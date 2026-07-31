Claudiu Manda, atac dur la adresa PNL și USR: „Pentru PNL, legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea”

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care acuză liderii PNL și USR că încearcă să obțină un cec în alb pentru Guvern și că atacă justiția atunci când aceasta sancționează actele administrative ilegale.

Dublul standard al puterii și atacurile la adresa justiției

Manda susține că, în viziunea celor care ne dau lecții despre statul de drept, legea ar trebui să devină opțională dacă se invocă presupuse „intenții bune”. Liderul social-democrat atrage atenția asupra modului în care actuala putere raportează actele administrative la cadrul legal, și a punctat că: „Pentru PNL, legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea”. Acesta subliniază că „România nu pierde pentru că există instanțe care aplică legea”, ci atunci când un Executiv fără legitimitate alege să emită acte ilegale și cere tuturor să închidă ochii. Liderul PSD i-a chestionat direct pe liderii liberali, întrebând: „Domnule Bolojan, domnule Motreanu, ce le transmiteți astăzi românilor?”.

Ipocrizia politică și riscurile fondurilor europene

Europarlamentarul a evidențiat existența unei ipocrizii majore în acțiunile guvernanților, care critică deciziile instanțelor când acestea blochează actele Executivului, dar încearcă în același timp să găsească soluții pentru a-l salva pe Dominic Fritz. Manda avertizează că adevăratele cauze ale pierderilor financiare nu sunt reprezentate de controlul de legalitate, ci de modul defectuos în care este condusă țara. În acest sens, el a concluzionat că „incompetența administrativă, aroganța și convingerea că puterea este deasupra legii sunt cele care costă România bani, proiecte, fonduri europene și credibilitate”.

Bilanțul unei guvernări considerate ilegitime

În finalul mesajului său, social-democratul a amintit și de durata scursă de la preluarea puterii de către actuala formulă politică, și a punctat costurile pe care le suportă societatea românească. Manda a încheiat referindu-se la sprijinul parlamentar precar de care beneficiază Executivul, subliniind că „s-au făcut 87 de zile de când stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion”.

CITEȘTE ȘI