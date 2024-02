Comasare sau complicitate? 

Din momentul în care președintele, în parcimonioasele sale apariții publice, a admis că discuțiile pe tema comasării alegerilor „sunt legitime”, a devenit clar – pentru cine are cât de cât habar de cum au mers și merg (încă) sforile în mandatele Iohannis – că reunirea scrutinelor se va face.

Narativele care se vântură sunt cunoscute și, ca de obicei în politică, ele nu ne spun adevărul. Astfel, sub pretextul economisirii cheltuielilor de organizare, al prezervării „stabilității” țării, al creșterii prezenței la vot ca proptea democratică etc., partida Iohannis – PNL, aflată în continuă pierdere de viteză, caută cu disperare comasarea localelor cu europarlamentarele. Din cel puțin două motive.

Unul – nu pentru că i-ar păsa de democrație, ci pentru că, bazându-se pe afluența la urnele de pe plan local (când lumea se-nghesuie să se răzbune pe primarul care n-a pietruit străzile sau, invers, să-l realeagă ca să le mai pietruiască o dată), speră să ia voturile de-a valma și pentru europarlamentare. Pe sistemul – unde s-a dus mia, ducă-se și suta! Se prefigurează locuri puține pentru PNL (din cele 33 la care are dreptul România), iar președintele are obligații multe.

De exemplu, nu e sigur dacă a fost sunat de președintele Macron să-l pună pe listă, eligibil mort-copt, și pe dl Cioloș. Bietul băiat e în pericol să rămână pe tușă… Or, nu e cazul să-l superi pe dl. Macron când urmărești să ocupi un înalt post european. În plus, mai sunt Văleanu (alias Crin Antonescu care s-a dat la o parte în 2014), Mureșan (pe care îl mai cheamă și Siegfried), Predoiu (care nici el nu știe cum îl mai cheamă), Gorghiu, Turcan (amândouă cu porecle transformate în renume), Rareș (un nume pentru eternitate), Hellvig (care știe cum îi cheamă pe toți). Și or mai fi. Unde bagi atâția? E aglomerație.

Și doi – procente mai multe la primul scrutin comasat îi asigură partidei Iohannis-PNL o poziție mai de Doamne-ajută în skandenberg-ul cu PSD din tururile care urmează, în perspectiva împărțirii plăcintei post-electorale. Acesta este și motivul pentru care fosta ciumă roșie se lasă greu, greu de tot, la comasarea din 9 iunie. Adică, s-a întâlnit hoțu’ cu prostu’? Ea, ciuma, ar dori, la pachet și comasarea a doua, parlamentare cu prezidențiale. Dar cel mai tare ar dori candidat comun. Cu numele de Ciolacu. În timp, ce dl Iohannis ar dori același lucru – dar cu nume schimbat: Ciucă. Căci nimeni nu ar fi mai docil în continuarea pașilor pierduți în România educată decât generalul cu patru stele. Dezamăgirile civile Câțu – Orban ar fi astfel date uitării.

E nevoie de candidat comun întrucât obida populară, strânsă în 10 ani de iohannism, ar putea, la primul tur, să-l plaseze pe candidatul AUR între primii doi, caz în care fie Ciolacu, dar mai curând Ciucă nu intră în turul doi. Ar fi ghinion mare. Ca să preîntâmpini, faci de-acum aranjamentele (secrete) pentru candidat comun. Aici se rupe pisica. E nevoie de compromis. Politica e arta compromisului, dar poate fi și arta compromișilor?

În discuție ar mai fi și dl Geoană. Dacă președintelui Iohannis – în schimbul unor garanții personale și profesionale puternice – i se dă ordin de la Factorul Extern ca Geoană să fie candidatul comun, atunci Mircea va intra sigur în turul doi, de unde va ieși președinte. Totuși, ca din senin, cumnățelu’, fratele Mihaelei-dragostea mea, a fost reperat în Turcia în perspectiva extrădării – fapt ce ne spune că dl Geoană va fi scos din cărți. I se va da un os mai mic de ros, potrivit pregătirii lui de la Aspen Institute, o organizație non-profit, mult-apreciată în țară și peste hotare.

Problema este dacă acest aranjament întărește democrația sau o degradează și mai mult. Unii ar spune că, prin generalul Ciucă (Ciolacu nu știm ce grad are), democrația ar fi upgradată, nu degradată. Chestie de semantică. Inutil să mai spun că, în acest joc, postul de primar al Bucureștilor e mizilic. Și Nicușor, și Firea sunt fii ploii. C-așa-i în tenis. Deja PNL l-a aruncat la coș pe Nicușor, semn că postul lui a intrat în pachetul de negocieri cu PSD și probabil a și fost adjudecat.

Rămân la părerea că atunci când s-a hotărât aducerea lui Ciolacu, vânzătorul Ardealului, în barca puterii, s-a hotărât inclusiv ce se întâmplă azi. Aranjamentul s-a făcut pe termen lung, dar ar fi o greșeală să credem că cele două partide, unite printr-o indestructibilă relație de love and hate, ne vor arăta, pe față, înainte de alegeri, intimitățile copulării lor politice. Nici vorbă.

Ne vor anunța doar comasări de alegeri. Nu coaliții sau alianțe politice. Și cu atât mai puțin complicități. Deși despre asta e vorba – despre complicitatea a două partide (remorcate de conducătorii lor de paie, supervizați de dl Iohannis și de forțele din spate) de a aresta puterea și resursele pe termen nedefinit. În fond – de a păstra mizanplasul festinului, inclusiv la toate structurile de forță.

Din toate aceste aranjamente, nu se poate spune că poporul, fizic, este exclus. Poporul nu va fi exclus, poporul va fi doar îndrumat, ghidonat, canalizat… oferindu-i-se candidații care trebuie. Unii vorbesc de zece ani – cu permutarea președinte-premier. Adică Putin-Medvedev a la roumaine. Totul ambalat în abureala stabilității, a progresului general, a reformelor constituționale etc. Deal-ul e oricum secret, va ieși la iveală când va fi cazul. Dar de 10 ani încoace, de 20 de ani încoace n-a fost timp de progres, de reforme? De ce, la fiecare sesiune de alegeri, ne sunt vânturate progresul reformele, ca o Fata Morgana?

Acum trebuie candidat comun care să fie oprită ascensiunea AUR? Păi AUR este chiar invenția/rezultatul incapacității/ticăloșiei/duplicității PNL-PSD, cum să-l mai oprești? Este ucenicul-vrăjitor! Cum să-l mai oprești? Pe cale democratică, aducând cât mai mulți oameni la urne? Subtilă șmecherie, prin amputarea principiului.

Căci nu numai participarea la vot, ci și DIVERSITATEA ofertei asigură democrația. Și pe vremea lui Ceaușescu, poporul venea la urne în proporție de 97 la sută. Și ce, era democrație? Ce folos, dacă nu aveai la dispoziție decât un singur candidat! Aici e scamatoria, abureala, perdeaua de fum, vânturată cu sârg în triunghiul Bermudelor Iohannis-PNL-PSD.

Poporul va vota. Da, dar cu condiția să nu-l legați la ochi, traversându-l strada ca pe un orb. Dar chiar și așa, chiar și orbit de atâtea perdele de fum, s-ar putea să vadă mai bine decât la alegerile anterioare.