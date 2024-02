BREAKING Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer

Regele Charles al III-lea, în vârstă de 75 de ani, are o formă de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham. A fost descoperit în timpul operaţiei sale pentru prostata mărită, dar nu este vorba de cancer de prostată.

„În timpul recentei intervenții spitalicești a Regelui pentru o mărire benignă a prostatei, a fost observată o problemă distinctă de îngrijorare”, a precizat Palatul Buckingham într-un comunicat. „Testele de diagnosticare ulterioare au identificat o formă de cancer”.

Tipul de cancer nu a fost dezvăluit și nici stadiul său.

„Majestatea Sa a început astăzi un program de tratamente regulate, timp în care a fost sfătuit de medici să amâne îndatoririle publice”, a precizat Palatul Buckingham.

„În toată această perioadă, Majestatea Sa va continua să se ocupe de treburile de stat și de actele oficiale ca de obicei.”

BREAKING: King Charles has cancer, Buckingham Palace has announced. He is undergoing treatment and has cancelled all public engagements. Shocking news. I wish His Majesty a full and speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/m90tjLSBDQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) February 5, 2024