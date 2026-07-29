Ciprian Ciucu, la Podcasturile Cotidianul: „Mă abțin, în situația mea, să fac comentarii la adresa dlui președinte”. Cine face parte din „sistem”

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit la Podcasturile Cotidianul, într-un dialog cu Elena Crângașu, despre aspectele sensibile din viața sa și din politică în general. El a definit clar cum vede ceea ce mulți numesc „sistemul”. A discutat, pe scurt și la modul general, e adevărat, și despre dosarul de corupție de la DNA care îl vizează. Și a făcut o declarație enigmatică.

Declarație misterioasă: „Nu voi face comentarii în privința președintelui”

Ciprian Ciucu a fost invitat să se pronunțe asupra prestației președintelui Nicușor Dan, în contextul crizei politice care capătă proporții. Ciprian Ciucu a rostit o frază enigmatică.

„Nu voi face comentarii în privința președintelui, mă abțin în situația mea să fac comentarii la adresa dlui președinte.”

În substrat, s-a înțeles că, în situația sa legată de dosarul de la DNA, Ciprian Ciucu nu vrea să facă niciun fel de comentarii la adresa lui Nicușor Dan. El s-a limitat la a comenta discuțiile cu președintele ce vizează treburile administrative ale Bucureștiului.

„M-am întâlnit cu domnul președinte acum două săptămâni, când am discutat pe Codul Urbanismului. Ce să vezi, avem aceeași viziune!

I-am cerut să nu se întâmple chiar acum implementarea referendumului, pentru că sunt foarte multe documente de semnat pe urbanism. Am nevoie de cel puțin doi ani și de niște fonduri guvernamentale. E o situație dezastruoasă, precară e puțin spus, la nivelul Primăriei Capitalei legat de finanțe. Acum îl înțeleg mai bine pe președinte.”

Ciprian Ciucu, despre dosar: Au scos „într-un anumit moment” acea informație

Legat de dosar, Ciprian Ciucu a spus că au „într-un anumit moment” acea informație, fără să detalieze.

„Au scos într-un moment, știu eu momentul, acea informație. Dar era dosarul în care se judeca acel control judiciar, adică acum o lună. Deci nu e niciun element nou.

Va fi folosită această tinichea până voi fi declarat nevinovat. Adversarii se vor folosi, e asumată, așteptată de fapt. E politică, într-o societate extrem de polarizată. Sunt conștient de această tinichea, dar în acest timp încerc să salvez acest oraș.

De aceea am făcut mai puțină politică și nu am vrut să mai candidez în PNL, pentru a mă ocupa de oraș și de acest dosar. Îți macină nervii, e nasol. Stilul meu de viață nu s-a schimbat, stau într-un apartament cu 3 camere și mă doare sufletul când îmi spune copilul că vrea o cameră mai mare. Îmi pică prost când îmi scriu oamenii.”

Cine face parte din „sistem”

Primarul Ciprian Ciucu a vorbit și despre aluziile din spațiul public la faptul că serviciile secrete s-ar implica în jocul politic. El însuși a mai vorbit în spațiul public despre acest subiect.

„Nu mă refer la servicii secrete otova. Am definit diferiți oameni infiltrați puși în funcții și care îi protejează pe politicieni. Sunt oameni în instituțiile de forță puși și menținuți pentru a răspunde unor politicieni.

Nu SRI, STS, SPP, SIE sau Justiția ca atare sunt sisteme, ci diferite grupuri care sunt și în competiție unele cu altele.”

Ciprian Ciucu a precizat că politica îl consumă mult.

„Nu vreau să ies la pensie din politică.”