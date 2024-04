Campioana Europei, eliminată de un adversar al României

Real Madrid a urcat în semifinalele Champions League în mare măsură evoluției extraordinare a portarului ucrainean Andrii Lunin în meciul retur de la Manchester.

City a tras din toate pozițiile, a asediat careul spaniol aproape tot meciul, dar a avut în față zidul Lunin, autor a opt parade fantastice în timp regulamentar plus prelungiri și apoi a altor două intervenții decisive la loviturile de departajare.

Lunin era abia a treia opțiune a madrilenilor pe acest post după belgianul Thibault Courtois și Kepa. Iată-l însă că a devenit, după cum au scris și ziarele din Madrid, supereroul Realului pe Etihad Park. Evoluția lui a fost apreciată cu nota 10 de către cotidianul Marca. Lunin este titularul buturilor incluisv la echipa națională și va fi greu tricolorilor să îl învingă în meciul de deschidere din grupă, 7 iunie. Am scăpat de belgianul Courtois, care este accidentat de luni bune și va mai sta cel puțin alte trei luni pe bară, dar am dat de acest goalkeeper ucrainean, ajuns pe Bernabeu încă din 2018, dar care a tot fost plimbat sub formă de împrumut de galactici la alte cluburi. Acum, este însă momentul său de glorie, după ce în repetate rânduri a vrut să plece definitiv, și va fi campion al Spaniei, iar, în Champions League, va juca semifinala cu Bayern Munchen.

La finalul epicei încleșteri de pe Etihad Park, eroul calificării a declarat: „Sunt epuizat. Este primul meci ca acesta din cariera mea. 120 de minute cu această intensitate. Doresc să le mulțumesc colegilor care au alergat, au luptat… E important că suntem în semifinale. Am pregătit foarte bine loviturile de departajare, am analizat, știam că la o lovitură trebuie să rămân pe centrul porții. În aceste jocuri trebuie să suferi. Nu poți avea mereu mingea, nu poți fi mereu cea mai bună echipă de pe teren. Pentru mine este o experiență grozavă. Și echipa a făcut un efort mare. Omul meciului este echipa. Atât jucătorii cât și antrenorul, colegii m-au ajutat foarte mult. Cu toții au evoluat foarte bine”.