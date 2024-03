Capitolul la care am fost peste Spania, Brazilia și Germania

România a ieșit pe scut din duelul adevărului privind la acest moment starea echipei naționale, cedând cu 3-2 în fața Columbiei, care astfel ajunge la 21 de meciuri fără eșec din 2022 încoace. Sigur, un scor de 3-2 are foarte ușor darul de a înșela foarte mult asupra modului în care s-au desfășurat ostilitățile, sugerând ideea unui destul de pronunțat echilibru. Dar adevărul este cu totul altul. Am făcut acest lucru în două rânduri abia în ultimele minute, când antrenorul Lorenzo i-a înlocuit pe cei mai buni jucători al Columbiei, iar intrările lui Ianis Hagi, Dennis Man, Dennis Drăguș și Florin Tănase au schimbat mult în bine evoluția compartimentului nostru ofensiv. Într-un fel, s-a repetat până la un punct scenariul acelui meci oficial din grupa preliminară la EURO din Elveția, de la Lausanne, unde cele două goluri ale lui Mihăilă din secvențele de final ale meciului ne-au adus un miraculos 2-2 în loc de 0-7. Poate că și acum, mai în glumă, mai în serios, dacă meciul mai dura zece minute am fi repetat miracolul, pentru că am încheiat jocul venind peste ei. Selecționerul Edi Iordănescu nu a văzut acest eșec în negru și a venit cu un argument care pentru el o fi o palidă consolare dintr-un punct de vedere.

„Știam că întâlnim o forță mondială, o echipă completă. Ați văzut că au forță, au viteză, au știința jocului pentru că mulți joacă în Europa. Nu au bătut întâmplător Spania, Germania sau Brazilia. Pentru noi a fost un test util, de maturitate, din care am învățat lucruri. Am avut ocazia să verificăm unde suntem, am schimbat mult, am dat minute, am experimentat lucruri și ne-am asumat. Mă bucur că echipa nu a cedat și, așa cum ne-am obișnuit, am dat tot ce e mai bun.

Ar trebui să avem mai multă încredere în prima repriză. Când primești gol atât de repede, te scutură din punct de vedere emoțional. Îmi doresc mai multă claritate, mișcare și responsabilitate. Fiecare trebuie să își asume că nu pierde mingea. Echipa a încercat, a făcut efort, au existat situații din care am putut genera ocazii. Repriza a doua a fost altceva, jucătorii care au intrat de pe bancă au avut impact, chiar au marcat. Am mai avut situații de a marca, pe lângă cele două goluri. Am șutat de patru ori pe spațiul porții, Brazilia, Germania sau Spania au șutat de maxim trei ori. Nu sunt bucuros de rezultat, dar echipa a dat totul”.

Așadar, pentru selecționer marele câștig al acestui eșec este faptul că am tras mai multe șuturi la poarta sau pe poarta Columbiei decât marile puteri care au în palmares cel puțin un titlu de campioane mondiale. Chiar dacă exceptând cele două goluri pe poartă am mai nimerit doar la execuția lui Moruțan, care nu i-a pus probleme deosebite portarului Vargas.