Predoiu. „Ne apropiem foarte repede de momentul aşteptat”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că România este pregătită să implementeze Pactul privind migraţia şi azilul şi a demarat deja activităţi în acest sens.

Potrivit unui comunicat al MAI, luni şi marţi a avut loc la Gent, Belgia, Conferinţa Ministerială privind operaţionalizarea Pactului privind migraţia şi azilul, organizată de Preşedinţia belgiană a Consiliului Uniunii Europene, România fiind reprezentată de către Cătălin Predoiu.

Evenimentul a reunit miniştrii de interne sau de migraţie din statele membre UE şi din ţările asociate Schengen, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Agenţiilor UE relevante, menţionează cursa citată.

„În cadrul conferinţei, reprezentantul României a subliniat complexitatea noii legislaţii în domeniul migraţiei şi azilului şi importanţa unei bune planificări a măsurilor de implementare şi alocare a resurselor operaţionale şi financiare corespunzătoare. Ministrul Afacerilor Interne a evidenţiat eforturile României pentru a asigura securitatea spaţiului de liberă circulaţie, după ridicarea controalelor la frontierele aeriene şi maritime interne, pe 31 martie”, se precizează în comunicat.

Predoiu a evocat rezultatele pozitive ale Proiectului Pilot derulat de România la frontiera cu Serbia, începând din martie 2023, precum şi transformarea colaborării fructuoase cu Comisia şi Agenţiile UE, într-un nou Cadru de Cooperare.

Totodată, în cadrul intervenţiei sale, Cătălin Predoiu a semnalat lansarea de către România a unei iniţiative de consolidare a cooperării regionale pentru combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, împreună cu Comisia Europeană şi statele din regiune – Grecia – Bulgaria – Ungaria – Slovacia – Austria, arată MAI.

„După mulţi ani de negocieri, ne apropiem foarte repede de momentul aşteptat – intrarea în vigoare a reformei sistemului privind migraţia şi azilul. Această reformă istorică nu ar trebui să fie adoptată doar pe hârtie, ci să schimbe fundamental modul în care lucrăm în teren, la frontiere şi pe teritoriul nostru. Atenţia se mută acum pe implementarea acestor reforme, iar Conferinţa de la Gent reprezintă primul pas important în acest proces. Am avut, în ultima perioadă de timp, mai multe întâlniri cu omologii mei şi acest subiect a figurat mereu pe ordinea de zi. Implicarea tuturor actorilor relevanţi, la nivel politic, operaţional şi tehnic este esenţială pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor urmărite, în sinergie cu sprijinul financiar adecvat. România este pregătită să implementeze Pactul privind migraţia şi azilul şi am demarat deja activităţi în acest sens”, a declarat Predoiu, citat în comunicat.

El a adăugat că acţiunile preventive au contribuit la reducerea cu 97% a fluxurilor de migraţie ilegală.

„În anticiparea implementării reformei, pe parcursul anului 2023, împreună cu Comisia Europeană şi Agenţiile UE am derulat un Proiect Pilot la frontiera cu Serbia şi am demonstrat cum o foarte bună practică poate prevala, uneori, unei legislaţii imperfecte, care va fi în curând înlocuită. Implicarea noastră în această iniţiativă a fost în concordanţă cu paşii activi pe care ţara noastră îi întreprinde în cadrul eforturilor regionale de reducere a fluxurilor de migraţie ilegală şi de consolidare a securităţii frontierelor externe. Acest instrument a fost foarte util şi acţiunile preventive au contribuit la reducerea cu 97% a fluxurilor de migraţie ilegală, iar numărul depistărilor de intrări ilegale a scăzut cu 50%. Rezultatele pozitive ale Proiectului Pilot ne-au încurajat să continuăm. Am făcut un nou pas prin transformarea colaborării fructuoase cu Comisia şi agenţiile UE, într-un nou Cadru de Cooperare, pe care deja avem un ritm foarte bun de implementare şi înregistrăm progrese”, a spus ministrul Afacerilor Interne.