruptura dintre jucător și club este ireparabilă. Francezul a anunțat că nu vrea să mai rămână nici un minut, la un moment dat el chiar plecând de la echipă în vacanță, fără acordul clubului, semn că vrea să termine legăturile cu galben-negrii.

Conducera clubului care face parte dintre cele patru cumpărate de Fondul suveran saudit, alături de Al Hilal, actualul lider, Al Nassr, echipa unde e Cristiano Ronaldo, și Al Ahli, a înțeles că nu mai are viitor cu vârful francez, câștigător al Balonului de Aur în 2022. Doar că legile din fotbalul din această țară nu îi permit lui Benzema revenirea în Europa și îi cer să aleagă altă echipă din Peninsula Arabică. Iar aceasta, deși a primit oferte și de la Al Hilal, se profilează a fi Al Nassr. Un transfer la Al Nassr l-ar readuce lângă jucătorul care i-a fost coleg nouă ani la Real Madrid, portughezul Cristiano Ronaldo, lucru primit cu bucurie de lusitanul trecut de 40 de ani, dar care spre deosebire de Benzema are cifre ireale la capitolul goluri.

Când Ronaldo a plecat de pe Bernabeu în 2017 la Juventus, Benzema a fost cel mai fericit, pentru că nu mai se afla în umbra lui CR7. Acest lucru s-a văzut an de an, francezul marcând mult mai multe goluri decât în perioada în care jucau împreună, fiind golgeterul lui Real an de an. Acum însă și lui îi surâde mult ideea de a juca din nou alături de portughez.