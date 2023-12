Ciolacu: Să mă lase naibii în pace

Discuţiile despre o presupusă legătură între certificatul său de revoluţionar şi demiterea şefului Secretariatului pentru revoluţionari, Mihai Dodu, reprezintă „o formă de şantaj mascată”, susține premierul Marcel Ciolacu. El mai afirmă că nu a beneficiat şi a renunţat la orice drepturi care derivă din participarea sa la Revoluţia din decembrie 1989.

Ciolacu a menţionat că fostul premier Nicolae Ciucă, cel care l-a numit atât pe şeful Secretariatului pentru revoluţionari, cât şi pe şeful Corpului de control la începutul anului a făcut un plan al activităţii de control.

„Nu am cerut Corpului de control al prim-ministrului să se ducă în control la… L-am întrebat pe vicepremierul Marian Neacşu să întrebe şi dânsul: ‘Marcele, aşa avea omul planificat, să facă control la Secretariatul pentru revoluţionari’. Mi-a venit o recomandare a şefului Corpului de control care suna: ‘Se impune schimbarea din funcţie a domnului Dodu’. E confidenţial raportul preliminar. Eu nu încalc legea… ‘Se recomandă pentru anumite fapte care vor fi înaintate la Parchet’. Trăim într-o ţară normală. Dacă mă angajez la un ministru şi, primul lucru, iau o măsură împotriva ministrului şi de acolo ministrul nu mă mai poate să mă dea afară pentru că e o vendetă cu mine? Asta e o formă de şantaj mascată. Nu am nicio treabă cu certificatele”, a afirmat Ciolacu, joi, la România Tv.

Ciolacu a relatat că a fost participant la Revoluţie în ’89 cu alţi colegi, când aveau 20 de ani.

„Vorbim şi acum. Ani de zile ne-am întâlnit pe 21 decembrie, stăteam la un pahar de vin să povestim zilele respective. Nu mi-e ruşine de lucrul asta. Să ajungă cineva să mă şantajeze să nu fie schimbat. (…) Nu mai am treabă cu certificatul. Am renunţat. Am dat la notar. Am oprit procesul. Să mă lase naibii în pace. Ce vor de la mine? Nu am văzut niciodată dosarul meu. (…) Omul să fie sănătos, să vadă ce a făcut”, a transmis premierul.

El a explicat că în prima sa zi de lucru la Palatul Victoria a citit în presă că şeful Secretariatul pentru revoluţionari ar fi făcut referire la dosarul său.

„Am înţeles. Am zis: ‘Uite, funcţionează în sfârşit România”. Nu-l cunoşteam pe om. Nu-l cunosc nici acum. Nu m-am interesat. Nu l-am sunat. Nu l-am întrebat. Mi-a cerut să vină în audienţă. „Nu am nicio urgenţă cu dumneavoastră. Faceţi-vă treaba acolo!” (…) N-am fost niciodată contestat că aş fi un revoluţionar fals. Că Buzău nu este printre oraşele martir, e treabă de legislaţie, nu e treaba mea. Nu eu decid, decide legea. Ce pot eu, ca orice cetăţean? Nu-ţi reproşez nimic, nu am nicio discuţie cu tine. Pot să te dau în judecată. Am renunţat şi la judecată. Am vorbit cu avocatul meu să depună că nu mai vreau nicio judecată. Renunţ. Colegii mei din Buzău cu care mă întâlneam an de an ştiu ce am făcut. Am ce povesti nepoţilor mei şi cu asta am terminat acest capitol”, a adăugat Ciolacu.

Premierul a precizat că nu a luat nicio indemnizaţie în urma participării sale la Revoluţia din decembrie 1989.

„Nu am luat nicio indemnizaţie. A fost un hectar de pământ pe care apoi l-a luat alt coleg de-al meu, revoluţionar din Buzău. A strâns trei sau patru hectare. Deci, nu am avut niciun… Mi-a venit titlul de la Prefectură. Îmi fac cruce. Nu am cerut niciodată nimic: salariu, indemnizaţie, pensie, nimic, niciodată. (…) Mai mult, am chemat avocatul cu notarul la sediul partidului şi am dat declaraţie pe proprie răspundere că niciodată… Ca să ai drepturi trebuie să îţi preschimbi acel certificat. Nu am cerut să îl preschimb”, a mai spus Ciolacu.

Mihai Dodu a fost demis, miercuri, de premierul Marcel Ciolacu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în urma unui raport al Corpului de control al prim-ministrului.