Conexiunile Texas-Ucraina

Financial Times explică astfel criza de la frontiera de sud a Statelor Unite. În Congresul SUA există senatori și reprezentanți raționali și responsabili (republicanul James Lankford, democratul Chris Murphy și independenta Krysten Sinema), care negociază un acord pentru criza de la frontiera sudică, un acord care să permită aprobarea la pachet și a ajutorului de peste 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Numai că prezidențiabilul Donald Trump și aripă radicală a Partidului Republican ce-l susține au aruncat în aer această înțelegere venind cu solicitări de neacceptat pentru administrația democrată și aripa progresistă din Congres. Trump urmărește să transforme criza imigrației în principala tema electorală, iar in acest fel ajutorul obligatoriu pentru Ucraina este periclitat în mod incorect și nedrept.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, anulează însă această argumentație. El spune că președintele Joe Biden are autoritatea necesară pentru a lua măsuri la frontieră, inclusiv închiderea totală (imposibilă în realitate) a graniței. Securitatea frontierelor naționale este o atribuție fundamentală a administrației, care are libertatea de a lua măsuri și fără un vot în Congres. Oricum, acordul pentru securitatea frontierei la care au lucrat democrații și republicani neoconservatori din Congres ar fi permis intrarea zilnică în SUA a 5000 de imigranți; or, în timpul administrației Barack Obama, secretarul Securității Interne a declarat că intrarea in SUA a o mie de imigranți pe zi înseamnă ”criză”.

Legarea securității la frontieră de un vot in Congresul SUA se datorează însă tacticii echipei Biden de a primi aprobarea ajutorului pentru Ucraina, Israel și Taiwan, punându-l în același pachet cu o urgență națională – criza imigrației. Eșecul contraofensivei ucrainene din 2023, corupția din Ucraina și disputele dintre președintele Zelenski și comandantul armatei ucrainene i-au făcut pe mulți congresmeni republicani să se teamă că vor fi penalizați la urne dacă vor aproba alte zeci de miliarde de dolari pentru ceea ce pentru alegătorul american începe tot ai mult să pară o cauză pierdută.

Însă administrația Biden nu are nevoie neapărat de o aprobare a Congresului nici pentru trimiterea unei nou tranșe mari de ajutor militar pentru Ucraina. Guvernul federal are dreptul de a lua din rezervele Armatei SUA arme și muniție pentru Ucraina. Aprobarea Congresului este necesară pentru eliberarea fondurilor necesare pentru refacerea stocurilor Armatei SUA. O serie de analiști și foști oficiali citați de Vocea Americii consideră că nu este niciun pericol dacă Joe Biden ar băga adânc mâna în rezervele armatei, fără a le înlocui pe termen scurt. Asta susține, spre exemplu, Alexander Vindman, locotenet-colonelul de origine ucraineană ajuns director pentru Ucraina și agent NSA in Consiliul National de Securitate, transformat apoi în avertizorul de integritate de la care a pornit scandalul presupusei șantajări a președintelui Zelenski de către Donald Trump și impeachment-ul lui Donald Trump.

Apoi, echipa neoconservatoare de la Casa Albă a decis să pornească o dispută legală cu statul Texas, pentru ceea ce a mai rămas din securitatea frontierei SUA. A obținut ca acoperire un ordin temporar al Curții Supreme care obligă Texasul să nu aducă Garda Națională la frontieră, înlocuindu-i pe agenții federali.

Având în vedere cele de mai sus, strategia administrației Biden este ”dați vina pe Trump”: Donald Trump este de vină pentru criza de ani de zile de la frontiera cu Mexicul, Donald Trump este de vină și pentru înfrângerea probabilă a Ucrainei de către Rusia.

Chestiunea securității la frontiera sudică a SUA s-a transformat în otravă electorală, iar strategia administrației Biden de a contopi această temă cu chestiunea Ucrainei a otrăvit din punct de vedere electoral și ajutorul militar pentru Kiev. Donald Trump are de partea sa deciziile din perioada președinției, în special construirea gardului de la frontiera cu Mexicul, foarte criticată atunci însă lăudată acum. Indiferent că sunt sau nu cu în favoarea candidaturii sale, Trump îi are de partea sa și pe guvernatorii republicani din 25 de state americane care și-au exprimat solidaritatea cu guvernatorul Texasului în disputa sa legală cu Washingtonul. Are de partea sa și ”Armata lui Dumnezeu”, o mișcare a camionagiilor americani care organizează un convoi care să se deplaseze spre frontiera cu Mexicul din Texas, Arizona și California.

Campania pentru alegerile din noiembrie va fi marcată de un război legal și există o probabilitate mare ca și rezultatele alegerilor să facă obiectul unui război în justiție, estimează tot mai mulți analiști americani. Acest război va avea consecințe la urne: de fiecare dată când guvernul Biden va ordona agenților federali să taie sârma ghimpată întinsă de Garda Națională din Texas, democrații își vor bate un cui în sicriul electoral, indiferent de cine va candida la Casa Albă sau pentru Congres. Iar, legând imigrația de situația din estul Europei, Joe Biden a contaminat cu otrava progresist-neomarxistă din propriul partid și deciziile privind Ucraina și flancul estic al NATO.